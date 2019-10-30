Арсений стал архимандритом Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря

Вчера в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Итогом заседания стало назначение липецкого митрополита Арсения настоятелем задонского монастыря.

- Рассмотрев прошения об утверждении в должности особо значимых обителей вверенных им епархий, Синод постановил утвердить митрополита Липецкого и Задонского Арсения — священноархимандритом Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря города Задонска Липецкой области, - указано в сообщении РПЦ.



Напомним, Священный Синод РПЦ 9 июля удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Липецкого и Задонского Никона, и назначил на липецкую кафедру митрополита Истринского Арсения. Арсений прибыл в регион 22 июля.



Арсений, в миру — Юрий Епифанов, родился в 1955 году. Был пострижен в монашество в 34 года. В 1990 году был назначен епископом Истринским, викарием Московской епархии. 1 апреля 2009 года стал первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по Москве. 1 февраля 2014 года был возведен в сан митрополита. Решением Синода от 9 июля 2019 года назначен Преосвященным Липецким и Задонским, главой Липецкой митрополии. Имеет светские награды: государственный орден Дружбы, медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «В память 850-летия Москвы».