Происшествия

29 минут назад

Дочь заказала возлюбленному отца и его сожительницу

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#покушение #убийство
Дочь заказала возлюбленному отца и его сожительницу

Подозреваемый в покушении на убийство задержан

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту причинения ножевых ранений 50-летнему жителю поселка Солидарность и его 48-летней сожительнице, скончавшейся на месте происшествия, задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 30 , п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство двух лиц). Им оказался 22-летний молодой человек – приятель дочери потерпевшего.

По версии следствия, ночью 28 октября 2019 года подозреваемый, вооружившись ножом, пришел к дому своей подруги с целью убийства её отца и его сожительницы. Дочь хозяина дома, по просьбе которой действовал гость, впустила его через окно.

Спрятавшись в туалетной комнате, подозреваемый стал дожидаться, когда домочадцы уснут. Однако, услышав в коридоре голос женщины, он вышел из укрытия и нанес ей удары ножом в грудную клетку. Женщина закричала, а подозреваемый, не желая быть обнаруженным, выбежал на улицу. Следом вышла и его подруга. Она выманила отца на порог дома, где подозреваемый нанес ему удары ножом в спину. И ранил возлюбленную. После совершения преступления молодые люди скрылись, выбросив по дороге орудие убийства.

Потерпевший самостоятельно вызвал бригаду «скорой медицинской помощи». Прибывшие медики констатировали смерть женщины, а его экстренно госпитализировали. В настоящее время угрозы его жизни нет.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР. Проводятся осмотры, устанавливаются и допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему и его несовершеннолетней подруге меры пресечения. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические для установления их вменяемости. Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области. По результатам расследования действиям фигурантов будет дана окончательная юридическая оценка.

В рамках расследования уголовного дела также будут выясняться условия воспитания и проживания несовершеннолетней в семье, устанавливаться причины и обстоятельства, побудившие её к расправе с близким человеком.
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#покушение #убийство

Комментарии (3)

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Скотомогильник

2 минуты назад
Какая насыщенная жизнь у людей.
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Это пипец

3 минуты назад
Какой ужас. Ещё не наступил 2028 год, год окончания так называемой,, пенсионной,, реформы, а дети уже мочат предков. А что будет дальше?
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Сырский

25 минут назад
Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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