Общество

17 минут назад

Наказания за Хэллоуин в липецких школах не будет

132
#Хэллоуин
Наказания за Хэллоуин в липецких школах не будет

Но разговора с департаментом образования учителям в таком случае не избежать.

Сегодня отмечают самый неоднозначно воспринимаемый в России праздник - Хэллоуин. А отмечает ли его липецкая молодежь?

- Ни об одном таком факте нам неизвестно, - сказали GOROD48 в пресс-службе областного управления образования и науки. - Если в каком-то из наших подведомственных учреждений состоится празднование Хэллоуина с некими последствиями, то мы будем в такой ситуации разбираться.

- Я не располагаю информацией о том, что в какой-то школе или детском саде планировали отмечать этот чуждый для нашей культуры праздник, - ответила на вопрос председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

По словам Светланы Бедровой, в 51-й школе Липецка, директором которой до недавнего времени она являлась, ни у школьников, ни у родительской общественности никогда не возникало желания отмечать Хэллоуин. А вот еще одна пришедшая из-за рубежа традиция - дарить «валентинки» в День всех влюбленных - укоренилась.

- Дарение «сердечек», признание в симпатии, в любви - это все дарит положительные эмоции. А какие эмоции может дать Хэллоуин? - удивляется Светлана Бедрова.

В последние годы любые мероприятия в школах и детсадах, которые не входят в образовательные стандарты, могут проходить при желании родительской общественности и согласии администраций дошкольных и школьных образовательных учреждений. А что, если в профильном департаменте узнают, что сегодня где-то в казенных стенах кто-то отмечал этот праздник?

- Наказания никакого за Хэллоуин не последует. Но разговора о том, почему это случилось, с департаментом образования учителям в таком случае не избежать, - сказала чиновница.


фото: pivko.by

132
#Хэллоуин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Все елецкие реконструкции начинаются с варварства»
#Петровский парк #Елец
3
«Все елецкие реконструкции начинаются с варварства»

14 минут назад

Общество
Жители многоквартирного дома в Липецке третью зиму ждут тепла
#жкх #тепло
Жители многоквартирного дома в Липецке третью зиму ждут тепла

23 минуты назад

Общество
Табачную фабрику в Ельце ждет вторая жизнь
#табачная фабрика #культурное наследие
5
Табачную фабрику в Ельце ждет вторая жизнь

55 минут назад

Общество
Разместившего экстремистское видео в соцсети липчанина привлекут к ответсвенности
#экстремизм
8
Разместившего экстремистское видео в соцсети липчанина привлекут к ответсвенности

сегодня, 14:53

Общество
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%
#ЖКХ
35
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%

сегодня, 13:57

Общество
В областной администрации объявили дедлайн по дому-долгострою на Манеже на конец года
#обманутые дольщики
5
В областной администрации объявили дедлайн по дому-долгострою на Манеже на конец года

сегодня, 13:51

Общество