Общество

сегодня, 16:18

Липецким бюджетникам обещают повысить зарплату

28 1477
#повышение зарплаты
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Липецким бюджетникам обещают повысить зарплату

Ряд категорий бюджетников ожидает повышение зарплаты, об этом сегодня сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Повышение оплаты труда в регионе начнётся 1 января 2020 года. В соответствии с поручением Правительства РФ о неснижении установленных указами Президента России показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ должен вырасти до 12 130 рублей.

- 59 тысяч человек увидят рост оплаты труда в своих расчётных листках. Для нас это будет стоить больше одного миллиарда рублей. Нам необходимо изыскивать эти средства и проводить оптимизацию расходов. Всё, что оптимизировано, должно направляться на повышение заработной платы, – отметил глава региона Игорь Артамонов.

По распоряжению руководителя Липецкой области с начала следующего года вырастет заработная плата отдельных категорий работников образования. Речь идёт о младших воспитателях, помощниках воспитателей в детских садах и педагогических работниках учреждений здравоохранения Липецкой области.

Так, с 1 января 2020 года на 7,5% вырастут зарплаты педагогов в медучреждениях. При этом будут проиндексированы оклады и увеличены стимулирующие выплаты. Заработные платы младших воспитателей и помощников воспитателя будут повышаться в два этапа – 1 января и 1 июля 2020 года. Оба раза – на 10 %.

- У нас много обращений, что оклад поднимают – премию уменьшают. Должен вырасти общий доход. Заместителей, которых это касается, прошу проконтролировать. Необходимо провести работу со школами, больницами, учреждениями культуры. Это задача, которой мы будем заниматься постоянно. Активно начинаем прямо с 1 января, – сообщил Игорь Артамонов.
28 1477
#повышение зарплаты
2

Комментарии (28)

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Сказочный Вы

8 минут назад
Медик, делегат.
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Боба Нюра

12 минут назад
Главное про себя незабудте родинькие а то вдруг пузатые дяди с большого дома пострадают от нехватке денег .
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петерсонн

21 минуту назад
Это получается младшие воспитатели будут получать больше воспитателей без категории?
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Перри Мейсон

21 минуту назад
Как сказал, а другой наш выдающийся деятель говорил "Рабочему платить зарплату желательно"))))
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Селяне

25 минут назад
Уважаемый Игорь Георгиевич!, полность согласен. В села Тербуны Района рука руку моет, пер.. сь все сели в кресла и управы на них нет. Зажрались так, что скоро рыла треснут.
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Как сказал

26 минут назад
Один наш выдоющийся деятель, кому мало, идите занимайтесь бизнесом. Хотя у мелких и средних бизнесменов тоже шляпа полная, в стране за последнее время закрылось около 700 тысяч мелких и средних юр лиц
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Медик

27 минут назад
Но Бог их накажет. В детях и внуках.
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Медик

28 минут назад
Мы к брехне привыкли. Не реагируем давно.
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Сырский

30 минут назад
Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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Созерцатель.

38 минут назад
А в Воркуте, квартиры меняют на стиральные машины. Этих управленцев- самозванцев надо гнать в шею.
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