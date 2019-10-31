Общество
36 минут назад
Почетными гражданами области стали газовщик, педагог и первый заместитель главы региона
За кандидатуры Николая Карасикова, Игоря Батищева и Николая Тагинцева депутаты областного Совета проголосовали единогласно.
Сегодня на сессии областного Совета был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Липецкой области».
Глава региона Игорь Артамонов направил для рассмотрения депутатов кандидатуры директора государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» Игоря Батищева, ветерана газового комплекса Николая Карасикова и первого заместителя главы администрации Липецкой области Николая Тагинцева. За все кандидатуры парламентарии проголосовали единогласно.
Глава региона Игорь Артамонов направил для рассмотрения депутатов кандидатуры директора государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» Игоря Батищева, ветерана газового комплекса Николая Карасикова и первого заместителя главы администрации Липецкой области Николая Тагинцева. За все кандидатуры парламентарии проголосовали единогласно.
весёлый
Газовщик
При ком город стал городом???