Общество

28 минут назад

Липецким новобранцам вручили обложки от военных билетов

13 398
#призыв #
Липецким новобранцам вручили обложки от военных билетов

Сегодня на площади Петра Великого состоялись торжественные проводы в армию.

Как сообщает паблик "ВКонтакте" Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области, по традиции, отправляющихся служить в Вооруженные силы Российской Федерации, напутствовали представители областной администрации, военного комиссариата, бюджетных и общественных патриотических организаций и клубов. Также 25 призывникам вручили обложки для военных билетов.



Осенняя призывная кампания проходит с 1 октября по 31 декабря. За это время ряды вооруженных сил пополнят порядка 450 жителей областного центра. 34 из них уже направились к местам прохождения службы. Большинство будут служить в частях Западного военного округа.
13 398
#призыв #

Комментарии (14)

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щербатый

8 секунд назад
подарю я им обложки, чтобы подросли немножко
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Шойга

33 секунды назад
444, их пошлют на войну с пигмеями в африку
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Сразу видно

1 минуту назад
Гость, без парашюта прыгал
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Да ааа

2 минуты назад
А почему только 25 ти?Сильно дорогие обложки)?
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Будут защищать

2 минуты назад
Жуликов и воров.
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444

2 минуты назад
Где набрали этих гномов?
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Гость

2 минуты назад
Ну Щербаков вообще то в ВДВ служил!!!
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Армия должна быть

3 минуты назад
профессиональной, хорошо оплачиваемой, для тех , кто не видит смысл своей жизни без солдатских сапог. А это-Ералаш!
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А этот вручатель

5 минут назад
Ясам-то служил? Или обложкой отделался?
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да уж ...

7 минут назад
И вот эти карлики должны противостоять войскам НАТО, зеленым беретам и Фантомам ?
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