Липецким новобранцам вручили обложки от военных билетов

Сегодня на площади Петра Великого состоялись торжественные проводы в армию.

Как сообщает паблик "ВКонтакте" Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области, по традиции, отправляющихся служить в Вооруженные силы Российской Федерации, напутствовали представители областной администрации, военного комиссариата, бюджетных и общественных патриотических организаций и клубов. Также 25 призывникам вручили обложки для военных билетов.Осенняя призывная кампания проходит с 1 октября по 31 декабря. За это время ряды вооруженных сил пополнят порядка 450 жителей областного центра. 34 из них уже направились к местам прохождения службы. Большинство будут служить в частях Западного военного округа.