Общество
6 минут назад
Липецкое отделение РСПП предложило Ивана Кошелева в региональные омбудсмены
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А вообще на соискание должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей свои кандидатуры выдвинули четыре человека.
Сегодня на заседании регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» было решено выдвинуть на вакантное место Уполномоченного по защите прав предпринимателей бывшего гендиректора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева.
- Признаюсь, что это не стало неожиданностью. Мне известно, что мою кандидатуру уже поддержал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он прислал в областной Совет соответствующее рекомендательное письмо. С Борисом Юрьевичем, кстати, я давно знаком. Если меня поддержат депутаты областного Совета, то, конечно, имеющийся у меня солидный опыт работы с инвесторами будет мне в помощь при защите прав предпринимателей региона, - прокомментировал GOROD48 сегодняшнее событие Иван Кошелев.
Спикер областного Совета Павел Путилин сообщил GOROD48, что помимо 64-летнего Ивана Кошелева еще трое человек подали документы в региональную конкурсную комиссию по выборам омбудсмена. Один из них - 56-летний Сергей Бугаков, который в 2010-2018 годах возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, который был участником подобного конкурса весной этого года, так ничем и не закончившегося.
Сначала эти четыре кандидатуры будут рассмотрены предпринимательским сообществом, затем выдвинуты на обсуждение профильной комиссии областного Совета, и уже сессия решит, кто станет новым региональным Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Напомним, что 30 мая на сессии областного Совета депутаты на альтернативной основе выбрали новым региональным омбудсменом по защите прав предпринимателей бывшего заместителя, а потом советника врио главы региона Юрия Божко. За его кандидатуру проголосовал 31 парламентарий. Однако эту кандидатуру дважды не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по той причине, что Юрий Божко никогда не работал в бизнесе.
- Признаюсь, что это не стало неожиданностью. Мне известно, что мою кандидатуру уже поддержал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он прислал в областной Совет соответствующее рекомендательное письмо. С Борисом Юрьевичем, кстати, я давно знаком. Если меня поддержат депутаты областного Совета, то, конечно, имеющийся у меня солидный опыт работы с инвесторами будет мне в помощь при защите прав предпринимателей региона, - прокомментировал GOROD48 сегодняшнее событие Иван Кошелев.
Спикер областного Совета Павел Путилин сообщил GOROD48, что помимо 64-летнего Ивана Кошелева еще трое человек подали документы в региональную конкурсную комиссию по выборам омбудсмена. Один из них - 56-летний Сергей Бугаков, который в 2010-2018 годах возглавлял управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области, который был участником подобного конкурса весной этого года, так ничем и не закончившегося.
Сначала эти четыре кандидатуры будут рассмотрены предпринимательским сообществом, затем выдвинуты на обсуждение профильной комиссии областного Совета, и уже сессия решит, кто станет новым региональным Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Напомним, что 30 мая на сессии областного Совета депутаты на альтернативной основе выбрали новым региональным омбудсменом по защите прав предпринимателей бывшего заместителя, а потом советника врио главы региона Юрия Божко. За его кандидатуру проголосовал 31 парламентарий. Однако эту кандидатуру дважды не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по той причине, что Юрий Божко никогда не работал в бизнесе.
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