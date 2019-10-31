Общество
сегодня, 11:34
«Отстраивания конкурсов под определенных подрядчиков не будет - это дело подсудное»
28 1242
Вице-губернатор Илья Тузов рассказал о новых методах работы администрации области в сфере госзакупок.
Сегодня на брифинге в администрации области вице-губернатор Илья Тузов сравнил управление областью с работой крупной коммерческой структурой, акционеры которой - липчане. Но об этом позже.
Свое выступление заместитель главы администрации области начал с того, что курирует - исполнения в регионе национальных проектов. Илья Тузов назвал их самым важным из того, что происходит сегодня в стране, так как они «сфокусированы на населении». И в этом плане наш регион, по его словам, передовой.
Так, в заслугу областной администрации вице-губернатор поставил то, что наша область «первой в стране начала переселение горожан из ветхого и аварийного жилья». Действительно, 2 июля 49 липецких семей поучили новые квартиры в микрорайоне «Звездный» вместо аварийного жилья. В этом году из Фонда ЖКХ регион получит 326,1 млн рублей, к которым прибавит собственные 17,1 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 665 человек из 264 аварийных жилых помещений в Липецке, Ельце и еще четырех районах области. Но хотелось бы поправить Илью Тузова - область не первой в РФ начала давать жителям ветхого жилья новые квартиры, а первой после недолгого перерыва в федеральной программе продолжила этот процесс.
- Нам хотелось, чтобы люди получили новое жилье. Хотелось опередить все субъекты, чтобы получить дополнительное финансирование. Сейчас ждем реакции Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ на нашу июльскую еще заявку, - сказал чиновник.
Еще один повод для гордости Ильи Тузова - участие региона в нацпроекте «Чистая вода». И опять, по его словам, наш регион первым в стране закончил еще летом два проекта по этой программе (к концу года закончит еще два). И пусть объем работ и небольшой - всего 35 млн рублей, но успешное освоение этих средств дало возможность администрации региона также дополнительно заявиться на федеральное финансирование.
Но больше всего в этом году в регионе сделано по нацпроекту «Комфортная городская среда». В бюджете области изначально на благоустройство было предусмотрено 300 млн рублей. Потом по инициативе губернатора Игоря Артамонова на дворы, общественные пространства и парки было выделено еще 500 млн рублей. И более 200 миллионов на реализацию нацпроекта попали из внебюджетных источников (ПАО «Сбербанк», ПАО «НЛМК»). В итоге по графе «благоустройство» провели более миллиарда рублей и регион еще летом заявил о желании получить дополнительный объем федерального финансирования по этой программе.
- Мы показали федеральному центру, что умеем работать. Нам есть куда еще распределять средства по всем направлениям, - резюмировал Илья Тузов.
Кстати, чтобы население понимало, откуда деньги, в стране начато брендирование того, на что выделены средства нацпроектов.
- На объектах будет таблички, указанием того, что они сделаны в рамках национальных проектов, - заметил вице-губернатор.
В этом году под руководством Ильи Тузова начата революция во взаимоотношениях «заказчик-подрядчик». Выстраивание новой модели идет по четырем направлениям.
Первое - планирование. Заказчику - муниципалитетам и управлениям областной администрации - «надо понимать, что и где делать».
Второе - смета. Илья Тузов уверен, что смете должна быть рыночная цена региона по стройматериалам, а не «цены 90-х годов с учетом индексаций». Сметы должны быть понятны как власти, так и подрядчикам.
Третье - госзакупки. Сейчас любой подрядчик может заявиться в любой субъект РФ и выиграть торги. Все это вылезло заказчику боком: на торги, по словам Ильи Тузова, заходят трейдеры, профессионалы в госзакупках. Они падают в цене, а потом находят субподрядчиков.
- Это неприемлемо, и в области такого не будет. В техзадании отныне будут предусмотрены такие условия, чтобы недобросовестные подрядчики не прошли на конкурс. Банковскую гарантию, например. Никто не мешает нам проводить маркетинговые исследования. В регионе есть успешные, давно работающие организации, которые могут стать экспертами, которые могут дать представление об игроках на рынке. Так на конкурс будут заходить сильнейшие. А списки недобросовестных подрядчиков ничего не значат, так как вместо дискредитировавших себя организаций их владельцы регистрируют другие, снова выходят на рынки и побеждают в конкурсах, - заявил Илья Тузов.
Четвертое - исполнение контрактов.
- Это важнейшая история. У нас - 1500 лотов закупок в год, на что тратится треть регионального бюджета. Контактов - огромное количество, и сроки их исполнения часто нарушаются. Качество исполнения тоже иногда «впечатляет». Теперь за каждым подрядчиком будет закреплен контролер, который будет ежедневно мониторить его работу. И не с ручкой, а с фотоаппаратом, с результатами лабораторных исследований проб того же асфальтобетона. Если подрядчик невменяем, мы сделаем определенные выводы, - сказал вице-губернатор.
По словам куратора нацпроектов, «отстраивания конкурсов под определенных подрядчиков не будет - это дело подсудное». Цель Ильи Тузова - сформировать проверенный пул подрядчиков желательно из Липецкой области. Пул этот видится вице-губернатору широким - в несколько десятков организаций. «Идеальная ситуация - когда у нас не будет болеть голова за тех, кто участвует в торгах. Идеал - когда на лот претендуют несколько компаний из уже проверенного пула заказчиков».
- Если трейдеры все же пролезут, мы им жить нормально не дадим!
Новую схему работы областная власть начала обкатывать уже в этом году. Объектами стали дороги Липецка, попавшие в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это случилось потому, что на первой неделе работы Ильи Тузова администрация Липецка провела торги на ремонт городских дорог, и победителем одного из лотов был признан подрядчик с падением в 30 процентов (на самом деле, на 20,99%).
- Хороший асфальт за тонну стоит под четыре тысячи рублей. А этот подрядчик заявил 2500 рублей за тонну! О каком качестве ремонта дорог могла идти речь? Ни о каком! В итоге этот лот переторговывали. А те, кто составлял техническое задание на эту закупку, уже не работают в администрации города. В следующем году такого не будет. Недобросовестные подрядчики не пройдут, - отметил Илья Тузов.
Из-за того, что торги по ремонту дорог Липецка переиграли, новые подрядчики - воронежское ООО «Дорожник» и московское ООО «Руслан-1» - начали работы на два месяца позже запланированного. При этом тому же «Руслану-1», который делает улицу Космонавтов и фактически отстраивает заново, с расширением на две полосы, проспект Победы, потребовалось дополнительное время на доставку в Липецк своей техники и своего асфальтобетонного завода. Если говорить о первой очереди реконструкции проспекта Победы, то движение автотранспорта на объекта было восстановлено 1 сентября, а все работы будут закончены даже не 25 декабря, как указано в контракте, а уже в ноябре.
Илье Тузову, соответственно, задали вопрос о передаче от администрации Липецка к администрации области полномочий в сфере ремонта и строительства дорог (против этого вчера выступил спикер горсовета Игорь Тиньков).
- В 14 субъектах РФ это уже сделали. Централизовали этот вопрос. У нас - еще нет. На следующей неделе состоится заседание, как я говорю, регионального госсовета с участием всех глав местного самоуправления, и мы будем слушать в том числе главу Липецка на этот счет. Но такого решения пока не принято, - сказал Илья Тузов.
Вице-губернатор заявил, что в следующем году никаких поблажек и скидок подрядчикам не будет. А чтобы как можно раньше те же дорожные предприятия начинали работу, глава региона распорядился уже в декабре заказчикам региона иметь проектно-сметную документацию на все попавшие в ремонты 2020 года объекты. «В ноябре мы раздадим муниципалитетам субсидии, чтобы на следующий год уже сформировать контракты. Это приказ для нас. Администрацией области будут написаны гарантийные письма муниципалитетам, что финансирование будет. В свою очередь, такие же гарантийные письма мы постараемся получить от Минфина».
Вице-губернатор сравнил принцип управления такой небольшой областью, как Липецкая, с управлением корпоративной структурой (это не ново: об этом всегда говорит Игорь Артамонов).
- В нашем случае акционеры - это люди. Люди нас финансируют, платят нам зарплату. Акционеры должны быть довольны. Совет директоров в этом случает - это областная администрация. Мы слышим жалобы людей. Мы вырабатывает тактику, что сделать на местах, чтобы акционеры стали счастливы. Главы муниципалитетов - топ-менеджеры. Ключевой посыл их работы - выполнение задач, которые ставят люди. О чем просят липчане, я хорошо знаю. Я семисотого человека на прошлой неделе выслушал на личном приёме. Если менеджмент не справляется, надо вносить в его деятельность коррективы. Игорь Георгиевич - жесткий управленец. Он действует в интересах липчан. Если ему продолжают поступать жалобы постоянно на одну и ту же проблему, то получают нагоняи все - от вице-губернаторов вплоть до главы органа местного управления.
Свое выступление заместитель главы администрации области начал с того, что курирует - исполнения в регионе национальных проектов. Илья Тузов назвал их самым важным из того, что происходит сегодня в стране, так как они «сфокусированы на населении». И в этом плане наш регион, по его словам, передовой.
Так, в заслугу областной администрации вице-губернатор поставил то, что наша область «первой в стране начала переселение горожан из ветхого и аварийного жилья». Действительно, 2 июля 49 липецких семей поучили новые квартиры в микрорайоне «Звездный» вместо аварийного жилья. В этом году из Фонда ЖКХ регион получит 326,1 млн рублей, к которым прибавит собственные 17,1 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 665 человек из 264 аварийных жилых помещений в Липецке, Ельце и еще четырех районах области. Но хотелось бы поправить Илью Тузова - область не первой в РФ начала давать жителям ветхого жилья новые квартиры, а первой после недолгого перерыва в федеральной программе продолжила этот процесс.
- Нам хотелось, чтобы люди получили новое жилье. Хотелось опередить все субъекты, чтобы получить дополнительное финансирование. Сейчас ждем реакции Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ на нашу июльскую еще заявку, - сказал чиновник.
Еще один повод для гордости Ильи Тузова - участие региона в нацпроекте «Чистая вода». И опять, по его словам, наш регион первым в стране закончил еще летом два проекта по этой программе (к концу года закончит еще два). И пусть объем работ и небольшой - всего 35 млн рублей, но успешное освоение этих средств дало возможность администрации региона также дополнительно заявиться на федеральное финансирование.
Но больше всего в этом году в регионе сделано по нацпроекту «Комфортная городская среда». В бюджете области изначально на благоустройство было предусмотрено 300 млн рублей. Потом по инициативе губернатора Игоря Артамонова на дворы, общественные пространства и парки было выделено еще 500 млн рублей. И более 200 миллионов на реализацию нацпроекта попали из внебюджетных источников (ПАО «Сбербанк», ПАО «НЛМК»). В итоге по графе «благоустройство» провели более миллиарда рублей и регион еще летом заявил о желании получить дополнительный объем федерального финансирования по этой программе.
- Мы показали федеральному центру, что умеем работать. Нам есть куда еще распределять средства по всем направлениям, - резюмировал Илья Тузов.
Кстати, чтобы население понимало, откуда деньги, в стране начато брендирование того, на что выделены средства нацпроектов.
- На объектах будет таблички, указанием того, что они сделаны в рамках национальных проектов, - заметил вице-губернатор.
В этом году под руководством Ильи Тузова начата революция во взаимоотношениях «заказчик-подрядчик». Выстраивание новой модели идет по четырем направлениям.
Первое - планирование. Заказчику - муниципалитетам и управлениям областной администрации - «надо понимать, что и где делать».
Второе - смета. Илья Тузов уверен, что смете должна быть рыночная цена региона по стройматериалам, а не «цены 90-х годов с учетом индексаций». Сметы должны быть понятны как власти, так и подрядчикам.
Третье - госзакупки. Сейчас любой подрядчик может заявиться в любой субъект РФ и выиграть торги. Все это вылезло заказчику боком: на торги, по словам Ильи Тузова, заходят трейдеры, профессионалы в госзакупках. Они падают в цене, а потом находят субподрядчиков.
- Это неприемлемо, и в области такого не будет. В техзадании отныне будут предусмотрены такие условия, чтобы недобросовестные подрядчики не прошли на конкурс. Банковскую гарантию, например. Никто не мешает нам проводить маркетинговые исследования. В регионе есть успешные, давно работающие организации, которые могут стать экспертами, которые могут дать представление об игроках на рынке. Так на конкурс будут заходить сильнейшие. А списки недобросовестных подрядчиков ничего не значат, так как вместо дискредитировавших себя организаций их владельцы регистрируют другие, снова выходят на рынки и побеждают в конкурсах, - заявил Илья Тузов.
Четвертое - исполнение контрактов.
- Это важнейшая история. У нас - 1500 лотов закупок в год, на что тратится треть регионального бюджета. Контактов - огромное количество, и сроки их исполнения часто нарушаются. Качество исполнения тоже иногда «впечатляет». Теперь за каждым подрядчиком будет закреплен контролер, который будет ежедневно мониторить его работу. И не с ручкой, а с фотоаппаратом, с результатами лабораторных исследований проб того же асфальтобетона. Если подрядчик невменяем, мы сделаем определенные выводы, - сказал вице-губернатор.
По словам куратора нацпроектов, «отстраивания конкурсов под определенных подрядчиков не будет - это дело подсудное». Цель Ильи Тузова - сформировать проверенный пул подрядчиков желательно из Липецкой области. Пул этот видится вице-губернатору широким - в несколько десятков организаций. «Идеальная ситуация - когда у нас не будет болеть голова за тех, кто участвует в торгах. Идеал - когда на лот претендуют несколько компаний из уже проверенного пула заказчиков».
- Если трейдеры все же пролезут, мы им жить нормально не дадим!
Новую схему работы областная власть начала обкатывать уже в этом году. Объектами стали дороги Липецка, попавшие в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это случилось потому, что на первой неделе работы Ильи Тузова администрация Липецка провела торги на ремонт городских дорог, и победителем одного из лотов был признан подрядчик с падением в 30 процентов (на самом деле, на 20,99%).
- Хороший асфальт за тонну стоит под четыре тысячи рублей. А этот подрядчик заявил 2500 рублей за тонну! О каком качестве ремонта дорог могла идти речь? Ни о каком! В итоге этот лот переторговывали. А те, кто составлял техническое задание на эту закупку, уже не работают в администрации города. В следующем году такого не будет. Недобросовестные подрядчики не пройдут, - отметил Илья Тузов.
Из-за того, что торги по ремонту дорог Липецка переиграли, новые подрядчики - воронежское ООО «Дорожник» и московское ООО «Руслан-1» - начали работы на два месяца позже запланированного. При этом тому же «Руслану-1», который делает улицу Космонавтов и фактически отстраивает заново, с расширением на две полосы, проспект Победы, потребовалось дополнительное время на доставку в Липецк своей техники и своего асфальтобетонного завода. Если говорить о первой очереди реконструкции проспекта Победы, то движение автотранспорта на объекта было восстановлено 1 сентября, а все работы будут закончены даже не 25 декабря, как указано в контракте, а уже в ноябре.
Илье Тузову, соответственно, задали вопрос о передаче от администрации Липецка к администрации области полномочий в сфере ремонта и строительства дорог (против этого вчера выступил спикер горсовета Игорь Тиньков).
- В 14 субъектах РФ это уже сделали. Централизовали этот вопрос. У нас - еще нет. На следующей неделе состоится заседание, как я говорю, регионального госсовета с участием всех глав местного самоуправления, и мы будем слушать в том числе главу Липецка на этот счет. Но такого решения пока не принято, - сказал Илья Тузов.
Вице-губернатор заявил, что в следующем году никаких поблажек и скидок подрядчикам не будет. А чтобы как можно раньше те же дорожные предприятия начинали работу, глава региона распорядился уже в декабре заказчикам региона иметь проектно-сметную документацию на все попавшие в ремонты 2020 года объекты. «В ноябре мы раздадим муниципалитетам субсидии, чтобы на следующий год уже сформировать контракты. Это приказ для нас. Администрацией области будут написаны гарантийные письма муниципалитетам, что финансирование будет. В свою очередь, такие же гарантийные письма мы постараемся получить от Минфина».
Вице-губернатор сравнил принцип управления такой небольшой областью, как Липецкая, с управлением корпоративной структурой (это не ново: об этом всегда говорит Игорь Артамонов).
- В нашем случае акционеры - это люди. Люди нас финансируют, платят нам зарплату. Акционеры должны быть довольны. Совет директоров в этом случает - это областная администрация. Мы слышим жалобы людей. Мы вырабатывает тактику, что сделать на местах, чтобы акционеры стали счастливы. Главы муниципалитетов - топ-менеджеры. Ключевой посыл их работы - выполнение задач, которые ставят люди. О чем просят липчане, я хорошо знаю. Я семисотого человека на прошлой неделе выслушал на личном приёме. Если менеджмент не справляется, надо вносить в его деятельность коррективы. Игорь Георгиевич - жесткий управленец. Он действует в интересах липчан. Если ему продолжают поступать жалобы постоянно на одну и ту же проблему, то получают нагоняи все - от вице-губернаторов вплоть до главы органа местного управления.
28 1242
Хороший мальчик
...
Стас
Хорошо пишет!
В этой стране
Сметчик
Удивительно
Какие гарантии?
Сказочник
На парки миллиард