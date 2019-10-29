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14-летнего мальчика расстрелял юный уголовник около церкви в Липецке

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#стрельба #суд
14-летнего мальчика расстрелял юный уголовник около церкви в Липецке

Семиклассник остался жив, получив пулевые ранения в щеку и плечо.

В мировом суде Октябрьского округа Липецка судья Надежда Федорова привлекла к уголовной ответственности 17-летнего липчанина. Ему за умышленное причинение легкого вреда здоровью  14-летнему мальчику придется провести два года в воспитательной колонии.   

В суд Н. попал после того, как 21 мая выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в несовершеннолетнего мальчика, гулявшего со сверстниками в окрестностях баптисткой церкви «Святой Троицы», что на улице Полиграфическая. Как такового повода для нападения не было.  17-летний Н., совершавший променад для своей бойцовской собаки, остановил троих подростков из хулиганских побуждений. «С какого района?» - поинтересовался он у школьников. «Зачем тебе это надо знать?» - ответил вопросом на вопрос юноша. После чего получил два пулевых ранения. Один из поражающих элементов угодил жертве в щеку, второй в плечо. 

После задержания Н. выяснилось, что он отбывал наказание в колонии для малолетних преступников, был ранее условно осужден. Последние два года промышлял кражами из супермаркетов. Добычей парня являлись кофе, шоколад, виски, пиво. Кроме того, он был участником угона автомобиля, присвоил себе камеру наружного видеонаблюдения.  

Отметим, что Н. родился и воспитывался в криминогенной среде. Его отец был застрелен, мама отбывала наказание в колонии.
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#стрельба #суд

Комментарии (14)

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НЕ ПАТРИОТ

4 минуты назад
17-летнего Н. поставить к стенке, а 14-летнему пострадавшему подростку, друзьям, с которыми он гулял, родителям пострадавшего мальчика и родителям гулявших друзей выдать пневматику с неограниченным количеством боеприпасов... Стрелять можно сколько угодно долго... Возникнет ещё у кого-нибудь желание просто так пострелять? - Не думаю. Но, горбатых так и лечат - в мешок и шилом!
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Логика

9 минут назад
вот не нужна смертная казнь, да....нужно давать шанс этому ублюдку - а вдруг исправиться...только во первых, от осинки не родятся апельсинки...во вторых, он ему 17 лет - у него уже несколько судимостей...только когда на ребенка кинется начнутся вопли
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Пфф

11 минут назад
Усыпить шавку
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Настя филолог

24 минуты назад
СТУДГОРОДОК, 26, напишите книгу про ваших соседей. У вас прекрасный слог.
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ттт

24 минуты назад
а если в судью вот так пострелять тоже два года будет? не со зла, так просто из * побуждений.
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Вика

30 минут назад
Таких надо ссылать на какой-нибудь остров без шансов вернуться в общество. Через два года зверек выйдет, и найдут еще одну девочку за гаражами. К гадалке не ходи.
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СТУДГОРОДОК, 26

36 минут назад
Алка нагуляла Ярика от бандюгана. И Ярик, унаследовав гены борзогой Алки и деда Толика, который постоянно угрожал соседу убийством (сосед 5 раз вызывал полицию и 2 раза петушил Толика в судах), так вот младшеклассник Ярик из 21 школы 15 мкр, сказал бабке Марине в подъезде ( это слышали соседи), что зарежет одноклассника
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Эта

44 минуты назад
судья дает шанс этому преступнику и дальше совершать преступления !
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криминогенное пространство

46 минут назад
Вован настоящий., на улицах России страшно даже днём. А некоторые с малолетними детьми и вечерами ищут приключения на попЫ
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смело

54 минуты назад
можно в расход это тело пускать ,генетика авно у него
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