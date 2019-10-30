В детском саду Лебедяни прошло мероприятие «Родина. Россия. Православие»

Детям рассказали о духовной истории России, народных героях Кузьме Минине и князе Пожарском, которые собрали в 1612 году ополчение в Нижнем Новгороде для освобождения Москвы от поляков









Праздник традиционно проводится в ДОУ с 2009 года в рамках одного из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения «Духовно–нравственное воспитание». Его участники — духовенство благочиния, педагоги, ветераны педагогического труда, воспитанники учреждения, воспитанники музыкальной школы, родители, выпускники детского сада.



На празднике дети и педагоги читали стихи о Родине и единстве народов, рассказывали о духовной истории России, народных героях Кузьме Минине и князе Пожарском, которые собрали в 1612 году ополчение в Нижнем Новгороде для освобождения Москвы от поляков. Прозвучали песни о мире, дружбе, о Победе в Великой Отечественной войне, дети исполнили танец «Катюша».



Гостями праздника стали: клирик Казанского собора г. Лебедянь иерей Владимир Кондратюк и представители казачьего отделения Лебедянской станицы. Отец Владимир поздравил всех участников праздника с наступающим праздником Днем единства и иконы Казанской Божией Матери, и пожелал, чтобы Матерь Божия была заступницей детей и семей.



Атаман казачьего общества станицы «Лебедянская» Олег Николаевич Перов приветствовал участников и гостей мероприятия, сказал о важности единения народа".



Фото: el-eparhy.ru



Как сообщает пресс-служба Елецкой и Лебедянской епархии, 29 октября в детском саду №3 города Лебедянь прошел праздничный концерт, посвященный Дню единства и иконе Казанской Божией Матери «Родина. Россия. Православие».Праздник традиционно проводится в ДОУ с 2009 года в рамках одного из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения «Духовно–нравственное воспитание». Его участники — духовенство благочиния, педагоги, ветераны педагогического труда, воспитанники учреждения, воспитанники музыкальной школы, родители, выпускники детского сада.На празднике дети и педагоги читали стихи о Родине и единстве народов, рассказывали о духовной истории России, народных героях Кузьме Минине и князе Пожарском, которые собрали в 1612 году ополчение в Нижнем Новгороде для освобождения Москвы от поляков. Прозвучали песни о мире, дружбе, о Победе в Великой Отечественной войне, дети исполнили танец «Катюша».Гостями праздника стали: клирик Казанского собора г. Лебедянь иерей Владимир Кондратюк и представители казачьего отделения Лебедянской станицы. Отец Владимир поздравил всех участников праздника с наступающим праздником Днем единства и иконы Казанской Божией Матери, и пожелал, чтобы Матерь Божия была заступницей детей и семей.Атаман казачьего общества станицы «Лебедянская» Олег Николаевич Перов приветствовал участников и гостей мероприятия, сказал о важности единения народа".