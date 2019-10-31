Происшествия
34 минуты назад
Убийство в Ельце: 15-летняя девочка нашла пособника для расправы над отцом и мачехой в психушке
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Молодые люди после убийства намеревались сжечь дом.
Как уже сообщал GOROD48, 28 октября Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту расправы над 50-летним жителем поселка Солидарность и его 48-летней сожительницы по ч. 3 ст. 30 , п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»). Женщина погибла на месте преступления, а мужчина был ранен.
По версии следствия, ночью 28 октября 22-летний житель Ельца, вооружившись ножом, пришел к дому своей подруги с целью убийства ее отца и мачехи. Дочь хозяина дома, по просьбе которой действовал гость, впустила его через окно. Спрятавшись в туалете, подозреваемый стал дожидаться, когда домочадцы уснут. Однако, услышав в коридоре голос женщины, он вышел из укрытия и нанес ей удары ножом в грудную клетку. Женщина закричала. Парень, не желая быть обнаруженным, выбежал на улицу. Следом вышла и его подруга. Девушка выманила отца на порог дома, где ее жених нанес ему удары ножом в спину и случайно ранил возлюбленную. После совершения преступления молодые люди скрылись, выбросив по дороге орудие убийства.
Дом, где было совершено убийство (фото регионального СКР)
Потерпевший самостоятельно вызвал бригаду «скорой медицинской помощи». Прибывшие медики констатировали смерть женщины, а его экстренно госпитализировали. В настоящее время угрозы его жизни нет.
Сегодня 22-летнего студента ЕГУ Евгения Комова арестовали на два месяца. Завтра следователь Елецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области будет ходатайствовать перед судом об аресте его 15-летней возлюбленной.
По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, в ходе допросов, осмотров места происшествия следователем получены доказательства причастности обоих к совершению особо тяжкого преступления. Изучена переписка в соцсети, подтверждающая их сговор и тщательное планирование убийства, после которого с целью скрыть следы преступления молодые люди намеревались поджечь дом. Так несовершеннолетняя заказчица двойного убийства и пособница в совершении преступления хотела расправиться с отцом, запрещавшим ей совместно проживать с подозреваемым.
В настоящее время вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои показания при их проверке на месте преступления. В рамках расследования уголовного дела проводится исчерпывающий комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические для установления их вменяемости.
В рамках расследования уголовного дела также будут устанавливаться причины и обстоятельства, побудившие ее к расправе с отцом и мачехой.
Как стало известно GOROD48, отец девочки жил в разводе с ее матерью (она проживала в Становлянском районе). Недавно мужчина привел в свой дом сожительницу, что вызвало гнев его дочери. На неадекватное поведение девочки обратили внимание в школе, где она училась. В феврале этого года педагоги обратились в полицию с сообщением о том, что ученица девятого класса изволит одноклассников, их родителей и педагогов угрозами и оскорблениями. В итоге в апреле девочка три недели провела на обследовании в областном психоневрологическом диспансере. В мае их психушки ее забрал отец.
Кстати, именно там, в клинике, девочка познакомилась с юношей из Ельца, Евгением Комовым, который находился в Плеханово на лечении. Мама выпускницы 9 класса сняла для пары квартиру в Ельце. Обучение 15-летняя девочка должна была продолжить в местном профессиональном лицее, но была в нем лишь однажды - 1 сентября. В итоге через полмесяца студентку из лицея исключили. Подросток заявила, что склонна к творческой деятельности, и ее перевели в другой колледж.
Тяга к творчеству привела несовершеннолетнюю к преступлению.
По версии следствия, ночью 28 октября 22-летний житель Ельца, вооружившись ножом, пришел к дому своей подруги с целью убийства ее отца и мачехи. Дочь хозяина дома, по просьбе которой действовал гость, впустила его через окно. Спрятавшись в туалете, подозреваемый стал дожидаться, когда домочадцы уснут. Однако, услышав в коридоре голос женщины, он вышел из укрытия и нанес ей удары ножом в грудную клетку. Женщина закричала. Парень, не желая быть обнаруженным, выбежал на улицу. Следом вышла и его подруга. Девушка выманила отца на порог дома, где ее жених нанес ему удары ножом в спину и случайно ранил возлюбленную. После совершения преступления молодые люди скрылись, выбросив по дороге орудие убийства.
Дом, где было совершено убийство (фото регионального СКР)
Потерпевший самостоятельно вызвал бригаду «скорой медицинской помощи». Прибывшие медики констатировали смерть женщины, а его экстренно госпитализировали. В настоящее время угрозы его жизни нет.
Сегодня 22-летнего студента ЕГУ Евгения Комова арестовали на два месяца. Завтра следователь Елецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области будет ходатайствовать перед судом об аресте его 15-летней возлюбленной.
По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, в ходе допросов, осмотров места происшествия следователем получены доказательства причастности обоих к совершению особо тяжкого преступления. Изучена переписка в соцсети, подтверждающая их сговор и тщательное планирование убийства, после которого с целью скрыть следы преступления молодые люди намеревались поджечь дом. Так несовершеннолетняя заказчица двойного убийства и пособница в совершении преступления хотела расправиться с отцом, запрещавшим ей совместно проживать с подозреваемым.
В настоящее время вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои показания при их проверке на месте преступления. В рамках расследования уголовного дела проводится исчерпывающий комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические для установления их вменяемости.
В рамках расследования уголовного дела также будут устанавливаться причины и обстоятельства, побудившие ее к расправе с отцом и мачехой.
Как стало известно GOROD48, отец девочки жил в разводе с ее матерью (она проживала в Становлянском районе). Недавно мужчина привел в свой дом сожительницу, что вызвало гнев его дочери. На неадекватное поведение девочки обратили внимание в школе, где она училась. В феврале этого года педагоги обратились в полицию с сообщением о том, что ученица девятого класса изволит одноклассников, их родителей и педагогов угрозами и оскорблениями. В итоге в апреле девочка три недели провела на обследовании в областном психоневрологическом диспансере. В мае их психушки ее забрал отец.
Кстати, именно там, в клинике, девочка познакомилась с юношей из Ельца, Евгением Комовым, который находился в Плеханово на лечении. Мама выпускницы 9 класса сняла для пары квартиру в Ельце. Обучение 15-летняя девочка должна была продолжить в местном профессиональном лицее, но была в нем лишь однажды - 1 сентября. В итоге через полмесяца студентку из лицея исключили. Подросток заявила, что склонна к творческой деятельности, и ее перевели в другой колледж.
Тяга к творчеству привела несовершеннолетнюю к преступлению.
фото: extrareality.com.ua
4 926
Гость'я *
Кардош галик лох
Личи
нормальный