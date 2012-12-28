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58 минут назад
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Малина по цене мяса

Итоги недели: цены.

После длинных праздников мы сравниваем цены за две недели. За эти дни корзина дешевых продуктов подорожала на 9 рублей 24 копейки.



Набор же дорогих продуктов, напротив, подешевел — на 93 рубля 88 копеек.



Первым делом сообщим о том, что удивило. Десяток яиц стоит дешевле тридцати рублей! Правда, продают по такой цене сразу три десятка.





В магазине с супердешевыми яйцами мы не нашли охлажденных кур!

— Машина не приехала, —сказала продавец.



Цены на молочные продукты снижаются по чуть-чуть. Однако их внешний вид иногда пугает.

 

А овощи, напротив, продолжают дорожать. Чтобы купить подешевле, надо обойти несколько магазинов — цены могут существенно разниться.



На Центральном рынке появилась свежая морковь, но продают ее не на вес, а пучками. За несколько морковок просят 50 рублей.



На прилавках появились местные помидоры. Килограмм домашних предлагают за 350 рублей.



Несмотря на то, что до сезона арбузов еще далеко, они уже есть как в магазинах, так и на рынке.



На Центральном рынке полно клубники. За две недели она существенно подешевела. За килограмм просят от 250 до 350 рублей. Но если сравнить с прошлым годом — то в это время она была на 50 рублей дешевле.

Начала появлятся малина. Дешевле чем за 400-500 рублей за килограмм ее не продают. За стаканчик просят 150-200 рублей. Эти цены соответствуют прошлогодним.

— Малины много. Она только пошла, — дает надежду продавец на то, что ягода подешевеет.

Самая популярная тема разговоров на Центральном рынке — отсутствие мобильного интернета. Из-за этого продавцы теряют покупателей, многие из которых привыкли платить переводами или банковскими картами.

— Какой день без интернета! Конечно, меньше покупателей стало! Человек подходит, вспоминает, что у него нет наличных. Говорит, сейчас схожу, сниму и с концами! — жалуется продавец.

Причем терминалы не работают не у всех. Продавцы уверяют, что это зависит от сотового оператора. На рынке действует взаимовыручка. Если покупатель пришел без наличных, соседи с работающим терминалом разрешают заплатить через свой, а потом продавцы расчитываются друг с другом наличкой.
цены
дороже/дешевле
3
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1
1

Комментарии (5)

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Сначала новые
мысли в слух
21 минуту назад
Нормальные цены. Всё по карману. Подорожание не ощущается.
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садавод
42 минуты назад
чем смартфоны тыкать смотря глупости, занялись бы делом, малина в холодильнике не растет!
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Какая малина?
32 минуты назад
Они такси не могут вызвать без интернета. А до садового участка вообще не доберутся без навигатора.
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Мистер очевидность
47 минут назад
Торгаши как будто что то чувствуют, как будто скоро конец света и хотят сразу и всё)))
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Иван да Марья
53 минуты назад
Барыги ставят такие цены как будто последний день живут
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