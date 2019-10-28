Мэрия Липецка покупает катафалк

Спецтранспорт приобретают в лизинг.

Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило тендер на лизинг автобуса. Чиновники намерены приобрести в рассрочку транспорт для МБУ «Ритуальные услуги Липецка» - бюджетному учреждению нужен катафалк. За автобус готовы заплатить до 2 726 470 рублей. Необходимость купить транспорт вызвана тем, что учреждение решило обновить подвижной состав.



Поставляемый автобус должен быть новым, не бывшим в употреблении, без эксплуатационного пробега, не позднее 2019 года выпуска. Дизельный транспорт должен соответствовать требованиям Евро-5. Белый автобус, переоборудованный в катафалк, для перевозки гроба с телом и родственников покойного должен развивать скорость до 130 км/ч. Между салоном и водителем установят стеклянную перегородку. В кабине шофера установят кондиционер, а в салоне — бактерицидную лампу. Гарантия на автобус составит 24 месяца или 80 000 км пробега.



Электронный аукцион запланирован на 8 ноября. При успешном завершении тендера мэрия получит катафалк до 1 декабря. Транспорт оплатят за счет субсидии из бюджета Липецка и собственных средств МБУ «Ритуальные услуги». За приобретение будут расплачиваться до 2022 года.

