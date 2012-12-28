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Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
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Неделя 48
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Культура
255
сегодня, 13:32
3

Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки

Липчанка утверждает, что так популяризирует русский язык.

Педагог дополнительного образования 55-й школы Липецка Стелла Елфимова подготовила финалиста международного конкурса чтецов «Живая классика».

Любопытно, что в финал житель Еревана Григорий Абрамян попал от своей родной Армении, а уроки у липчанки брал по видеосвязи.

Одним из условий испытания было знание «великого и могучего», потому что все произведения на конкурсе читают на русском языке. Шестиклассник стал одним из 110 финалистов конкурса, представлявших 34 страны, в международном лагере «Артек». Армения подготовила 6 финалистов, а в национальном отборе участвовали 250 юных талантов.

- По завершению конкурса финалистов «Живой классики чествовали в ереванском Русском Доме, - рассказала Елфимова. – Мы, педагоги, наблюдали за церемонией по видеосвязи. В присутствии родителей, журналистов, представителей посольства РФ Григорий выбрал для исполнения отрывок из рассказа Валерия Медведева «Калорийные ботинки». Исполнение было столь ярким, что у мальчика даже спрашивали про наличие русских родственников. Но в семье одни армяне, хотя мама с папой тоже свободно говорят по-русски.

Всем участникам церемонии вручили памятные статуэтки, дипломы, подарки, а педагогам переслали благодарственные письма.

По мнению Стеллы, такие конкурсы помогают популяризировать в мире русский язык и русскую культуру.

Стелла Елфимова подготовила несколько участников, финалистов и победителей конкурса «Живая классика». Кроме того она нередко исполняла роль члена жюри. Конкурс проводится уже много лет среди учеников 5-11 классов в несколько этапов, начиная от школьных отборочных состязания и региональных конкурсов до финала в «Артеке».

Фото vk.com
Живая классика
чтение
Стелла Елфимова
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Комментарии (3)

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Стелла
24 минуты назад
Особенно удивило, что мама, папа и сын дома общаются на русском языке. При том, что учится мальчик в армянской школе и у них нет русских родственников.
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Пенсионер
24 минуты назад
Артек лагерь элиты был и есть , простым смертным детям туда нет доступа .
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Да неужели?
17 минут назад
В 80е туда ездили победители конкурсов и соревнований. Дети из простых семей
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