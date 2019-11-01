Общество
сегодня, 16:35
Здание мэрии Ельца освятил епископ
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Чиновникам владыка Максим подарил иконки
Сегодня состоялось освящение здания администрации города Ельца, сообщает сайт Елецкой епархии.
"Чин возглавил Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим в сослужении иерея Евгения Быкова и диакона Николая Ужегова. На мероприятии присутствовали глава города Ельца Евгений Вячеславович Боровских и представители администрации города.
Владыка преподнес в дар Евгению Вячеславовичу икону Казанской Божией Матери, а всем присутствующим небольшие образы".
Фото: el-eparhy.ru
"Чин возглавил Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим в сослужении иерея Евгения Быкова и диакона Николая Ужегова. На мероприятии присутствовали глава города Ельца Евгений Вячеславович Боровских и представители администрации города.
Владыка преподнес в дар Евгению Вячеславовичу икону Казанской Божией Матери, а всем присутствующим небольшие образы".
Фото: el-eparhy.ru
18 348
хахаха
Нужно
skrip
З Г Д
вопрос
вопрос
Ну,почему,
Сергей
Ну,дай-то Бог,
кадило православия