14-летнего мальчика расстрелял юный уголовник около церкви в Липецке

Семиклассник остался жив, получив пулевые ранения в щеку и плечо.

В мировом суде Октябрьского округа Липецка судья Надежда Федорова привлекла к уголовной ответственности 17-летнего липчанина. Ему за умышленное причинение легкого вреда здоровью 14-летнему мальчику придется провести два года в воспитательной колонии.



В суд Н. попал после того, как 21 мая выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в несовершеннолетнего мальчика, гулявшего со сверстниками в окрестностях баптисткой церкви «Святой Троицы», что на улице Полиграфическая. Как такового повода для нападения не было. 17-летний Н., совершавший променад для своей бойцовской собаки, остановил троих подростков из хулиганских побуждений. «С какого района?» - поинтересовался он у школьников. «Зачем тебе это надо знать?» - ответил вопросом на вопрос юноша. После чего получил два пулевых ранения. Один из поражающих элементов угодил жертве в щеку, второй в плечо.



После задержания Н. выяснилось, что он отбывал наказание в колонии для малолетних преступников, был ранее условно осужден. Последние два года промышлял кражами из супермаркетов. Добычей парня являлись кофе, шоколад, виски, пиво. Кроме того, он был участником угона автомобиля, присвоил себе камеру наружного видеонаблюдения.



Отметим, что Н. родился и воспитывался в криминогенной среде. Его отец был застрелен, мама отбывала наказание в колонии.

