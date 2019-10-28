Миллионерша навела шорох в Липецкой области

В Ельца Кристина Сержпинская чистила навоз, в Тербунах спасалась от местных бандерлогов

Сегодня на телеканале «Пятница» вышло шоу «Секретный миллионер». Передача про российских миллионеров, которые прикидываются обычными гражданами, и путешествуют по провинции, испытывая людей на доброту или пороки.



Хозяйка франшизы – студий красоты Кристина Сержпинская под видом блогерши-автостопера приехала в Липецкую область. В Ельце Кристине повезло на людей неравнодушным. Помощь с работой и жильем ей начали оказывать еще в рейсовом автобусе, делась телефонами знакомых, кто мог бы ее приютить на ночлег и дать работу. И она несколько дней провела на конюшне у местного предпринимателя Юрия, где чистила навоз, и каталась на лошадях.



Но затем судьба закинул ее в Тербуны. Там ее встретил парень-инвалид, телефон которого ей дали еще в Ельце, и отвел в квартиру к алкоголикам, дочка которых, Нина – тоже инвалид. Наглядевшись на ужасные условия, Кристина не скрывала слез. Нина рассказала ей, что 5 лет не была на улице и не видела белого света. А потом они с парнем-инвалидом пошли за роллами для Нины в местное кафе. На улице к ним начала приставать гопота. Кристина бежала от них со всех ног, при этом забыв о парне, у которого одна нога короче другой. Тот еле-еле бежал. Кристине стало за это стыдно. Но все же они ушли от погони.

Затем Кристине захотелось, чтобы Нина попала на улицу. Она вышла на тербунские улицы, чтобы найти тех, кто помог бы Нину спустить вниз. Но никого не находила. Местные мужики всячески отнекивались. Но все же Кристина нашла нескольких парней, и Нину вынесли на улицу, где та увидела солнце и услышала пение птиц.



Затем Кристина снова переместилась в Елец, где познакомилась с 23-летней девушкой Джамилей, которая одна воспитывается троих своих сестер в одиночку. История девушки ее поразила.



По итогам визита Кристина преподнесла всем подарки. Джамиле – машину, и сестрам по ноутбуку.



Инвалиду Нине Кристина подарила однокомнатную квартиру, куда он съехала с другом от родителей-алкоголиков.



Владельцу конной школы Юрию Кристина не стала преподносить подарков как человеку самодостаточному, а его племяннице Тане комплект экипировки для конной езды.





