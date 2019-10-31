Общество

сегодня, 13:08

На место Людмилы Кураковой претендует Юрий Таран

25 2000
#Юрий Таран #кадры
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На место Людмилы Кураковой претендует Юрий Таран

Сегодня - последний день приема заявок на вакантную должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.

Сегодня депутаты областного Совета на сессии досрочно прекратили полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Людмилы Кураковой.

Людмила Куракова объявила о своем желании уйти в отставку по собственному желанию еще в сентябре, но согласовано с Уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой оно было несколько дней назад. Отрешение от должности прошло спокойно: спикер областного Совета Павел Путилин просто поблагодарил Людмилу Куракову за ее работу.

Месяц назад был объявлен конкурс на замещения ставшей вакантной должности детского омбудсмена. Прием предложений от ее соискателей заканчивается сегодня. Но, как стало известно GOROD48, стать Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области пожелал лишь советник главы областной администрации Юрий Таран, до недавнего времени работавший вице-губернатором региона.

После окончания приема резюме кандидатуры кандидатов будут вынесены на рассмотрение профильного комитета областного Совета, а окончательное решение примет сессия. Коллегиальное решение парламентариев будет направлено на согласование федеральному омбудсмену Анне Кузнецовой, и после ее одобрения вновь будет вынесено на утверждение очередной сессии.
25 2000
#Юрий Таран #кадры
1

Комментарии (25)

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7 минут назад
Не приведи господи, какой таран вы что. Не подпускать и близко, пусть сидит дома.
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Александр

11 минут назад
А кстати с кем он в танце? Не Артамонов ли в парике?
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Александр

13 минут назад
Одни и тежи лица, Артамонов очнись! Они подведут тебя! И не оправдаешь доверия избирателей, выбирателей Их надо вместе с Захаровыми и Тучковыми на нары
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:)))

14 минут назад
Гость, Точно он! Сразу и не признал его блондинкой...:) Видимо протаранил его гнилую сантехнику... Теперь будет заслуженно бездельничать за бюджетное содержание...
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гостья

15 минут назад
приросли там так приросли....сумма не меняется
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Хаиха

25 минут назад
Ну и кто тут вопил, Артамонов молодец, разворошил гнездо, всех разогнал? Бараны бестолковые.
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Узбагойся,

30 минут назад
!!, она этого не знает, такая же
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Епт

32 минуты назад
Он вылетел, но обещал вернуться! Не тонет! Интересно, так он выяснил, вымогательства в школах и детсадах есть или нет?
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!!

33 минуты назад
По правилам этикета в танце с женщиной в платье тактичные, вежливые и воспитанные мужчины снимают свою верхнюю одежду! А здесь чему удивляться- ЛипЯцкАя кАлхозная вАспитания! Чурбак неотесаный!
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Ха-ха-ха!

35 минут назад
Почему удалили мой комментарий? Повторяю: старый Б Л Я Д У Н!
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Еще комментарии

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