Пенсионерка отправила соседа в нокаут из-за застреленного петуха

Вину за смерть птицы женщина возложила на свою жертву.

Мировой судья Измалковского участка Елецкого района рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению пенсионерки в нанесении легкого вреда здоровью. Она ударила сожителя своей племянницы деревянной палкой.



Как указано в материалах суда, преступление стало итогом бытового конфликта. Подсудимая нашла во дворе своего частного дома мертвого петуха. Женщина начала ощипывать птицу и увидела, что на тушке петуха есть отметины от пуль пневматического оружия. Липчанка знала, что такое оружие есть у сожителя ее племянницы — те живут в соседнем доме. Женщина пошла к нему разбираться, застала мужчину в гараже. Она стала его спрашивать, зачем он убил принадлежащего ей петуха. Сожитель племянницы ответил ей, что петуха он не трогал, и что у женщины - старческий маразм. Эти слова привели ее в ярость, и она ударила мужчину деревянной палкой по голове, тот потерял сознание. Врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму.



Подсудимая признала свою вину. Суд отправил пенсионерку на исправительные работы.





