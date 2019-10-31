Наказания за Хэллоуин в липецких школах не будет

Но разговора с департаментом образования учителям в таком случае не избежать.

Сегодня отмечают самый неоднозначно воспринимаемый в России праздник - Хэллоуин. А отмечает ли его липецкая молодежь?



- Ни об одном таком факте нам неизвестно, - сказали GOROD48 в пресс-службе областного управления образования и науки. - Если в каком-то из наших подведомственных учреждений состоится празднование Хэллоуина с некими последствиями, то мы будем в такой ситуации разбираться.



- Я не располагаю информацией о том, что в какой-то школе или детском саде планировали отмечать этот чуждый для нашей культуры праздник, - ответила на вопрос председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.



По словам Светланы Бедровой, в 51-й школе Липецка, директором которой до недавнего времени она являлась, ни у школьников, ни у родительской общественности никогда не возникало желания отмечать Хэллоуин. А вот еще одна пришедшая из-за рубежа традиция - дарить «валентинки» в День всех влюбленных - укоренилась.



- Дарение «сердечек», признание в симпатии, в любви - это все дарит положительные эмоции. А какие эмоции может дать Хэллоуин? - удивляется Светлана Бедрова.



В последние годы любые мероприятия в школах и детсадах, которые не входят в образовательные стандарты, могут проходить при желании родительской общественности и согласии администраций дошкольных и школьных образовательных учреждений. А что, если в профильном департаменте узнают, что сегодня где-то в казенных стенах кто-то отмечал этот праздник?



- Наказания никакого за Хэллоуин не последует. Но разговора о том, почему это случилось, с департаментом образования учителям в таком случае не избежать, - сказала чиновница.





фото: pivko.by

