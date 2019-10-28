сегодня, 10:38
Следственный комитет проверит собственника здания рембазы
В ходе доследственной проверки обстоятельств несчастного случая с 15-летней школьницей будет дана оценка действиям владельца недостороя в Военном городке.
Напомним, что девочка получила серьезнейшие травмы при падении с высоты в здании т.н. "рембазы" в Военном городке. Врачи оценивают ее состояние, как критическое.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, вечером 27 октября во время прогулки по этажам неохраняемого заброшенного высотного здания в Липецке школьница оступилась и упала на бетонный пол, пролетев с шестого на пятый этаж. За медицинской помощью обратились её сверстники, в компании которых находилась девочка.
- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет установлен собственник строения и дана оценка его действиям или бездействию, направленным на недопущение посторонних лиц на территорию заброшенного строения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Следственном управлении.
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