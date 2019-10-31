На место Людмилы Кураковой претендует Юрий Таран

Сегодня - последний день приема заявок на вакантную должность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.

Сегодня депутаты областного Совета на сессии досрочно прекратили полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Людмилы Кураковой.



Людмила Куракова объявила о своем желании уйти в отставку по собственному желанию еще в сентябре, но согласовано с Уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой оно было несколько дней назад. Отрешение от должности прошло спокойно: спикер областного Совета Павел Путилин просто поблагодарил Людмилу Куракову за ее работу.



Месяц назад был объявлен конкурс на замещения ставшей вакантной должности детского омбудсмена. Прием предложений от ее соискателей заканчивается сегодня. Но, как стало известно GOROD48, стать Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области пожелал лишь советник главы областной администрации Юрий Таран, до недавнего времени работавший вице-губернатором региона.



После окончания приема резюме кандидатуры кандидатов будут вынесены на рассмотрение профильного комитета областного Совета, а окончательное решение примет сессия. Коллегиальное решение парламентариев будет направлено на согласование федеральному омбудсмену Анне Кузнецовой, и после ее одобрения вновь будет вынесено на утверждение очередной сессии.