Общество

сегодня, 10:38

Следственный комитет проверит собственника здания рембазы

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#падение с высоты
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Следственный комитет проверит собственника здания рембазы

В ходе доследственной проверки обстоятельств несчастного случая с 15-летней школьницей будет дана оценка действиям владельца недостороя в Военном городке.

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения травм 15-летней школьницей при прогулке по заброшенному зданию.

Напомним, что девочка получила серьезнейшие травмы при падении с высоты в здании т.н. "рембазы" в Военном городке. Врачи оценивают ее состояние, как критическое.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, вечером 27 октября во время прогулки по этажам неохраняемого заброшенного высотного здания в Липецке школьница оступилась и упала на бетонный пол, пролетев с шестого на пятый этаж. За медицинской помощью обратились её сверстники, в компании которых находилась девочка. 

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки  будет  установлен собственник строения и дана оценка его действиям или бездействию, направленным на недопущение посторонних лиц на территорию заброшенного строения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Следственном управлении.
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7 1039
#падение с высоты
1

Комментарии (7)

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Раньше,всегда мы на стройках играли,

3 минуты назад
Заборы,сторожа были не помехой.Но в основном это были стройки без заборов и сторожей.Было это, когда 19-й р-он строился, в 80-х.Никто из нас не пострадал.Учителя проводили с нами профбеседы,приводили в пример несчастные случаи,но мы не слушались.
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О

13 минут назад
Сколько про это говорено???
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Юлия

15 минут назад
И дальше что? А заброшенных 2 жутких здания возле ГАИ не в счет? Подростки ведь и там ошиваются. Или пока жаренный петух не клюнет в очередной раз?
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виктория

22 минуты назад
У.нас в Сенцово,тоже есть жудкое здание,находится оно в центре села.Переодически оно горит.Дети там ,,играют'''.Все ждут когда случится трагедия.Тогда и хозяина найдут.
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valerafromsplus

28 минут назад
Комфортная среда, ахах! Ну это этакий типа Липецкий Лувр. :)
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Комфортная среда

35 минут назад
При царе строили Храмы православные,которые были * доминантами!Неужели за 30 лет нельзя снести это позорное серое недостроенное здание,которое тоже уже как символ центра города,видное со всех сторон!
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вован вдуван

43 минуты назад
нех там гулять было девочке.
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