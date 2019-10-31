Общество
31 минуту назад
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%
К увеличению сумм в платежных квитанциях стоит готовиться следующим летом.
Больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%), самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, он составит 2,4%. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства России.
В Липецкой области услуги ЖКХ со второго полугодия будущего года подорожают в среднем на 4%. Аналогичный рост за «коммуналку» ждет жителей соседних регионов — Белгородской, Воронежской и Тамбовской области. Для Курской области определен индекс роста в 3,6%.
В Москве плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на 5%. В Московской области рост составит 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8 процента. В остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9%, уточняет РИА Новости. В 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране.
Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с «Известиями» прокомментировал индексацию тарифов ЖКХ в России. По его словам, плата за конкретный ресурс, такой как электричество, тепло, вода, может быть выше индекса правительства. Но вместе, они должны уложиться в установленные кабмином границы. Он добавил, что ежегодное повышение тарифов ЖКХ обосновано и связанно с инфляцией, а также необходимостью ремонтировать оборудование.
В Липецкой области услуги ЖКХ со второго полугодия будущего года подорожают в среднем на 4%. Аналогичный рост за «коммуналку» ждет жителей соседних регионов — Белгородской, Воронежской и Тамбовской области. Для Курской области определен индекс роста в 3,6%.
В Москве плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на 5%. В Московской области рост составит 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8 процента. В остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9%, уточняет РИА Новости. В 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране.
Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с «Известиями» прокомментировал индексацию тарифов ЖКХ в России. По его словам, плата за конкретный ресурс, такой как электричество, тепло, вода, может быть выше индекса правительства. Но вместе, они должны уложиться в установленные кабмином границы. Он добавил, что ежегодное повышение тарифов ЖКХ обосновано и связанно с инфляцией, а также необходимостью ремонтировать оборудование.
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