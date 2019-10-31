Общество

31 минуту назад

Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%

9 529
#ЖКХ
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%

К увеличению сумм в платежных квитанциях стоит готовиться следующим летом.

Больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%), самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, он составит 2,4%. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства России.

В Липецкой области услуги ЖКХ со второго полугодия будущего года подорожают в среднем на 4%. Аналогичный рост за «коммуналку» ждет жителей соседних регионов — Белгородской, Воронежской и Тамбовской области. Для Курской области определен индекс роста в 3,6%.

В Москве плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на 5%. В Московской области рост составит 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8 процента. В остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9%, уточняет РИА Новости. В 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. 

Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с «Известиями» прокомментировал индексацию тарифов ЖКХ в России. По его словам, плата за конкретный ресурс, такой как электричество, тепло, вода, может быть выше индекса правительства. Но вместе, они должны уложиться в установленные кабмином границы. Он добавил, что ежегодное повышение тарифов ЖКХ обосновано и связанно с инфляцией, а также необходимостью ремонтировать оборудование.
9 529
#ЖКХ

Комментарии (9)

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Алкан с ЛТЗ

1 минуту назад
В Чили за такое пол города сожгли бы!
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МИРОТВОРЕЦ

2 минуты назад
когда же вы мрази уже нажретесь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Фрэнк Гудвин

2 минуты назад
Как у Чехова - украли рубль, радуйтесь, что не три. Спасибо, плюшевый наш, хотя ты - то при чём - решения не ты принимаешь.
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Н

6 минут назад
Вы зачем этой новостью раздражаете жителей города за 10 месяцев вперед? Писать больше не о чем!
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провидец

7 минут назад
зарплата не растет с какого жкх подняли
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Ха

8 минут назад
Да мы рады епть
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немецкий шпион Бланк

9 минут назад
дедушка был гомосек
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ghost

10 минут назад
да здравствует наш солнцеликий...
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пенс

25 минут назад
Слава КПСС за наше счастливое детство!!! и не трожьте дедушку Ленина)
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