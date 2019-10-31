Общество

36 минут назад

Почетными гражданами области стали газовщик, педагог и первый заместитель главы региона

3 790
#Почетный гражданин Липецкой области
Почетными гражданами области стали газовщик, педагог и первый заместитель главы региона

За кандидатуры Николая Карасикова, Игоря Батищева и Николая Тагинцева депутаты областного Совета проголосовали единогласно.

Сегодня на сессии областного Совета был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Липецкой области».

Глава региона Игорь Артамонов направил для рассмотрения депутатов кандидатуры директора государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» Игоря Батищева, ветерана газового комплекса Николая Карасикова и первого заместителя главы администрации Липецкой области Николая Тагинцева. За все кандидатуры парламентарии проголосовали единогласно.
3 790
#Почетный гражданин Липецкой области

Комментарии (3)

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весёлый

9 минут назад
Учителей забыли к сожалению
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Газовщик

18 минут назад
А откуда они узнали,что у меня недержание газов?
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При ком город стал городом???

30 минут назад
Давайте голосовать по настоящему- почётным горожанином должен стать Брежнев
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