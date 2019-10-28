Происшествия

сегодня, 10:11

В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница

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#несчастный случай
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В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница

Девушка находится в критическом состоянии.

Вчера в областную детскую больницу с территории Военного городка была доставлена 15-летняя школьница. Девочка упала с верхнего этажа здания «рембазы» на пятый этаж этого же здания.

- Пациентка попала к нам в критическом состоянии. Она в коме. У девочки - тяжелейшая сочетанная травма тела. Травмой затронут головной мозг, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.

Медики делают все, чтобы стабилизировать состояние школьницы. Консультируются с ведущими федеральными центрами по лечению тяжелых пациентов.

Полиция, в свою очередь, ведет расследование обстоятельств падения подростка с высоты. Пока оно считается случайным.

Напомним, что весной этого года депутат областного Совета Андрей Трофименков обращался в мэрию Липецка с просьбой закрыть опасный объект от подростков.Сообщение сопровождалось видеосъемкой опасных детских забав в заброшенной многоэтажке. Чиновники сообщили депутату, что здание принадлежит ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны и на этом поставили точку.

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- Мэрия ждет ответа от Минобороны, ведомства, которому принадлежит этот объект, уже несколько лет. И вот мы дождались несчастного случая! - прокомментировал GOROD48 вчерашнюю трагедию Андрей Трофименков.

На прошлой неделе, кстати, другой депутат, на этот раз Липецкого городского Совета Игорь Марчуков, поинтересовался судьбой Военного городка у чиновников мэрии. Ему ответили, что к концу декабря его территория должна перейти из ведения Минобороны к муниципалитету.

... Здание рембазы встречает надписью «Ты погибнешь!»

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Первый этаж щедро засыпан мусором. И не только бутылками - пластиковыми или стеклянными, а мешками с бытовым мусором и даже старой мебелью. Следовательно, жители Военного городка используют это здание как огромную мусорку. Также проезды у рембазы активно используются, в том числе авиаторами, под бесплатные парковки. 

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По лестницам недостроя ходить можно, но осторожно. Пролеты не ограждены. На ступеньках - мелкий щебень и песок. При любом неосторожном движении нога так и норовит поехать по такому покрытию. 

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В перекрытиях этажей - дыры. Причем немаленькие. Через одну такую как раз провалилась 15-летняя девочка.

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Конечно, подросткам тут интересно. Тут можно покурить, выпить, поговорить про жизнь. При наличии красок и желания нарисовать граффити, выражающие твои чувства. А какие виды открываются с крыши!  

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В Военном городке с 2014 года строят храм, который планируют завершить в 2021 году, в 80-ю годовщину создания в Липецке авиаполка. Невольно возникает вопрос: неужели нельзя было найти машину кирпича и двух призывников, которые бы заложили входы в этот долгострой? Неужели на то, чтобы спасти жизни наших детей, у Минобороны, решающей массу задач по всему миру, не нашлось этого самиго грузовика с кирпичем? 
58 4655
#несчастный случай
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Комментарии (58)

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Интересно?

1 минуту назад
Какой напор воды на 25 этаже))) струйкой?)
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С@m0yбийцa

1 минуту назад
нафиг ее спасать?
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*

1 минуту назад
нафиг ее спасать?
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Ссать хорошо

2 минуты назад
гость, с 25 этажа))) лучше нет красоты-чем по-Ать с высоты) когда под переселение их оттадут их ветхого и аварийного)
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гость

4 минуты назад
Ясно, !!!!! сказочно богатые , необычайно успешно , ну , и красивые ! !!! Стою , смотрю на 25-ти этажки и завидую , молча ! Богатству , успешности , красоте !
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гость

6 минут назад
Нормальные люди, я на выходных проехался , за город , листва слетела , всё видать стало , сериалы можно снимать , дворцы , но всё равно , буду завидовать , молча , 25-ти этажкам !
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Ясно

6 минут назад
гость, как обычно богатые и успешные))) ну удачи в нелегких начинаниях)
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гость

7 минут назад
Да лифт сломался, остаётся только завидовать , молча !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нормальные люди

8 минут назад
Адекватные. Они давно за городом живут. У кого бабки есть. И они не глупы-чтоб на 25 этаже себе такое купить)))
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Хорош вам всем гнать

9 минут назад
Никогда не переселят в элитный дом в центре,всякую шелуху синячью с бараков и общаг.Вы че епанулись,вам мало Елецкого гетто?Все равно,что в Москве поселить на Арбате .Думайте хоть немного.
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