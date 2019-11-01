Происшествия

12 минут назад

Пенсионерка отправила соседа в нокаут из-за застреленного петуха

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#петух #побои
Пенсионерка отправила соседа в нокаут из-за застреленного петуха

Вину за смерть птицы женщина возложила на свою жертву.

Мировой судья Измалковского участка Елецкого района рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению пенсионерки в нанесении легкого вреда здоровью. Она ударила сожителя своей племянницы деревянной палкой.

Как указано в материалах суда, преступление стало итогом бытового конфликта. Подсудимая нашла во дворе своего частного дома мертвого петуха. Женщина начала ощипывать птицу и увидела, что на тушке петуха есть отметины от пуль пневматического оружия. Липчанка знала, что такое оружие есть у сожителя ее племянницы — те живут в соседнем доме. Женщина пошла к нему разбираться, застала мужчину в гараже. Она стала его спрашивать, зачем он убил принадлежащего ей петуха. Сожитель племянницы ответил ей, что петуха он не трогал, и что у женщины - старческий маразм. Эти слова привели ее в ярость, и она ударила мужчину деревянной палкой по голове, тот потерял сознание. Врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму.

Подсудимая признала свою вину. Суд отправил пенсионерку на исправительные работы.


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#петух #побои

Комментарии (2)

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Баба права, а её судить. Терпила чертила.

3 минуты назад
Вот черт побежал к мусора. А получил то похоже за дело муудила. Натура мусорская подленькая.
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Глупый

3 минуты назад
А откуда менты узнали о этом ? Или сам тот петух очнулся и побежал заявление писать? Достойный поступок,по мужские!
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