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В Липецке введен режим локального чрезвычайного положения из-за угрозы обрушения дома

16 1901
#чрезвычайное положение
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В Липецке введен режим локального чрезвычайного положения из-за угрозы обрушения дома

Жителей дома №2 по проезду Осеннему решено срочно переселять из дома

"Исполняющий обязанности главы Липецка Михаил Щербаков подписал постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний.  

Причиной стал сверхнормативный прогиб перекрытий, обнаруженный при проведении экспертизы. Принято решение о начале процедуры расселения жителей. Граждане будут размещены в помещениях маневренного фонда.

Режим ЧС для органов управления и сил городского звена липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации действует с 17:00 1 ноября 2019 года  до окончания противоаварийных мероприятий. 

Ответственность возложена на городской департамент ЖКХ. Обеспечение финансирования - на профильный департамент (предполагается, что оно будет вестись из средств резервного фонда).

Контроль за исполнением постановления Михаил Щербаков оставил за собой.

Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 построен в 1962 году. На сегодняшний день в нем прописаны 124 человека", говорится в сообщении администрации Липецка.

"Те кто не пожелают покинуть помещения делают это под свою ответственность. С заполнением соответствующего документа. 
Покидающие дом жители будут обеспечены всем необходимым. После этого начнется комплекс противоаварийных мероприятий. Срок их окончания пока называть преждевременно. Как и определять дальнейшую судьбу здания.
Работа с жителями идёт. Об ее итогах мэрия проинформирует.  Жители могут уехать как к родственникам, так в маневренный фонд. Охрану объекта обеспечивает УМВД", пояснили в мэрии.

- В настоящее время мы не готовы сказать сколько жителей отказались покинуть дом, сообщили в администрации города.



16 1901
#чрезвычайное положение
1

Комментарии (16)

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Злой

3 минуты назад
Ничего, скотчем обмотают его и скажут что можно ещё там жить лет 50
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Это как?

10 минут назад
А как распределяют капремонт. У нас дом 1979 года, но по данным капремонта помолодел и стал 1983 года. Ремонт в 2015 году был запланирован на 2017 год, потом резко перенесли на 2027 год, а в этом году делали капремонт в соседней 10-ти этажке 1991 года.
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Интересно

18 минут назад
А кто щербатого перстня контролировать будет?намылился урвать из резервного фонда?
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кокс

21 минуту назад
с каждым годом аварийных домов в том числе хрущевок будет все больше и больше и как будут переселять людей в массовом порядке а главное на какие средства не понятно
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митяй

23 минуты назад
а че заваркина опять на бали уехала устала чтоль
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СанСаныч

23 минуты назад
а где уваркина? в куршавеле?
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Никита Сергеевич.

29 минут назад
Достали Дебилы. х р у щ е в к и.
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Дот

31 минуту назад
Отселят людей на кудыкину гору, а здесь элитную недвижимость построят...Хорошо если отселят, но как при Советской власти не будет. Теперь только в такой же метраж.
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Никита Сергеевич.

32 минуты назад
Хрупкая это не мат. Дебилы.
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Без паники.

32 минуты назад
Всё нормально, дом совсем свежий! Поставить подпорки, перекрыть крышу и плитками обшить. А вот как ремонта нужно думать, сносить или нет, как на Гагарина.
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