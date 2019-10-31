Почетными гражданами области стали газовщик, педагог и первый заместитель главы региона

За кандидатуры Николая Карасикова, Игоря Батищева и Николая Тагинцева депутаты областного Совета проголосовали единогласно.

Сегодня на сессии областного Совета был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Липецкой области».



Глава региона Игорь Артамонов направил для рассмотрения депутатов кандидатуры директора государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» Игоря Батищева, ветерана газового комплекса Николая Карасикова и первого заместителя главы администрации Липецкой области Николая Тагинцева. За все кандидатуры парламентарии проголосовали единогласно.