Общество
сегодня, 14:05
«По итогам выборов следующего года депутатский состав изменится на две трети»
Спикер Липецкого горсовета вслед за Марком Твеном сравнил политиков с подгузниками. Которые следует менять как можно чаще.
Сегодня председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков на брифинге, посвященном итогам работы за год, неожиданно разоткровенничался.
Так, отвечая на вопрос о своем политическом будущем, спикер заявил:
- Моя точка зрения - такая: президент, губернатор и глава города должны избираться на два срока максимум. «Политики и памперсы должны часто меняться», - сказал Марк Твен (в оригинале «подгузники». - Прим. GOROD48). Пора уступить место новым людям, которые привнесут позитивную струю в городской парламент.
Свой депутатский срок Игорь Тиньков доработает. А вот останется ли спикером, не знает (в 2011 году Игорь Тиньков стал председателем городского совета в результате «дворцового переворота», сместив с должности Александра Соколова, вызывавшего отторжение главы региона Олега Королева и главы Липецка Михаила Гулевского. - Прим. GOROD48).
- Из политики уходить не собираюсь. У нас есть исполнительная власть, в конце концов, - сказал Игорь Тиньков.
А кого он видит своим преемником?
- Нет у меня преемника. За руку никого никуда водить не буду. Не хочу называть его имени, чтобы не навести на него беду. В этом созыве у нас есть достаточно опытные председатели комиссий. Самое главное, чтобы они избрались на следующий срок. Выборы будут непростыми, политизированными. Праймериз, которые будут, должны быть настоящими предвыборами. Думаю, на две трети депутатский корпус по их итогам обновится.
По словам Игоря Тинькова, он остается сторонником прямых выборов мэра. «Городская власть должна избираться горожанами. Это - самая близкая власть людям».
Депутаты выбрали главой Липецка Евгению Уваркину. Получается, мнением горожан пренебрегли?
- Нет, не пренебрегли. Есть Устав города и региональный закон. Люди стали избрать людей не по профессиональным качествам, а по тому, как человек говорит и как выглядит. В одном городе мэром выбрали тамаду. Она и спела избирателям, и потанцевала для них. Но после восторга было страшное разочарование. Потому и изменили Устав города. Депутатам поручили избрать главу города. А сейчас общество изменилось. И настал тот момент, когда надо вернуться к прямым выборам, к отказу от муниципального фильтра.
С кем из глав города ему было удобнее всего работать?
- Сергей Вячеславович ушел на взлете. Не на излете, а на взлете. Он только набирал свои обороты. Он пришел с небольшого района и ему было очень сложно адаптироваться в Липецке. Но он набирал обороты. Насчет комфорта... Это третий мэр, который пришелся на этот созыв. Частая смена власти никогда не идет на пользу. Сейчас тасуют кадры.... Жизнь не прекращается, а становится сложнее. Город не становится моложе и новее. Город все время нуждаешься в профессиональном менеджменте. Мэр - это не диван, я на нем не сижу, если о комфорте.
Спросили у Игоря Тинькова о плюсах и минусах нового губернатора. Успел ли он оправдать доверие избирателей?
- Оправдать доверие он еще не успел - его только выбрали. Я не понимаю, когда говорят о ста днях. Сто дней до чего? До приказа? Так в армии говорят. А сто дней для политика - это только начало. Но с чем-то я не соглашаюсь, а что-то мне нравится. Процессы, которые в работе, начаты даже не Игорем Георгиевичем. Это все программы 2015-2016 годов. Мне не со всем понятно... Мне не понятна кадровая политика. Почему на высокие должности привлекаются не местные профессиональные кадры? Это мне не нравится. Ему хочется, чтобы все было креативно. Посмотрим, к чему приведет этот креатив.
Игорь Тиньков сожалеет, что при новых руководителях области и города сотрудничество чиновников в депутатами сократилось. «Мне бы хотелось, чтобы нас воспринимали не как критиков, а участниками всего того, что происходит в городе. Раньше мы взаимодействовали плотнее, чем теперь. Но, может быть, дело во мне».
А не много ли депутатов в горсовете? 36 из них одномандатники, а 12 избраны по партийным спискам. И все больше парламентариях говорят как о дармоедах…
- Количество депутатов регламентируется количеством жителей. Меньше мы сделать не можем. У нас - устоявшиеся округа. Таких «дармоедов» как я - всего четверо, которые получают зарплату из бюджета. Если сократить депутатов, то жизнь горожан лучше не станет. Все зависит от качества выбора и от совести депутатов. Встаньте с дивана и участвуйте в жизни города! - обратился спикер горсовета к горожанам.
По мнению Игоря Тинькова, выборы по партийным спискам должны остаться.
- Люди стали внимательнее наблюдать за работой партий. У нас - 25 процентов депутатов из партий. Присутствует возможность дискуссий. В «ЕР» раньше были группы, клубы. И все было как-то живее. Внутри партии должны быть разные мнения. А то, как сказал Черномырдин, что не делаем, компартия получается!
Отвечая на вопрос о двух новых депутатах-коммунистах, победивших в мажоритарных округах на довыборах в горсовет в сентябре, Игорь Тиньков признался, что недоволен проигрышем его коллег по партии. «Но я нормально отношусь ко всем представителям партий. Замечательно что есть разные точки зрения. Это добавляет перца дискуссиям».
В горсовете есть группа депутатов, директоров управляющих компаний, которые GOROD48 называет «коммунальным лобби». Помогло ли их присутствие в решении многочисленных проблем сферы ЖКХ?
- Это коммунальное лобби, как вы говорите, ни на что не повлияло абсолютно! И лоббистами я их назвать не могу. Это - обычные депутаты. Пока я не вижу никакой пользы от их работы. Ещё несколько лет - и жители заставят работать как следует управляющие компании. Это точно бизнес и это бизнес - в сфере услуг. Не умеешь работать - вон из этого бизнеса!
Их полномочий муниципалитета при Михаиле Гулевском в ведение администрации области ушла медицина. Говорят, что все идет к тому, чтобы при Евгении Уваркиной муниципалитет потерял полномочия в сфере дорожного ремонта и строительства. Правильно ли это?
- Если отдадут полномочия в область по дорожным ремонтам - это будет ошибка. Город несет ответственность за эксплуатацию дорог. А как можно нести ответственность без контроля за их ремонтом и строительством? Я хотел бы, чтобы и медицину вернули на муниципальный уровень. Вот городское образование у нас - одно из лучших стране! Почему бы не сделать медицину или дороги одними из лучших в стране? Есть ведь все необходимые для этого технологии. Просто у некоторых руки не из того места растут.
В заслугу горсовету Игорь Тиньков поставил ремонт Петровского моста в прошлом году и выделение на прошедшей вчера сессии горсовета первого транша на строительство моста в поселке Новая Жизнь. Но спикер не доволен тем, что мэрия начала, но забросила реконструкцию Каменного Лога. «Надо начинать благоустройство набережной как точки притяжения горожан и гостей города. Надеюсь, хватит нам сил и возможностей». Много вопросов у депутатов к администрации города к началу отопительного сезона. «Нас возмущают аварийные отключения воды. Нас волнует закупка пескосоляной смеси - считаю, что это ошибка. Современный город должен уходить в реагенты, а не забивать канализацию песком».
- Не хочется, чтобы этой зимой в Липецке случилась коммунальная катастрофа. Хочется, чтобы сфера ЖКХ работала бесперебойно, системно, а не аврально. Что для этого делать? Комплексно подходить к реконструкции сетей. Инвестиционные программы должны обязательно выполняться. В Совете директоров АО «ЛГЭК» должны быть депутаты. Компания не должна быть закрытой. Ведь случись что, население придет не в ЛГЭК, а в исполнительную власть и к депутатам. Вот кто будет на передовой тогда!
Игорь Тиньков снес, была бы его воля, недостроенное здание рембазы в Военном городке, где в выходные случилась трагедия. «Ее надо или городу отдать, или охранять её собственнику. Мы бились годами, чтобы территорию Военного городка передали муниципалитету. Взаимодействие с Министерством обороны очень сложное. Возможно, к этому процессу надо подключиться губернатору».
По мнению спикера, бюджет муниципалитета на 2020 год будет складываться непросто. Мол, никто не отменял кризисных явлений. Его наполняемость будет хуже, чем обычно. И собираемость налогов, соответственно. Кстати, достойной зарплатой для липчан Игорь Тиньков считает сумму в 40-50 тысяч рублей.
Так, отвечая на вопрос о своем политическом будущем, спикер заявил:
- Моя точка зрения - такая: президент, губернатор и глава города должны избираться на два срока максимум. «Политики и памперсы должны часто меняться», - сказал Марк Твен (в оригинале «подгузники». - Прим. GOROD48). Пора уступить место новым людям, которые привнесут позитивную струю в городской парламент.
Свой депутатский срок Игорь Тиньков доработает. А вот останется ли спикером, не знает (в 2011 году Игорь Тиньков стал председателем городского совета в результате «дворцового переворота», сместив с должности Александра Соколова, вызывавшего отторжение главы региона Олега Королева и главы Липецка Михаила Гулевского. - Прим. GOROD48).
- Из политики уходить не собираюсь. У нас есть исполнительная власть, в конце концов, - сказал Игорь Тиньков.
А кого он видит своим преемником?
- Нет у меня преемника. За руку никого никуда водить не буду. Не хочу называть его имени, чтобы не навести на него беду. В этом созыве у нас есть достаточно опытные председатели комиссий. Самое главное, чтобы они избрались на следующий срок. Выборы будут непростыми, политизированными. Праймериз, которые будут, должны быть настоящими предвыборами. Думаю, на две трети депутатский корпус по их итогам обновится.
По словам Игоря Тинькова, он остается сторонником прямых выборов мэра. «Городская власть должна избираться горожанами. Это - самая близкая власть людям».
Депутаты выбрали главой Липецка Евгению Уваркину. Получается, мнением горожан пренебрегли?
- Нет, не пренебрегли. Есть Устав города и региональный закон. Люди стали избрать людей не по профессиональным качествам, а по тому, как человек говорит и как выглядит. В одном городе мэром выбрали тамаду. Она и спела избирателям, и потанцевала для них. Но после восторга было страшное разочарование. Потому и изменили Устав города. Депутатам поручили избрать главу города. А сейчас общество изменилось. И настал тот момент, когда надо вернуться к прямым выборам, к отказу от муниципального фильтра.
С кем из глав города ему было удобнее всего работать?
- Сергей Вячеславович ушел на взлете. Не на излете, а на взлете. Он только набирал свои обороты. Он пришел с небольшого района и ему было очень сложно адаптироваться в Липецке. Но он набирал обороты. Насчет комфорта... Это третий мэр, который пришелся на этот созыв. Частая смена власти никогда не идет на пользу. Сейчас тасуют кадры.... Жизнь не прекращается, а становится сложнее. Город не становится моложе и новее. Город все время нуждаешься в профессиональном менеджменте. Мэр - это не диван, я на нем не сижу, если о комфорте.
Спросили у Игоря Тинькова о плюсах и минусах нового губернатора. Успел ли он оправдать доверие избирателей?
- Оправдать доверие он еще не успел - его только выбрали. Я не понимаю, когда говорят о ста днях. Сто дней до чего? До приказа? Так в армии говорят. А сто дней для политика - это только начало. Но с чем-то я не соглашаюсь, а что-то мне нравится. Процессы, которые в работе, начаты даже не Игорем Георгиевичем. Это все программы 2015-2016 годов. Мне не со всем понятно... Мне не понятна кадровая политика. Почему на высокие должности привлекаются не местные профессиональные кадры? Это мне не нравится. Ему хочется, чтобы все было креативно. Посмотрим, к чему приведет этот креатив.
Игорь Тиньков сожалеет, что при новых руководителях области и города сотрудничество чиновников в депутатами сократилось. «Мне бы хотелось, чтобы нас воспринимали не как критиков, а участниками всего того, что происходит в городе. Раньше мы взаимодействовали плотнее, чем теперь. Но, может быть, дело во мне».
А не много ли депутатов в горсовете? 36 из них одномандатники, а 12 избраны по партийным спискам. И все больше парламентариях говорят как о дармоедах…
- Количество депутатов регламентируется количеством жителей. Меньше мы сделать не можем. У нас - устоявшиеся округа. Таких «дармоедов» как я - всего четверо, которые получают зарплату из бюджета. Если сократить депутатов, то жизнь горожан лучше не станет. Все зависит от качества выбора и от совести депутатов. Встаньте с дивана и участвуйте в жизни города! - обратился спикер горсовета к горожанам.
По мнению Игоря Тинькова, выборы по партийным спискам должны остаться.
- Люди стали внимательнее наблюдать за работой партий. У нас - 25 процентов депутатов из партий. Присутствует возможность дискуссий. В «ЕР» раньше были группы, клубы. И все было как-то живее. Внутри партии должны быть разные мнения. А то, как сказал Черномырдин, что не делаем, компартия получается!
Отвечая на вопрос о двух новых депутатах-коммунистах, победивших в мажоритарных округах на довыборах в горсовет в сентябре, Игорь Тиньков признался, что недоволен проигрышем его коллег по партии. «Но я нормально отношусь ко всем представителям партий. Замечательно что есть разные точки зрения. Это добавляет перца дискуссиям».
В горсовете есть группа депутатов, директоров управляющих компаний, которые GOROD48 называет «коммунальным лобби». Помогло ли их присутствие в решении многочисленных проблем сферы ЖКХ?
- Это коммунальное лобби, как вы говорите, ни на что не повлияло абсолютно! И лоббистами я их назвать не могу. Это - обычные депутаты. Пока я не вижу никакой пользы от их работы. Ещё несколько лет - и жители заставят работать как следует управляющие компании. Это точно бизнес и это бизнес - в сфере услуг. Не умеешь работать - вон из этого бизнеса!
Их полномочий муниципалитета при Михаиле Гулевском в ведение администрации области ушла медицина. Говорят, что все идет к тому, чтобы при Евгении Уваркиной муниципалитет потерял полномочия в сфере дорожного ремонта и строительства. Правильно ли это?
- Если отдадут полномочия в область по дорожным ремонтам - это будет ошибка. Город несет ответственность за эксплуатацию дорог. А как можно нести ответственность без контроля за их ремонтом и строительством? Я хотел бы, чтобы и медицину вернули на муниципальный уровень. Вот городское образование у нас - одно из лучших стране! Почему бы не сделать медицину или дороги одними из лучших в стране? Есть ведь все необходимые для этого технологии. Просто у некоторых руки не из того места растут.
В заслугу горсовету Игорь Тиньков поставил ремонт Петровского моста в прошлом году и выделение на прошедшей вчера сессии горсовета первого транша на строительство моста в поселке Новая Жизнь. Но спикер не доволен тем, что мэрия начала, но забросила реконструкцию Каменного Лога. «Надо начинать благоустройство набережной как точки притяжения горожан и гостей города. Надеюсь, хватит нам сил и возможностей». Много вопросов у депутатов к администрации города к началу отопительного сезона. «Нас возмущают аварийные отключения воды. Нас волнует закупка пескосоляной смеси - считаю, что это ошибка. Современный город должен уходить в реагенты, а не забивать канализацию песком».
- Не хочется, чтобы этой зимой в Липецке случилась коммунальная катастрофа. Хочется, чтобы сфера ЖКХ работала бесперебойно, системно, а не аврально. Что для этого делать? Комплексно подходить к реконструкции сетей. Инвестиционные программы должны обязательно выполняться. В Совете директоров АО «ЛГЭК» должны быть депутаты. Компания не должна быть закрытой. Ведь случись что, население придет не в ЛГЭК, а в исполнительную власть и к депутатам. Вот кто будет на передовой тогда!
Игорь Тиньков снес, была бы его воля, недостроенное здание рембазы в Военном городке, где в выходные случилась трагедия. «Ее надо или городу отдать, или охранять её собственнику. Мы бились годами, чтобы территорию Военного городка передали муниципалитету. Взаимодействие с Министерством обороны очень сложное. Возможно, к этому процессу надо подключиться губернатору».
По мнению спикера, бюджет муниципалитета на 2020 год будет складываться непросто. Мол, никто не отменял кризисных явлений. Его наполняемость будет хуже, чем обычно. И собираемость налогов, соответственно. Кстати, достойной зарплатой для липчан Игорь Тиньков считает сумму в 40-50 тысяч рублей.
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