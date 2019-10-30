Общество
сегодня, 14:25
Вопрос о переносе памятника Ленина с площади Соборной могут вынести на общественные слушания
32 746
Такую возможность не исключают в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.
Как уже сообщал GOROD48, мэрия Липецка объявила конкурс на лучший проект благоустройства площади Соборная, предполагающий ее освобождение от памятника Ленина (монумент может переехать в лесополосу за городским ДК в поселок тракторостроителей, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, будет создан музей советской эпохи).
Новость сразу стала резонансной.
GOROD48 обратился за комментариями в департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.
- В администрацию неоднократно поступали предложения о переносе памятника Ленину с центральной площади города. Принять такое решение без учёта мнения большинства жителей невозможно, поэтому решили рассмотреть вопрос в рамках конкурса по благоустройству общественного пространства. Техническое задание предлагает предусмотреть вынос памятника. Но это не значит, что мы не примем концепции авторов, которые предложат оставить монумент на прежнем месте. Так или иначе, лучшие проекты вынесем на народное голосование. Какой из них победит решат сами липчане. Более того, будут учтены не только голоса, но и пожелания и предложения, - сообщили чиновники.
Кстати, весной 2016 года после того, как на площади Соборной сел вертолет с одним из федеральных чиновников, после которого памятник Ленина задрожал и отклонился от своей центральной оси, в Липецке создали комиссию по определению состояния монумента. Чем закончилось это исследование, власть не сообщала. Но доподлинно известно, что этот памятник Ленину является объектом культурного наследия регионального значения и все манипуляции с этим памятником, реставрация, ремонт или его перенос в другое место возможны только по специальному разрешению и подготовке соответствующего проекта (в местном ЛДПР и вовсе предлагали монумент снести).
Новость сразу стала резонансной.
GOROD48 обратился за комментариями в департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.
- В администрацию неоднократно поступали предложения о переносе памятника Ленину с центральной площади города. Принять такое решение без учёта мнения большинства жителей невозможно, поэтому решили рассмотреть вопрос в рамках конкурса по благоустройству общественного пространства. Техническое задание предлагает предусмотреть вынос памятника. Но это не значит, что мы не примем концепции авторов, которые предложат оставить монумент на прежнем месте. Так или иначе, лучшие проекты вынесем на народное голосование. Какой из них победит решат сами липчане. Более того, будут учтены не только голоса, но и пожелания и предложения, - сообщили чиновники.
Кстати, весной 2016 года после того, как на площади Соборной сел вертолет с одним из федеральных чиновников, после которого памятник Ленина задрожал и отклонился от своей центральной оси, в Липецке создали комиссию по определению состояния монумента. Чем закончилось это исследование, власть не сообщала. Но доподлинно известно, что этот памятник Ленину является объектом культурного наследия регионального значения и все манипуляции с этим памятником, реставрация, ремонт или его перенос в другое место возможны только по специальному разрешению и подготовке соответствующего проекта (в местном ЛДПР и вовсе предлагали монумент снести).
32 746
Ч
Правильное решение
Люся
Не надо сравнивать
Правильно
Евгений
Правильное решение
Лана Ч.
кресп
Будущее