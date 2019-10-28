Общество

сегодня, 16:16

Мэрия Липецка покупает катафалк

21 1759
#тендер #закупки
2
Мэрия Липецка покупает катафалк

Спецтранспорт приобретают в лизинг.

Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило тендер на лизинг автобуса. Чиновники намерены приобрести в рассрочку транспорт для МБУ «Ритуальные услуги Липецка» - бюджетному учреждению нужен катафалк. За автобус готовы заплатить до 2 726 470 рублей. Необходимость купить транспорт вызвана тем, что учреждение решило обновить подвижной состав. 

Поставляемый автобус должен быть новым, не бывшим в употреблении, без эксплуатационного пробега, не позднее 2019 года выпуска. Дизельный транспорт должен соответствовать требованиям Евро-5. Белый автобус, переоборудованный в катафалк, для перевозки гроба с телом и родственников покойного должен развивать скорость до 130 км/ч. Между салоном и водителем установят стеклянную перегородку. В кабине шофера установят кондиционер, а в салоне — бактерицидную лампу. Гарантия на автобус составит 24 месяца или 80 000 км пробега.

Электронный аукцион запланирован на 8 ноября. При успешном завершении тендера мэрия получит катафалк до 1 декабря. Транспорт оплатят за счет субсидии из бюджета Липецка и собственных средств МБУ «Ритуальные услуги». За приобретение будут расплачиваться до 2022 года.
21 1759
#тендер #закупки
2

Комментарии (21)

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Гоголь "Ревизор"

35 секунд назад
К нам едет собчак?
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Антонина

4 минуты назад
Да,больше нет проблем....
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Вы что???

5 минут назад
Ужас! Так в Липецке и области никто не умирает...никто не более,чистый воздух....Все условия для жизни,нормальной. А тут бац катафалк понадобился...
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Demon

8 минут назад
Катафалк белого цвета это липецкая фишка
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Demon

11 минут назад
Пилите, Шура, пилите..., Это Мерседес Спринтер или похожий
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Народ

17 минут назад
На соборной боятся не дожить до выборов вот катафалк скоростной приобретают чтобы бабки вывозить в грабах .
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с другой стороны

33 минуты назад
Пенсионеру дали штраф за ремонт дороги - __https://www.youtube.com/watch?v=UAP1fCSjDKg__
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Желаю

41 минуту назад
чтобы он им вскорости реально понадобился! И для них, и для их родни! от всех липчан желаю! Услышь нас, Господи!
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Ветеран ВС СССР

45 минут назад
А скорость главное для КАТАФАЛКА..130 км/ч, то что надо, а то вдруг не успеют....
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рУКАлИЦО

сегодня, 16:42
Потом плачутся что в бюджете бабла нет. Вон бетон руками можно крошить.
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