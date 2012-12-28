Общество
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58 минут назад
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Малина по цене мяса
Итоги недели: цены.
Набор же дорогих продуктов, напротив, подешевел — на 93 рубля 88 копеек.
Первым делом сообщим о том, что удивило. Десяток яиц стоит дешевле тридцати рублей! Правда, продают по такой цене сразу три десятка.
В магазине с супердешевыми яйцами мы не нашли охлажденных кур!
— Машина не приехала, —сказала продавец.
Цены на молочные продукты снижаются по чуть-чуть. Однако их внешний вид иногда пугает.
А овощи, напротив, продолжают дорожать. Чтобы купить подешевле, надо обойти несколько магазинов — цены могут существенно разниться.
На Центральном рынке появилась свежая морковь, но продают ее не на вес, а пучками. За несколько морковок просят 50 рублей.
На прилавках появились местные помидоры. Килограмм домашних предлагают за 350 рублей.
Несмотря на то, что до сезона арбузов еще далеко, они уже есть как в магазинах, так и на рынке.
На Центральном рынке полно клубники. За две недели она существенно подешевела. За килограмм просят от 250 до 350 рублей. Но если сравнить с прошлым годом — то в это время она была на 50 рублей дешевле.
Начала появлятся малина. Дешевле чем за 400-500 рублей за килограмм ее не продают. За стаканчик просят 150-200 рублей. Эти цены соответствуют прошлогодним.
— Малины много. Она только пошла, — дает надежду продавец на то, что ягода подешевеет.
Самая популярная тема разговоров на Центральном рынке — отсутствие мобильного интернета. Из-за этого продавцы теряют покупателей, многие из которых привыкли платить переводами или банковскими картами.
— Какой день без интернета! Конечно, меньше покупателей стало! Человек подходит, вспоминает, что у него нет наличных. Говорит, сейчас схожу, сниму и с концами! — жалуется продавец.
Причем терминалы не работают не у всех. Продавцы уверяют, что это зависит от сотового оператора. На рынке действует взаимовыручка. Если покупатель пришел без наличных, соседи с работающим терминалом разрешают заплатить через свой, а потом продавцы расчитываются друг с другом наличкой.
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