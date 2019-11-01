В Липецке введен режим локального чрезвычайного положения из-за угрозы обрушения дома

Жителей дома №2 по проезду Осеннему решено срочно переселять из дома

"Исполняющий обязанности главы Липецка Михаил Щербаков подписал постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний.



Причиной стал сверхнормативный прогиб перекрытий, обнаруженный при проведении экспертизы. Принято решение о начале процедуры расселения жителей. Граждане будут размещены в помещениях маневренного фонда.



Режим ЧС для органов управления и сил городского звена липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации действует с 17:00 1 ноября 2019 года до окончания противоаварийных мероприятий.



Ответственность возложена на городской департамент ЖКХ. Обеспечение финансирования - на профильный департамент (предполагается, что оно будет вестись из средств резервного фонда).



Контроль за исполнением постановления Михаил Щербаков оставил за собой.



Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 построен в 1962 году. На сегодняшний день в нем прописаны 124 человека", говорится в сообщении администрации Липецка.



"Те кто не пожелают покинуть помещения делают это под свою ответственность. С заполнением соответствующего документа.

Покидающие дом жители будут обеспечены всем необходимым. После этого начнется комплекс противоаварийных мероприятий. Срок их окончания пока называть преждевременно. Как и определять дальнейшую судьбу здания.

Работа с жителями идёт. Об ее итогах мэрия проинформирует. Жители могут уехать как к родственникам, так в маневренный фонд. Охрану объекта обеспечивает УМВД", пояснили в мэрии.



- В настоящее время мы не готовы сказать сколько жителей отказались покинуть дом, сообщили в администрации города.







