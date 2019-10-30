Общество

42 минуты назад

В детском саду Лебедяни прошло мероприятие «Родина. Россия. Православие»

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#православие #день народного единства
В детском саду Лебедяни прошло мероприятие «Родина. Россия. Православие»

Детям рассказали о духовной истории России, народных героях Кузьме Минине и князе Пожарском, которые собрали в 1612 году ополчение в Нижнем Новгороде для освобождения Москвы от поляков

Как сообщает пресс-служба Елецкой и Лебедянской епархии, 29 октября в детском саду №3 города Лебедянь прошел праздничный концерт, посвященный Дню единства и иконе Казанской Божией Матери «Родина. Россия. Православие».

Праздник традиционно проводится в ДОУ с 2009 года в рамках одного из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения «Духовно–нравственное воспитание». Его участники — духовенство благочиния, педагоги, ветераны педагогического труда, воспитанники учреждения, воспитанники музыкальной школы, родители, выпускники детского сада.

На празднике дети и педагоги читали стихи о Родине и единстве народов, рассказывали о духовной истории России, народных героях Кузьме Минине и князе Пожарском, которые собрали в 1612 году ополчение в Нижнем Новгороде для освобождения Москвы от поляков. Прозвучали песни о мире, дружбе, о Победе в Великой Отечественной войне, дети исполнили танец «Катюша».

Гостями праздника стали: клирик Казанского собора г. Лебедянь иерей Владимир Кондратюк и представители казачьего отделения Лебедянской станицы. Отец Владимир поздравил всех участников праздника с наступающим праздником Днем единства и иконы Казанской Божией Матери, и пожелал, чтобы Матерь Божия была заступницей детей и семей.

Атаман казачьего общества станицы «Лебедянская» Олег Николаевич Перов приветствовал участников и гостей мероприятия, сказал о важности единения народа".

Фото: el-eparhy.ru

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#православие #день народного единства

Комментарии (2)

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правильно

2 минуты назад
Так и нужно воспитывать детей. Чтобы не повторить советский произвол. А сейчас пожинаем плоды. Поколение 80 и 90 .
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Ы

8 минут назад
Ряженые клоуны работают на попов
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