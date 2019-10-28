Происшествия
сегодня, 10:11
В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница
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Девушка находится в критическом состоянии.
Вчера в областную детскую больницу с территории Военного городка была доставлена 15-летняя школьница. Девочка упала с верхнего этажа здания «рембазы» на пятый этаж этого же здания.
- Пациентка попала к нам в критическом состоянии. Она в коме. У девочки - тяжелейшая сочетанная травма тела. Травмой затронут головной мозг, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
Медики делают все, чтобы стабилизировать состояние школьницы. Консультируются с ведущими федеральными центрами по лечению тяжелых пациентов.
Полиция, в свою очередь, ведет расследование обстоятельств падения подростка с высоты. Пока оно считается случайным.
Напомним, что весной этого года депутат областного Совета Андрей Трофименков обращался в мэрию Липецка с просьбой закрыть опасный объект от подростков.Сообщение сопровождалось видеосъемкой опасных детских забав в заброшенной многоэтажке. Чиновники сообщили депутату, что здание принадлежит ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны и на этом поставили точку.
- Мэрия ждет ответа от Минобороны, ведомства, которому принадлежит этот объект, уже несколько лет. И вот мы дождались несчастного случая! - прокомментировал GOROD48 вчерашнюю трагедию Андрей Трофименков.
На прошлой неделе, кстати, другой депутат, на этот раз Липецкого городского Совета Игорь Марчуков, поинтересовался судьбой Военного городка у чиновников мэрии. Ему ответили, что к концу декабря его территория должна перейти из ведения Минобороны к муниципалитету.
... Здание рембазы встречает надписью «Ты погибнешь!»
Первый этаж щедро засыпан мусором. И не только бутылками - пластиковыми или стеклянными, а мешками с бытовым мусором и даже старой мебелью. Следовательно, жители Военного городка используют это здание как огромную мусорку. Также проезды у рембазы активно используются, в том числе авиаторами, под бесплатные парковки.
По лестницам недостроя ходить можно, но осторожно. Пролеты не ограждены. На ступеньках - мелкий щебень и песок. При любом неосторожном движении нога так и норовит поехать по такому покрытию.
В перекрытиях этажей - дыры. Причем немаленькие. Через одну такую как раз провалилась 15-летняя девочка.
Конечно, подросткам тут интересно. Тут можно покурить, выпить, поговорить про жизнь. При наличии красок и желания нарисовать граффити, выражающие твои чувства. А какие виды открываются с крыши!
В Военном городке с 2014 года строят храм, который планируют завершить в 2021 году, в 80-ю годовщину создания в Липецке авиаполка. Невольно возникает вопрос: неужели нельзя было найти машину кирпича и двух призывников, которые бы заложили входы в этот долгострой? Неужели на то, чтобы спасти жизни наших детей, у Минобороны, решающей массу задач по всему миру, не нашлось этого самиго грузовика с кирпичем?
- Пациентка попала к нам в критическом состоянии. Она в коме. У девочки - тяжелейшая сочетанная травма тела. Травмой затронут головной мозг, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
Медики делают все, чтобы стабилизировать состояние школьницы. Консультируются с ведущими федеральными центрами по лечению тяжелых пациентов.
Полиция, в свою очередь, ведет расследование обстоятельств падения подростка с высоты. Пока оно считается случайным.
Напомним, что весной этого года депутат областного Совета Андрей Трофименков обращался в мэрию Липецка с просьбой закрыть опасный объект от подростков.Сообщение сопровождалось видеосъемкой опасных детских забав в заброшенной многоэтажке. Чиновники сообщили депутату, что здание принадлежит ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны и на этом поставили точку.
- Мэрия ждет ответа от Минобороны, ведомства, которому принадлежит этот объект, уже несколько лет. И вот мы дождались несчастного случая! - прокомментировал GOROD48 вчерашнюю трагедию Андрей Трофименков.
На прошлой неделе, кстати, другой депутат, на этот раз Липецкого городского Совета Игорь Марчуков, поинтересовался судьбой Военного городка у чиновников мэрии. Ему ответили, что к концу декабря его территория должна перейти из ведения Минобороны к муниципалитету.
... Здание рембазы встречает надписью «Ты погибнешь!»
Первый этаж щедро засыпан мусором. И не только бутылками - пластиковыми или стеклянными, а мешками с бытовым мусором и даже старой мебелью. Следовательно, жители Военного городка используют это здание как огромную мусорку. Также проезды у рембазы активно используются, в том числе авиаторами, под бесплатные парковки.
По лестницам недостроя ходить можно, но осторожно. Пролеты не ограждены. На ступеньках - мелкий щебень и песок. При любом неосторожном движении нога так и норовит поехать по такому покрытию.
В перекрытиях этажей - дыры. Причем немаленькие. Через одну такую как раз провалилась 15-летняя девочка.
Конечно, подросткам тут интересно. Тут можно покурить, выпить, поговорить про жизнь. При наличии красок и желания нарисовать граффити, выражающие твои чувства. А какие виды открываются с крыши!
В Военном городке с 2014 года строят храм, который планируют завершить в 2021 году, в 80-ю годовщину создания в Липецке авиаполка. Невольно возникает вопрос: неужели нельзя было найти машину кирпича и двух призывников, которые бы заложили входы в этот долгострой? Неужели на то, чтобы спасти жизни наших детей, у Минобороны, решающей массу задач по всему миру, не нашлось этого самиго грузовика с кирпичем?
58 4655
Интересно?
С@m0yбийцa
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Ссать хорошо
гость
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