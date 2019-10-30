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Арсений стал архимандритом Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря

6 893
#РПЦ #православие
Арсений стал архимандритом Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря

Вчера в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Итогом заседания стало назначение липецкого митрополита Арсения настоятелем задонского монастыря.

- Рассмотрев прошения об утверждении в должности особо значимых обителей вверенных им епархий, Синод постановил утвердить митрополита Липецкого и Задонского Арсения — священноархимандритом Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря города Задонска Липецкой области, - указано в сообщении РПЦ.

Напомним, Священный Синод РПЦ 9 июля удовлетворил прошение об уходе на покой митрополита Липецкого и Задонского Никона, и назначил на липецкую кафедру митрополита Истринского Арсения. Арсений прибыл в регион 22 июля.

Арсений, в миру — Юрий Епифанов, родился в 1955 году. Был пострижен в монашество в 34 года. В 1990 году был назначен епископом Истринским, викарием Московской епархии. 1 апреля 2009 года стал первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по Москве. 1 февраля 2014 года был возведен в сан митрополита. Решением Синода от 9 июля 2019 года назначен Преосвященным Липецким и Задонским, главой Липецкой митрополии. Имеет светские награды: государственный орден Дружбы, медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «В память 850-летия Москвы».
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#РПЦ #православие

Комментарии (6)

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яхта Гундяева

2 минуты назад
ничего, скоро 5G запустят - связь с Бокхом станет ещё лучше, значит и денежек ещё больше. Главное чтобы рабы ползая на коленях ни о чём не догадывались.
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не соблюдает канонов

30 минут назад
как же его постригли , если борода до пояса ?
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ух

сегодня, 11:22
медаль «В память 850-летия Москвы».
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Совесть

сегодня, 11:19
Что же за заслуги перед Отечеством у священника? Какие такие дела великие свершил?
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Бабушка

сегодня, 11:17
Даже мне дивно что происходит в церковных кругах
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я

сегодня, 11:00
Средневековье какое то......
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