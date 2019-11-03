Неделя 48
сегодня, 08:00
Мы Хэллоуин не празднуем. Мы в нем живем
Итоги недели.
На этой неделе случился Хэллоуин - день, в который, как верили древние кельты, стираются границы между мирами и на землю лезет всякая нечисть. Сейчас это сугубо светское увеселительное мероприятие: с раскашенными под упырей и вурдалаков физиономиями и страшно скалящимися тыквами (см. «Шабаш начался!»). Кстати, липецкие чиновники пообещали GOROD48, что «Наказания за Хэллоуин в липецких школах не будет».
В нашей области, кстати, есть места, в которых тоже истончается грань между мирами. Предания о случавшейся чертовщине, необъяснимом, потустороннем, до сих пор хранят местные жители (см. «Хэллоуин: шесть мрачных легенд липецкого фольклора о потустороннем»). И вот ведь совпадение: «Мэрия Липецка покупает катафалк»! Да не простой, а золотой, за 2 726 470 рублей. Да еще и шустрый - продавец должен предоставить авто, развивающее скорость до 130 км/ч. Забыли, что ли, чиновники, что «в гости к Богу не бывает опозданий?»
Чем удобряли, то и выросло
На этой неделе было много новостей, подтверждающих, что в жизни всегда есть место таким чудовищным вещам, перед которыми Хэллоуин - детский утренник. Так, «Житель Ельца изнасиловал мать напильником». 70-летняя женщина скончалась от разрывов кишечника. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Примечательно, что в последнее время 8 лет лишения свободы - стандартный срок для убийц матерей (если вбить в поисковик GOROD48 словосочетание «убил мать», то можно прочитать несколько одинаково закончившихся криминальных историй).
В том же Ельце «Дочь заказала возлюбленному отца и его сожительницу». 15-летняя студентка факультета хорового дирижирования (!) местного колледжа искусств впустила в окно дома своего 22-летнего сожителя, который по уговору должен был зарезать ее отца и мачеху, а после сжечь дом с телами. Услышав в коридоре голос женщины, он вышел из туалета, где прятался, нанес ей удары ножом в грудь и выбежал на улицу. Следом вышла и его подруга. Она выманила отца на порог дома, где ее жених пырнул его ножом в спину.
После совершения преступления молодые люди скрылись, выбросив по дороге орудие убийства - 48-летняя женщина скончалась до приезда «скорой». И вот Елецкий горсуд арестовал студента по обвинению в покушение на убийство двух лиц. Его подругу взяли под стражу пор обвинению в пособничестве в совершении этого особо тяжкого преступления.
О подробностях этого уголовного дела можно прочитать в публикации: «Убийство в Ельце: 15-летняя девочка нашла пособника для расправы над отцом и мачехой в психушке».
А в мировом суде Октябрьского округа Липецка привлекли к уголовной ответственности 17-летнего липчанина за умышленное причинение легкого вреда здоровью другому подростку: «14-летнего мальчика расстрелял юный уголовник около церкви в Липецке». Дело было 21 мая. У протестантской церкви на улице Полиграфической выгуливавший свою бойцовскую собаку парень остановил троих школьников, вызвал их на конфликт, а после выстрелил в одного из них из травмата (одна пуля попала жертве в лицо, вторая - в плечо). После того, как стрелка задержали, выяснилось, что тот уже отбывал наказание в колонии для малолетних преступников, а последние два года промышлял кражами из супермаркетов и даже был участником угона автомобиля. Парень получил соответствующее воспитание: его мать и отец сидели в тюрьме, а отца позже застрелили в одной из криминальных разборок. Пришла, выходит, его пора продолжать славную династию…
И смех, и грех
На этой неделе во время торжественных проводов группы призывников в армию «Липецким новобранцам вручили обложки от военных билетов». А Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим подарил чиновникам администрации Ельца иконки (см. «Здание мэрии Ельца освятил епископ»).
Те, кто был рожден в СССР, помнят, как мальчики на утренниках в детсадах были зайчиками, а девочки - белочками. Да, тогда в них висели портреты Ленина и самым развитым малышам порой приходилось учить стихи о об этом «дедушке», но, как правило, на это не делали упора. Взрослые понимали, что в таком возрасте детям нужны сказки и мягкие игрушки. Но то, что происходит сейчас, вызывает оторопь (см. «В детском саду Лебедяни прошло мероприятие «Родина. Россия. Православие»).
Как сообщает пресс-служба Елецкой и Лебедянской епархии, 29 октября в детском саду №3 города Лебедянь прошел праздничный концерт, посвященный Дню единства и иконе Казанской Божией Матери. Детям рассказали о духовной истории России, народных героях Кузьме Минине и князе Пожарском, которые собрали в 1612 году ополчение в Нижнем Новгороде для освобождения Москвы от поляков. Потом в игровой комнате звучали песни о мире, дружбе, о Победе в Великой Отечественной войне. Дети исполнили танец «Катюша». Оказывается, священники, казаки и общественники пришли к уже подготовленной аудитории: праздник традиционно проводится в этом детсаду еще с 2009 года!
А в Измалково «Пенсионерка отправила соседа в нокаут из-за застреленного петуха». Как указано в материалах суда, подсудимая нашла во дворе своего дома мертвого петуха. Женщина начала ощипывать его и увидела на тушке отметины, которые она опытным глазом эксперта-криминалиста классифицировала как раны от пуль пневматического оружия. А травмат имел сожитель ее племянницы, живущей по соседству. На разборке пенсионерка поставила вопрос ребром: зачем ты, пес, застелил моего кочета? Сожитель племянницы ответил не по понятиям, обвинив бабку в старческом маразме. И что он после этого хотел получить? Яичко на Пасху? Конечно, он получил палкой по башке. И вот ведь негодяй - пошел после всего, что сделал, в суд! И суд отправил пенсионерку на исправительные работы.
А что удивило на прошедшей неделе горожан?
Если бы мир был хорошим местом, мы бы не плакали при рождении
«В Липецкой области рабочего убил робот-упаковщик». Под суд пойдет мастер цеха, где между бетоноформовочной машиной и роботом-упаковщиком получил смертельные травмы работник предприятия.
«В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница». Девочка упала с шестого этажа здания «рембазы» на пятый этаж этого же здания через пролом в перекрытии.
Напомним, что весной этого года депутат областного Совета Андрей Трофименков обращался в мэрию Липецка с просьбой закрыть опасный объект от подростков. Чиновники сообщили депутату, что здание принадлежит ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны и на этом поставили точку.
Сразу же после трагедии GOROD48 сообщил, что «Следственный комитет проверит собственника здания рембазы» и даст оценку действиям владельца недостороя в Военном городке. В свою очередь «Глава Липецка потребует у Минобороны средства на снос здания рембазы в Военном городке». А в минувшую пятницу медики областной детской больницы сообщили GOROD48, что «Разбившаяся в Военном городке девочка будет жить». Пациентку вывели из комы. Девочка уже в сознании, в скором времени ей предстоит перенести ряд операций по пластике черепа. Также у нее при падении с высоты разбит таз. Девочке предстоит длительное лечение.
У кого - суп жидок, а у кого - жемчуг мелок
«Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%». Но не сейчас, а во второй половине 2020 года. Но эту новость надо обмозговать заранее.
А вот с 1 января «Липецким бюджетникам обещают повысить зарплату». На 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения. Это коснется 59 тысяч человек и обойдется региональной казне в миллиард рублей. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ должен вырасти до 12 130 рублей.
По распоряжению Игоря Артамонова с начала следующего года на 7,5% вырастут зарплаты педагогов в медучреждениях. При этом будут проиндексированы оклады и увеличены стимулирующие выплаты. Заработные платы младших воспитателей и помощников воспитателя будут повышать 1 января и 1 июля. Оба раза - на 10 %.
На этой неделе наш регион попал в шоу «Секретный миллионер», который выходит на телеканале «Пятница». Кристина Сержпинская под видом блогерши пожила в Тербунах и Ельце. «Миллионерша навела шорох в Липецкой области»: 23-летней девушке Джамиле, воспитывающей троих своих сестер в одиночку, Кристина подарила автомобиль, а ее сестрам - по ноутбуку. Еще одному герою своей передаче, инвалиду Нине, миллионерша вручила ключи от однокомнатной квартиры.
Но не у всех так плохо. «В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей» в в январе-сентябре. На 6,6% больше, чем год назад! А вот в среднем по стране рост трат на общепит оказался экономнее - на 4,7%.
Кадры решают все
На этой неделе на брифинге, посвященном итогам работы Липецкого горсовета за год, неожиданно разоткровенничался его председатель Игорь Тиньков. Он высказал предположение о том, что «По итогам выборов следующего года депутатский состав изменится на две трети», а потом вслед за Марком Твеном сравнил политиков с подгузниками. Которые следует менять как можно чаще.
Свой депутатский срок Игорь Тиньков доработает. А вот останется ли спикером до конца полномочий горсовета текущего созыва, не знает.
А кого он видит своим преемником?
- Нет у меня преемника. За руку никого никуда водить не буду. Не хочу называть его имени, чтобы не навести на него беду.
Игорь Тиньков остается сторонником прямых выборов мэра. «Городская власть должна избираться горожанами. Это - самая близкая власть людям».
С кем из глав города ему было удобнее всего работать?
- Сергей Вячеславович Иванов ушел на взлете. Это был не излет, а взлет. Он был мэром три года из пяти. В свое время он пришел из небольшого района, и ему было очень сложно адаптироваться в Липецке. Но его усилия не были напрасны - он действительно в то время только набирал обороты. Кстати, за этот созыв поменялся уже третий мэр. Частая смена исполнительной власти никогда не идет на пользу. Один не успел приработаться, другой пришел из другой сферы - ему тоже надо погрузиться во все проблемы. Мы не приходим в город, который становится моложе и красивее. Мы приходим в город, который требует все время финансовой поддержки и профессионального менеджмента. О комфорте, если говорить… то мэр - не диван, я на нем не сижу!
Спросили у Игоря Тинькова о плюсах и минусах нового губернатора. Успел ли он оправдать доверие избирателей?
- Оправдать доверие он еще не успел - его только выбрали. Я не понимаю, когда говорят о ста днях. Сто дней до чего? До приказа? Так в армии говорят. А сто дней для политика - это только начало. Но с чем-то я не соглашаюсь, а что-то мне нравится.
Из полномочий муниципалитета при Михаиле Гулевском в ведение администрации области ушли земельные вопросы и медицина. Говорят, что все идет к тому, чтобы при Евгении Уваркиной муниципалитет потерял полномочия в сфере дорожного ремонта и строительства. Правильно ли это?
- Если отдадут полномочия в область по дорожным ремонтам - это будет ошибка. Город несет ответственность за эксплуатацию дорог. А как можно нести ответственность без контроля над их ремонтом и строительством? Я хотел бы, чтобы и медицину вернули на муниципальный уровень. Вот городское образование у нас - одно из лучших стране! Почему бы не сделать медицину или дороги одними из лучших в стране? Есть ведь все необходимые для этого технологии.
… Депутаты областного Совета на сессии досрочно прекратили полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. «На место Людмилы Кураковой претендует Юрий Таран». Больше заявок на ставшую вакантной должность нет.
А вот на соискание должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей свои кандидатуры выдвинули четыре человека. «Липецкое отделение РСПП предложило Ивана Кошелева в региональные омбудсмены». Помимо бывшего гендиректора ОЭЗ «Липецк» в региональную конкурсную комиссию обратились 56-летний Сергей Бугаков, возглавлявший в 2010-2018 годах возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, 39-летний Андрей Корчагин - бывший главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области, а ныне общественник и 40-летний Дмитрий Соколов, доцент кафедры юриспруденции липецкого филиала АНОО ВО «Воронежского института права и экономики» в Липецке, директор юридической компании «Соколов и партнеры».
«Почетными гражданами области стали газовщик, педагог и первый заместитель главы региона» (за кандидатуры Николая Карасикова, Игоря Батищева и Николая Тагинцева депутаты областного Совета проголосовали единогласно). А «Арсений стал архимандритом Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря».
Ломать - не строить
Вопрос о возможной передаче областной администрации полномочий мэрии Липецка в сфере ремонта и строительства дорог (против чего выступил спикер горсовета Игорь Тиньков) журналисты задали вице-губернатору Илье Тузову.
- В 14 субъектах РФ это уже сделали. Централизовали этот вопрос. У нас - еще нет. На следующей неделе состоится заседание, как я говорю, регионального госсовета с участием всех глав местного самоуправления, и мы будем слушать в том числе главу Липецка на этот счет. Но такого решения пока не принято, - ответил заместитель губернатора.
Вице-губернатор сравнил принцип управления такой небольшой областью, как Липецкая, с управлением корпоративной структурой:
- В нашем случае акционеры - это люди. Люди нас финансируют, платят нам зарплату. Акционеры должны быть довольны. Совет директоров в этом случает - это областная администрация. Мы слышим жалобы людей. Мы вырабатываем тактику, что сделать на местах, чтобы акционеры стали счастливы. Главы муниципалитетов - топ-менеджеры. Ключевой посыл их работы - выполнение задач, которые ставят люди. Если менеджмент не справляется, надо вносить в его деятельность коррективы. Игорь Георгиевич - жесткий управленец. Он действует в интересах липчан. Если ему продолжают поступать жалобы постоянно на одну и ту же проблему, то получают нагоняи все - от вице-губернаторов вплоть до главы органа местного управления (см. «Отстраивания конкурсов под определенных подрядчиков не будет - это дело подсудное»).
Кстати, под отчет области мэрия Липецка и депутаты городского Совета на этой неделе безвозмездно передали здание «Октября», занимаемое ныне Городским Дворцом молодежи (он переедет на площадь Героев в здание, которое ранее занимал муниципальный институт права и экономики) и три спортшколы олимпийского резерва - №№ 5,10 и 13 (см. «Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»).
А 1 ноября, на следующий день после Хэллоуина, GOROD48 сообщил, что «В Липецке введен режим локального чрезвычайного положения из-за угрозы обрушения дома». В доме №2 по Осеннему проезду 1962 года постройки на 12 см просели железобетонные плиты перекрытия. В мэрии решили временно расселить его жителей до окончания противоаварийных мероприятий. А вчера с жильцами дома пообщался первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков (см. «Дом на Осеннем проезде начали расселять. Большинство жильцов уезжать не хочет»).
Ленина не замай!
«Стартовал конкурс проектов благоустройства площади Соборной».
Сразу же после опубликования мэрией технического задания к конкурсу GOROD48 выяснил, что по его условиям «Ленин с площади Соборной переедет в лес на ЛТЗ». Туда, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, решено создать музей советской эпохи.
Такой расклад вызвал негодование у коммунистов. Второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев пообещал защищать Ильича любыми способами. В мэрии решили не заострять ситуацию, сообщив, что «Вопрос о переносе памятника Ленина с площади Соборной могут вынести на общественные слушания».
Понятно, что в Сети тут же развернулась война между липецкими «тупоконечниками» и «остроконечниками». Только эти две новости собрали более 1100 комментариев. Вот два характерных.
Давно пора: «Наконец-то перенесут памятник убийце с одной из главных площадей Липецка».
Буревестник: «Сколько же этих мальчишей-плохишей развелось. Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить. Памятник В.И.Ленину был, есть и будет вечно будет стоять на площади Ленина, как бы эти прозападные продажные марионетки не изголялись, скорее всего весь этот бандитско-белогвардейско-власово-солженицинско-олигархический режим будет отправлен на свалку истории, а памятник Ильичу будет стоять вечно и рядом огромный памятник продолжателю дел Ленина И.В.Сталину установим и ТАК БУДЕТ».
В нашей области, кстати, есть места, в которых тоже истончается грань между мирами. Предания о случавшейся чертовщине, необъяснимом, потустороннем, до сих пор хранят местные жители (см. «Хэллоуин: шесть мрачных легенд липецкого фольклора о потустороннем»). И вот ведь совпадение: «Мэрия Липецка покупает катафалк»! Да не простой, а золотой, за 2 726 470 рублей. Да еще и шустрый - продавец должен предоставить авто, развивающее скорость до 130 км/ч. Забыли, что ли, чиновники, что «в гости к Богу не бывает опозданий?»
Чем удобряли, то и выросло
На этой неделе было много новостей, подтверждающих, что в жизни всегда есть место таким чудовищным вещам, перед которыми Хэллоуин - детский утренник. Так, «Житель Ельца изнасиловал мать напильником». 70-летняя женщина скончалась от разрывов кишечника. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Примечательно, что в последнее время 8 лет лишения свободы - стандартный срок для убийц матерей (если вбить в поисковик GOROD48 словосочетание «убил мать», то можно прочитать несколько одинаково закончившихся криминальных историй).
В том же Ельце «Дочь заказала возлюбленному отца и его сожительницу». 15-летняя студентка факультета хорового дирижирования (!) местного колледжа искусств впустила в окно дома своего 22-летнего сожителя, который по уговору должен был зарезать ее отца и мачеху, а после сжечь дом с телами. Услышав в коридоре голос женщины, он вышел из туалета, где прятался, нанес ей удары ножом в грудь и выбежал на улицу. Следом вышла и его подруга. Она выманила отца на порог дома, где ее жених пырнул его ножом в спину.
После совершения преступления молодые люди скрылись, выбросив по дороге орудие убийства - 48-летняя женщина скончалась до приезда «скорой». И вот Елецкий горсуд арестовал студента по обвинению в покушение на убийство двух лиц. Его подругу взяли под стражу пор обвинению в пособничестве в совершении этого особо тяжкого преступления.
О подробностях этого уголовного дела можно прочитать в публикации: «Убийство в Ельце: 15-летняя девочка нашла пособника для расправы над отцом и мачехой в психушке».
А в мировом суде Октябрьского округа Липецка привлекли к уголовной ответственности 17-летнего липчанина за умышленное причинение легкого вреда здоровью другому подростку: «14-летнего мальчика расстрелял юный уголовник около церкви в Липецке». Дело было 21 мая. У протестантской церкви на улице Полиграфической выгуливавший свою бойцовскую собаку парень остановил троих школьников, вызвал их на конфликт, а после выстрелил в одного из них из травмата (одна пуля попала жертве в лицо, вторая - в плечо). После того, как стрелка задержали, выяснилось, что тот уже отбывал наказание в колонии для малолетних преступников, а последние два года промышлял кражами из супермаркетов и даже был участником угона автомобиля. Парень получил соответствующее воспитание: его мать и отец сидели в тюрьме, а отца позже застрелили в одной из криминальных разборок. Пришла, выходит, его пора продолжать славную династию…
И смех, и грех
На этой неделе во время торжественных проводов группы призывников в армию «Липецким новобранцам вручили обложки от военных билетов». А Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим подарил чиновникам администрации Ельца иконки (см. «Здание мэрии Ельца освятил епископ»).
Те, кто был рожден в СССР, помнят, как мальчики на утренниках в детсадах были зайчиками, а девочки - белочками. Да, тогда в них висели портреты Ленина и самым развитым малышам порой приходилось учить стихи о об этом «дедушке», но, как правило, на это не делали упора. Взрослые понимали, что в таком возрасте детям нужны сказки и мягкие игрушки. Но то, что происходит сейчас, вызывает оторопь (см. «В детском саду Лебедяни прошло мероприятие «Родина. Россия. Православие»).
Как сообщает пресс-служба Елецкой и Лебедянской епархии, 29 октября в детском саду №3 города Лебедянь прошел праздничный концерт, посвященный Дню единства и иконе Казанской Божией Матери. Детям рассказали о духовной истории России, народных героях Кузьме Минине и князе Пожарском, которые собрали в 1612 году ополчение в Нижнем Новгороде для освобождения Москвы от поляков. Потом в игровой комнате звучали песни о мире, дружбе, о Победе в Великой Отечественной войне. Дети исполнили танец «Катюша». Оказывается, священники, казаки и общественники пришли к уже подготовленной аудитории: праздник традиционно проводится в этом детсаду еще с 2009 года!
А в Измалково «Пенсионерка отправила соседа в нокаут из-за застреленного петуха». Как указано в материалах суда, подсудимая нашла во дворе своего дома мертвого петуха. Женщина начала ощипывать его и увидела на тушке отметины, которые она опытным глазом эксперта-криминалиста классифицировала как раны от пуль пневматического оружия. А травмат имел сожитель ее племянницы, живущей по соседству. На разборке пенсионерка поставила вопрос ребром: зачем ты, пес, застелил моего кочета? Сожитель племянницы ответил не по понятиям, обвинив бабку в старческом маразме. И что он после этого хотел получить? Яичко на Пасху? Конечно, он получил палкой по башке. И вот ведь негодяй - пошел после всего, что сделал, в суд! И суд отправил пенсионерку на исправительные работы.
А что удивило на прошедшей неделе горожан?
Если бы мир был хорошим местом, мы бы не плакали при рождении
«В Липецкой области рабочего убил робот-упаковщик». Под суд пойдет мастер цеха, где между бетоноформовочной машиной и роботом-упаковщиком получил смертельные травмы работник предприятия.
«В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница». Девочка упала с шестого этажа здания «рембазы» на пятый этаж этого же здания через пролом в перекрытии.
Напомним, что весной этого года депутат областного Совета Андрей Трофименков обращался в мэрию Липецка с просьбой закрыть опасный объект от подростков. Чиновники сообщили депутату, что здание принадлежит ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны и на этом поставили точку.
Сразу же после трагедии GOROD48 сообщил, что «Следственный комитет проверит собственника здания рембазы» и даст оценку действиям владельца недостороя в Военном городке. В свою очередь «Глава Липецка потребует у Минобороны средства на снос здания рембазы в Военном городке». А в минувшую пятницу медики областной детской больницы сообщили GOROD48, что «Разбившаяся в Военном городке девочка будет жить». Пациентку вывели из комы. Девочка уже в сознании, в скором времени ей предстоит перенести ряд операций по пластике черепа. Также у нее при падении с высоты разбит таз. Девочке предстоит длительное лечение.
У кого - суп жидок, а у кого - жемчуг мелок
«Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%». Но не сейчас, а во второй половине 2020 года. Но эту новость надо обмозговать заранее.
А вот с 1 января «Липецким бюджетникам обещают повысить зарплату». На 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения. Это коснется 59 тысяч человек и обойдется региональной казне в миллиард рублей. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ должен вырасти до 12 130 рублей.
По распоряжению Игоря Артамонова с начала следующего года на 7,5% вырастут зарплаты педагогов в медучреждениях. При этом будут проиндексированы оклады и увеличены стимулирующие выплаты. Заработные платы младших воспитателей и помощников воспитателя будут повышать 1 января и 1 июля. Оба раза - на 10 %.
На этой неделе наш регион попал в шоу «Секретный миллионер», который выходит на телеканале «Пятница». Кристина Сержпинская под видом блогерши пожила в Тербунах и Ельце. «Миллионерша навела шорох в Липецкой области»: 23-летней девушке Джамиле, воспитывающей троих своих сестер в одиночку, Кристина подарила автомобиль, а ее сестрам - по ноутбуку. Еще одному герою своей передаче, инвалиду Нине, миллионерша вручила ключи от однокомнатной квартиры.
Но не у всех так плохо. «В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей» в в январе-сентябре. На 6,6% больше, чем год назад! А вот в среднем по стране рост трат на общепит оказался экономнее - на 4,7%.
Кадры решают все
На этой неделе на брифинге, посвященном итогам работы Липецкого горсовета за год, неожиданно разоткровенничался его председатель Игорь Тиньков. Он высказал предположение о том, что «По итогам выборов следующего года депутатский состав изменится на две трети», а потом вслед за Марком Твеном сравнил политиков с подгузниками. Которые следует менять как можно чаще.
Свой депутатский срок Игорь Тиньков доработает. А вот останется ли спикером до конца полномочий горсовета текущего созыва, не знает.
А кого он видит своим преемником?
- Нет у меня преемника. За руку никого никуда водить не буду. Не хочу называть его имени, чтобы не навести на него беду.
Игорь Тиньков остается сторонником прямых выборов мэра. «Городская власть должна избираться горожанами. Это - самая близкая власть людям».
С кем из глав города ему было удобнее всего работать?
- Сергей Вячеславович Иванов ушел на взлете. Это был не излет, а взлет. Он был мэром три года из пяти. В свое время он пришел из небольшого района, и ему было очень сложно адаптироваться в Липецке. Но его усилия не были напрасны - он действительно в то время только набирал обороты. Кстати, за этот созыв поменялся уже третий мэр. Частая смена исполнительной власти никогда не идет на пользу. Один не успел приработаться, другой пришел из другой сферы - ему тоже надо погрузиться во все проблемы. Мы не приходим в город, который становится моложе и красивее. Мы приходим в город, который требует все время финансовой поддержки и профессионального менеджмента. О комфорте, если говорить… то мэр - не диван, я на нем не сижу!
Спросили у Игоря Тинькова о плюсах и минусах нового губернатора. Успел ли он оправдать доверие избирателей?
- Оправдать доверие он еще не успел - его только выбрали. Я не понимаю, когда говорят о ста днях. Сто дней до чего? До приказа? Так в армии говорят. А сто дней для политика - это только начало. Но с чем-то я не соглашаюсь, а что-то мне нравится.
Из полномочий муниципалитета при Михаиле Гулевском в ведение администрации области ушли земельные вопросы и медицина. Говорят, что все идет к тому, чтобы при Евгении Уваркиной муниципалитет потерял полномочия в сфере дорожного ремонта и строительства. Правильно ли это?
- Если отдадут полномочия в область по дорожным ремонтам - это будет ошибка. Город несет ответственность за эксплуатацию дорог. А как можно нести ответственность без контроля над их ремонтом и строительством? Я хотел бы, чтобы и медицину вернули на муниципальный уровень. Вот городское образование у нас - одно из лучших стране! Почему бы не сделать медицину или дороги одними из лучших в стране? Есть ведь все необходимые для этого технологии.
… Депутаты областного Совета на сессии досрочно прекратили полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. «На место Людмилы Кураковой претендует Юрий Таран». Больше заявок на ставшую вакантной должность нет.
А вот на соискание должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей свои кандидатуры выдвинули четыре человека. «Липецкое отделение РСПП предложило Ивана Кошелева в региональные омбудсмены». Помимо бывшего гендиректора ОЭЗ «Липецк» в региональную конкурсную комиссию обратились 56-летний Сергей Бугаков, возглавлявший в 2010-2018 годах возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, 39-летний Андрей Корчагин - бывший главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области, а ныне общественник и 40-летний Дмитрий Соколов, доцент кафедры юриспруденции липецкого филиала АНОО ВО «Воронежского института права и экономики» в Липецке, директор юридической компании «Соколов и партнеры».
«Почетными гражданами области стали газовщик, педагог и первый заместитель главы региона» (за кандидатуры Николая Карасикова, Игоря Батищева и Николая Тагинцева депутаты областного Совета проголосовали единогласно). А «Арсений стал архимандритом Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря».
Ломать - не строить
Вопрос о возможной передаче областной администрации полномочий мэрии Липецка в сфере ремонта и строительства дорог (против чего выступил спикер горсовета Игорь Тиньков) журналисты задали вице-губернатору Илье Тузову.
- В 14 субъектах РФ это уже сделали. Централизовали этот вопрос. У нас - еще нет. На следующей неделе состоится заседание, как я говорю, регионального госсовета с участием всех глав местного самоуправления, и мы будем слушать в том числе главу Липецка на этот счет. Но такого решения пока не принято, - ответил заместитель губернатора.
Вице-губернатор сравнил принцип управления такой небольшой областью, как Липецкая, с управлением корпоративной структурой:
- В нашем случае акционеры - это люди. Люди нас финансируют, платят нам зарплату. Акционеры должны быть довольны. Совет директоров в этом случает - это областная администрация. Мы слышим жалобы людей. Мы вырабатываем тактику, что сделать на местах, чтобы акционеры стали счастливы. Главы муниципалитетов - топ-менеджеры. Ключевой посыл их работы - выполнение задач, которые ставят люди. Если менеджмент не справляется, надо вносить в его деятельность коррективы. Игорь Георгиевич - жесткий управленец. Он действует в интересах липчан. Если ему продолжают поступать жалобы постоянно на одну и ту же проблему, то получают нагоняи все - от вице-губернаторов вплоть до главы органа местного управления (см. «Отстраивания конкурсов под определенных подрядчиков не будет - это дело подсудное»).
Кстати, под отчет области мэрия Липецка и депутаты городского Совета на этой неделе безвозмездно передали здание «Октября», занимаемое ныне Городским Дворцом молодежи (он переедет на площадь Героев в здание, которое ранее занимал муниципальный институт права и экономики) и три спортшколы олимпийского резерва - №№ 5,10 и 13 (см. «Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»).
А 1 ноября, на следующий день после Хэллоуина, GOROD48 сообщил, что «В Липецке введен режим локального чрезвычайного положения из-за угрозы обрушения дома». В доме №2 по Осеннему проезду 1962 года постройки на 12 см просели железобетонные плиты перекрытия. В мэрии решили временно расселить его жителей до окончания противоаварийных мероприятий. А вчера с жильцами дома пообщался первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков (см. «Дом на Осеннем проезде начали расселять. Большинство жильцов уезжать не хочет»).
Ленина не замай!
«Стартовал конкурс проектов благоустройства площади Соборной».
Сразу же после опубликования мэрией технического задания к конкурсу GOROD48 выяснил, что по его условиям «Ленин с площади Соборной переедет в лес на ЛТЗ». Туда, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, решено создать музей советской эпохи.
Такой расклад вызвал негодование у коммунистов. Второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев пообещал защищать Ильича любыми способами. В мэрии решили не заострять ситуацию, сообщив, что «Вопрос о переносе памятника Ленина с площади Соборной могут вынести на общественные слушания».
Понятно, что в Сети тут же развернулась война между липецкими «тупоконечниками» и «остроконечниками». Только эти две новости собрали более 1100 комментариев. Вот два характерных.
Давно пора: «Наконец-то перенесут памятник убийце с одной из главных площадей Липецка».
Буревестник: «Сколько же этих мальчишей-плохишей развелось. Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить. Памятник В.И.Ленину был, есть и будет вечно будет стоять на площади Ленина, как бы эти прозападные продажные марионетки не изголялись, скорее всего весь этот бандитско-белогвардейско-власово-солженицинско-олигархический режим будет отправлен на свалку истории, а памятник Ильичу будет стоять вечно и рядом огромный памятник продолжателю дел Ленина И.В.Сталину установим и ТАК БУДЕТ».
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