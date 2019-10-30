Общество

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Вопрос о переносе памятника Ленина с площади Соборной могут вынести на общественные слушания

32 746
#памятник Ленину
1
Вопрос о переносе памятника Ленина с площади Соборной могут вынести на общественные слушания

Такую возможность не исключают в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.

Как уже сообщал GOROD48, мэрия Липецка объявила конкурс на лучший проект благоустройства площади Соборная, предполагающий ее освобождение от памятника Ленина (монумент может переехать в лесополосу за городским ДК в поселок тракторостроителей, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, будет создан музей советской эпохи).

Новость сразу стала резонансной.

GOROD48 обратился за комментариями в департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.

- В администрацию неоднократно поступали предложения о переносе памятника Ленину с центральной площади города. Принять такое решение без учёта мнения большинства жителей невозможно, поэтому решили рассмотреть вопрос в рамках конкурса по благоустройству общественного пространства. Техническое задание предлагает предусмотреть вынос памятника. Но это не значит, что мы не примем концепции авторов, которые предложат оставить монумент на прежнем месте. Так или иначе, лучшие проекты вынесем на народное голосование. Какой из них победит решат сами липчане. Более того, будут учтены не только голоса, но и пожелания и предложения, - сообщили чиновники.

Кстати, весной 2016 года после того, как на площади Соборной сел вертолет с одним из федеральных чиновников, после которого памятник Ленина задрожал и отклонился от своей центральной оси, в Липецке создали комиссию по определению состояния монумента. Чем закончилось это исследование, власть не сообщала. Но доподлинно известно, что этот памятник Ленину является объектом культурного наследия регионального значения и все манипуляции с этим памятником, реставрация, ремонт или его перенос в другое место возможны только по специальному разрешению и подготовке соответствующего проекта (в местном ЛДПР и вовсе предлагали монумент снести).

32 746
#памятник Ленину
1

Комментарии (33)

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Ч

5 секунд назад
" Лана Ч. " , да , согласен с Вами по части ( не благодарные и малограмотные , и не стремящихся к грамоте ) .Печально ...
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Правильное решение

27 секунд назад
Лана Ч., в том то и дело, что это были всего лишь декреты на бумаги . А на деле был голод и нищета. И правильно написал в предыдущих комментариях 1 , если и сделал что то для развития страны, так это Сталин !!!!! УБИРАТЬ памятник ОДНОЗНАЧНО!!!
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Люся

2 минуты назад
Давно пора его убрать
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Не надо сравнивать

2 минуты назад
кресп, в Берлине?! В Берлине живет народ (Das Volk) со своими традициями, историей и самосознанем, а в этой стране осталось безродное быдло, которое даже не знает кто его, как, где и каким образом зачал, а основная цель его существования: присосаться к халяве, бухать, ну и конечно же - кредитная инорыгаловка!
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Правильно

4 минуты назад
Памятник убрать, площадь замостить гранитной брусчаткой вместо убогого асфальта, посадить деревья, поставить лавочки.
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Евгений

4 минуты назад
Переносить только совместно с выносом из мавзолея.
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Правильное решение

5 минут назад
Октябрьская революция, не путай хрен с трамвайной ручкой. Тебе говорят про силовой захват власти Лениним , а ты приплел сюда гражданскую войну с Запада ))))))))))) Историк )))))))
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Лана Ч.

6 минут назад
Неучи , истории не знаете ! Прочтите первые декреты Сов. Власти ! Это Ленин сделал нашу страну образованной и индустриальной ! Начитались по интернету всякой гадости и умничают! Неблагодарные потомки !
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кресп

9 минут назад
в берлине стоит памятник русскому царю александру и ни кто не пытался его убрать а господа русские(а может быть и не русские) хотят убрать памятник который наверно им мешает "коммуниздить". вот оно русское быдло показывает свою власть.
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Будущее

9 минут назад
А чего обсуждать-то? Переносить и всё. Их время ушло. Пора в музей.
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