Общество

55 минут назад

Глава Липецка потребует у Минобороны средства на снос здания рембазы в Военном городке

9 800
#Военный городок
1
Глава Липецка потребует у Минобороны средства на снос здания рембазы в Военном городке

Евгения Уваркина желает понудить военных ответить рублем за трагедию с липецкой школьницей.

Как уже сообщал GOROD48, вчера в Военном городке получила тяжелейшие травмы 15-летняя школьница, упавшая с шестого этажа недостроенного здания рембазы на пятый этаж этого же здания через пролом в перекрытии. Девочка - в коме, и за ее жизнь борются в областной детской больнице.

Когда же мэрия снесет это здание, ставшее уже местом не одного несчастного случая?

- Сделать это мы сейчас не можем, так как этот объект принадлежит министерству обороны РФ, - ответила на вопрос GOROD48 глава Липецка Евгения Уваркина.

Мэрия, по словам ЕВгении Уваркиной, не сможет снести недострой даже в следующем году, когда территория Военного городка с баланса Минобороны перейдет на баланс муниципалитета.

- Помимо рембазы в Военном городке находятся еще три объекта незавершенного строительства, на которые мы также не получим прав. Но уже сегодня мы подготовим письмо в Минобороны с просьбой выделить средства на снос или консервацию здания рембазы, где вчера произошел несчастный случай, - сказала глава города.
9 800
#Военный городок
1

Комментарии (9)

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гость

55 секунд назад
М, военные не обеспечили охраны здания , которое им принадежит , тем более , было множество обращений по этому поводу .
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житель

1 минуту назад
Слышь мама , дострой сама это здание и получится хорошая школа , с началкой. Ведь школы нужны городу , а ты все сносишь , и Октябрь и это здание. Что ума не хватает сделать что то хорошее и полезное для города. Если ума не хватает уйди с поста.
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Шойгу к ответу!

2 минуты назад
Ответственность лежит на Министерстве обороны и Шойгу. Вот кого надо привлечь!
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М

4 минуты назад
Можно подумать военные заставляли ее там ходить,прагать....Виновата сама!
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А

18 минут назад
ребенку дай Бог скорейшего выздоровления.....
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Ув

20 минут назад
Е.Ю. ! Огромное спасибо за выполненное обещание - переезд трамвайного пути - перекресток Космонавтов - Циолковского. Думаю, что и эта (более трудная и ответственная) задача Вам под силу!
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Впрочем, как всегда

23 минуты назад
Ну почему, чтобы власти зачесались, надо чтобы погиб или покалечился ребенок!!!!Что мешало раньше этим недостроем заняться, который там уже сто лет стоит? Как в Саратове, где полиция и горвласти вдруг открыли, что у них оказывается дети по гаражам вынуждены в школу ходить, решили их облагоражиать и освещать только после того, как девочку задушили. В Липе вот по поводу гаражей пока не чешутся, ждут, наверное пока и там ребенок пострадает. А потом мэр будет пучить глаза и вкрадчиво говорить - какой кошмар, надо писать письма(((
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valerafromsplus

25 минут назад
Потребовать и приказать - две разные вещи, господа!
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Ч

31 минуту назад
Кто строил , тот пусть и сносит за свой счёт !
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