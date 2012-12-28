Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки

Липчанка утверждает, что так популяризирует русский язык.

Стелла Елфимова подготовила несколько участников, финалистов и победителей конкурса «Живая классика». Кроме того она нередко исполняла роль члена жюри. Конкурс проводится уже много лет среди учеников 5-11 классов в несколько этапов, начиная от школьных отборочных состязания и региональных конкурсов до финала в «Артеке».







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Педагог дополнительного образования 55-й школы Липецка Стелла Елфимова подготовила финалиста международного конкурса чтецов «Живая классика».Любопытно, что в финал житель Еревана Григорий Абрамян попал от своей родной Армении, а уроки у липчанки брал по видеосвязи.Одним из условий испытания было знание «великого и могучего», потому что все произведения на конкурсе читают на русском языке. Шестиклассник стал одним из 110 финалистов конкурса, представлявших 34 страны, в международном лагере «Артек». Армения подготовила 6 финалистов, а в национальном отборе участвовали 250 юных талантов.- По завершению конкурса финалистов «Живой классики чествовали в ереванском Русском Доме, - рассказала Елфимова. – Мы, педагоги, наблюдали за церемонией по видеосвязи. В присутствии родителей, журналистов, представителей посольства РФ Григорий выбрал для исполнения отрывок из рассказа Валерия Медведева «Калорийные ботинки». Исполнение было столь ярким, что у мальчика даже спрашивали про наличие русских родственников. Но в семье одни армяне, хотя мама с папой тоже свободно говорят по-русски.Всем участникам церемонии вручили памятные статуэтки, дипломы, подарки, а педагогам переслали благодарственные письма.По мнению Стеллы, такие конкурсы помогают популяризировать в мире русский язык и русскую культуру.