Здание мэрии Ельца освятил епископ

Чиновникам владыка Максим подарил иконки

Фото: el-eparhy.ru

Сегодня состоялось освящение здания администрации города Ельца, сообщает сайт Елецкой епархии."Чин возглавил Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим в сослужении иерея Евгения Быкова и диакона Николая Ужегова. На мероприятии присутствовали глава города Ельца Евгений Вячеславович Боровских и представители администрации города.Владыка преподнес в дар Евгению Вячеславовичу икону Казанской Божией Матери, а всем присутствующим небольшие образы".