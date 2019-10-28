Глава Липецка потребует у Минобороны средства на снос здания рембазы в Военном городке

Евгения Уваркина желает понудить военных ответить рублем за трагедию с липецкой школьницей.

Как уже сообщал GOROD48, вчера в Военном городке получила тяжелейшие травмы 15-летняя школьница, упавшая с шестого этажа недостроенного здания рембазы на пятый этаж этого же здания через пролом в перекрытии. Девочка - в коме, и за ее жизнь борются в областной детской больнице.



Когда же мэрия снесет это здание, ставшее уже местом не одного несчастного случая?



- Сделать это мы сейчас не можем, так как этот объект принадлежит министерству обороны РФ, - ответила на вопрос GOROD48 глава Липецка Евгения Уваркина.



Мэрия, по словам ЕВгении Уваркиной, не сможет снести недострой даже в следующем году, когда территория Военного городка с баланса Минобороны перейдет на баланс муниципалитета.



- Помимо рембазы в Военном городке находятся еще три объекта незавершенного строительства, на которые мы также не получим прав. Но уже сегодня мы подготовим письмо в Минобороны с просьбой выделить средства на снос или консервацию здания рембазы, где вчера произошел несчастный случай, - сказала глава города.