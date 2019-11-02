Происшествия

сегодня, 13:34

Дом на Осеннем проезде начали расселять. Большинство жильцов уезжать не хочет

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#аварийное здание
Дом на Осеннем проезде начали расселять. Большинство жильцов уезжать не хочет

В мэрии не указывают срок начала капремонта опасного подъезда

Сегодня началось расселение жильцов дома №2 по улице Осенний проезд в Липецке, где 1 ноября из-за провисших плит межэтажных перекрытий администрация города ввела режим локальной чрезвычайной ситуации

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В доме на 60 квартир, построенном в 1962 году, прописаны 124 человека. Многие из них решили не покидать свои квартиры. 

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- Все жители предупреждены под роспись о необходимости покинуть помещение в маневренный фонд, - сообщили в областной администрации. - Из 60 собственников квартир только восемь решили уехать, но не в предоставленное жилье, а к родственникам. В 18 квартир попасть не удалось так как постоянно проживающих в них нет. Везде оставлены объявления с контактными телефонами.

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Почему она решила не уезжать GOROD48 рассказала одна из жительниц дома по имени Эльвира. Женщина не представляет, как вывезет из квартиры свою неходячую родственницу.

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Студентка Даша Соловьева и ее семья тоже не желают выезжать в общежитие, предоставленное мэрией.
  
- Наша соседка побывала в общежитии, куда нам предлагают переехать, - говорит Даша. - Там ни окон, ни дверей! Как нам вчетвером жить на 12 квадратных метрах?

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Однако аварийная ситуация действительно угрожает жизням обитателей дома. В квартирах третьего подъезда достают люстры рукой с пола! А раньше хозяйка одной из квартир по имени Елена вкручивала лампочки с табуретки. Она говорит, что потолок провис на 11 сантиметров. Эту информацию подтверждают и исследовавшие аварийный подъезд сотрудники экспертной организации.

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Другой житель дома, Алексей Шабанов, готов уехать из дома на время. По его словам, администрации области и города оперативно среагировали на жалобы жильцов дома, и лишь благодаря этой реакции и был официально признан факт аварийной ситуации. А несколько предыдущих формальных проверок выявляли "тишь, гладь и божью благодать".

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Алексей рассказывает, что рядом с их домом, по переулку Осеннему, 2а, в 80-х годах планировали построить 9-этажное здание. Но дом построили пятиэтажным. Возможно, из-за того, что здесь находится ненадежный грунт, он мог "поплыть" и под его домом. Один из чиновников, кстати, подтверждает факт постоянного подтопления подвалов нескольких жилых домов этой части Левобережного района водой из коммунальных водопроводов. Кстати, недавно представитель АО "ЛГЭК" признался депутатам Липецкого горсовета в том, что компания теряет до трети питьевой воды по причине ветхости коммуникаций! 

Сегодня утром к дому приехал исполняющий обязанности главы города Михаил Щербаков. Чиновник рассказал, что каждому жильцу предоставят транспорт для переселения в два общежития, одно из которых принадлежит муниципалитету, а другое предоставил Новолипецкий комбинат.

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Судя по фотографиям интерьеров общежития Новолипецкого комбината, распространенным администрацией области, оно вполне комфортно для проживания.

- Завтра в доме начнутся противоаварийные мероприятия, очевидно, под плиты перекрытия в третьем подъезде будут установлены подпорки, - сообщил обеспокоенным жильцам Михаил Щербаков.

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По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой, далее события будут развиваться так. Вначале экспертные организации решат, что делать: ремонтировать аварийный дом или и вовсе разбирать третий подъезд и строить его заново. Потом под работы разработают проектно-сметную документацию. После объявят конкурс и найдут подрядчика. Когда дом станет безопасным для проживания, никто не знает.

Кстати, деньги жильцов со счета дома на капремонт заморожены в ФКР. Их не будут тратить до разрешения проблемы.

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17 1611
#аварийное здание

Комментарии (17)

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Оля

3 минуты назад
Совсем с катушек съехали, у вас видно катушки напрочь отсутствуют. Всегда на месте ЧП обязан мэр присутствовать. В ее обязанности входит не только по паркам кататься и в инстаграме бред писать.
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Рабочий

10 минут назад
Да уж, прежний губер хоть дома был.
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Рабочий

11 минут назад
Артамонов вот проблему нужно решать. А вы где? Как всегда праздники. Наверное отдыхаете.
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Совсем с катушек съехали

13 минут назад
Оля, президента не хватает. А ещё можно премьер-министра позвать. Можно Лаврова. Ну и Жириновского. При какой здесь мэр? Есть замы, вот пусть и отрабатывают свой хлеб с икрой. .
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Оля

15 минут назад
Перри Мейсон, чтоб их там придавило.
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Перри Мейсон

18 минут назад
Оля, "Где спецслужбы, где суетится Уваркина на велике? ' Памятник Ленину сносят)))
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Походу

18 минут назад
Полы выравнивали, вот и прогиб образовался. Есть умники цементно-песчаную смесь используют, и не думают, что дом не рассчитан на эти нагрузки
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Оля

21 минуту назад
Странная ситуация. Где спецслужбы, где суетится Уваркина на велике? Т.е. ЧП, а главы ни города, ни области у дома нет. Это ведь не плиткой парки уродовать.
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матвей

23 минуты назад
Очередной бардак и обман
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это вам не в СССР

32 минуты назад
при капитализме целые кварталы пустые стоят , а людям жить негде,когда на улицах жить не запрещено
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