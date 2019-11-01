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сегодня, 16:35

Здание мэрии Ельца освятил епископ

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Здание мэрии Ельца освятил епископ

Чиновникам владыка Максим подарил иконки

Сегодня состоялось освящение здания администрации города Ельца, сообщает сайт Елецкой епархии.

"Чин возглавил Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим в сослужении иерея Евгения Быкова и диакона Николая Ужегова. На мероприятии присутствовали глава города Ельца Евгений Вячеславович Боровских и представители администрации города.

Владыка преподнес в дар Евгению Вячеславовичу икону Казанской Божией Матери, а всем присутствующим небольшие образы".

Фото: el-eparhy.ru

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Комментарии (18)

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хахаха

9 минут назад
а фото путина весел? иначе,не работает молитва
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Нужно

12 минут назад
и попов и чиновников с свечками отправить копать какой-нибудь о..енный канал, чтобы они приносили пользу, а не просто портили воздух.
ответить

skrip

14 минут назад
Судя по лицам присутствующих они скорбят по усопшему.А та что с права поди из раскольников.Без головного убора.
ответить

З Г Д

22 минуты назад
Власть и церковь едины. Бесы.
ответить

вопрос

37 минут назад
сколько отпилили из бюджета под шумок?
ответить

вопрос

38 минут назад
а тетки че платки натянули? не в церкви же! клоуны,б.ля. противно смотреть.
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Ну,почему,

43 минуты назад
Священник, Грига знает заговор-ритуал.После его действа,половина обл.администрации обновилась
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Сергей

45 минут назад
дай Бог не вляпаться во власть
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Ну,дай-то Бог,

46 минут назад
Может, теперь для людей будут работать,а не только на свой карман.Дай-то Бог
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кадило православия

46 минут назад
теперь там будут освященные бесы
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