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Общество
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27 минут назад
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Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Пока решение не принято.
По данным GOROD48, перевозчики предлагают повысить цену на «3-4 рубля».
— Министерство проводит анализ экономической обоснованности повышения тарифов, изучаются соответствующие материалы и документы. По результатам проведения экономического анализа будет принято соответствующее решение, — рассказала GOROD48 руководитель министерства торговли и ценовой политики Елена Мещерякова.
Как правило, регулятор повышает цены не так сильно, как того просят перевозчики.
Напомним, проезд в общественном транспорте Липецка стоит 34 рубля наличными и 29 рублей — по карте. В последний раз цены на проезд повышались 1 июня 2024 года.
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