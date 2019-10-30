Происшествия

45 минут назад

Житель Ельца изнасиловал мать напильником

14 1571
#насилие
Житель Ельца изнасиловал мать напильником

Пожилая женщина скончалась от разрывов кишечника.

Елецким городским судом вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, то есть по ст. 111 ч. 4 УК РФ.

43-летний Юрий К. жил на пенсию матери - своей семьи он не имел. Преступление совершил в апреле нынешнего года. Мужчина был пьян. Его недовольство вызвала болезнь матери, страдавшей энкопрезом (недержанием кала). Он стал на нее кричать. В ответ женщина обвинила сына в своем заболевании. Выйдя из себя, Юрий нанес 70-летней женщине не менее 29 ударов руками в область головы и туловища (позже медики сочли эти телесные повреждения неопасными для жизни и здоровья). После, желая наказать мать, с помощью напильника жестоко надругался над престарелой женщиной.

В материалах уголовного дела сказано следующее:

«Далее он нашел в квартире какой-то предмет, какой точно не помнит - это мог быть напильник… Когда он подходил, (потерпевшая) находилась на полу, головой к дивану, ногами в сторону балкона. Затем он со злости вставил в ее анальное отверстие предмет примерно на 15-20 см, после чего несколько раз провернул его по часовой или против часовой стрелки, точно не помнит. Когда он вынул этот предмет, дернув его на себя, с данным предметом из заднего прохода вылезла еще часть прямой кишки. После этого он прошел в ванную комнату, тщательно промыл данный предмет теплой водой с мылом при помощи губки и куда-то положил его...»

Кстати, он сам и вызвал медиков. Потерпевшую доставили в ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», где она от полученных телесных повреждений через несколько дней скончалась.

В ходе предварительного следствия и суда обвиняемый вину признал, заявив, что раскаивается в содеянном.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, суд признал ельчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Примечательно, что в последнее время 8 лет лишения свободы - стандартный срок для убийц матерей (если вбить в поисковик GOROD48 словосочетание «убил мать», то можно прочитать несколько одинаково закончившихся криминальных историй).
14 1571
#насилие

Комментарии (15)

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стакан воды

18 секунд назад
перед смертью она подумала,а пить то совсем и не хочеться.
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Город 48

7 минут назад
Продажные журналюжки и извращуги..
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Е мое

13 минут назад
От чтива чуть голова не лопнула. Жуть
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Ольга

14 минут назад
Какую мразь земля носит.....
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олег

18 минут назад
молодец какой, думаю что повесится он раньше чем пойдет по этапу ,а если нет то узнает что такое не держание кала зоне.....
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Чайлдфри

20 минут назад
Поэтому наше движение и выступает за бездетную жизнь
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Гражданка

21 минуту назад
Г48 пишет именно так, как надо. Убогость общества нужно вскрывать и выносить на поверхность! Если бы было просто написано "причинил тяжкий вред здоровью, повлекший, по неосторожности, смерть потерпевшей" - это сухо и ни о чём! Ублюдство есть! и оно среди нас! И с такими людьми каждого, мать вашу, напильника следует опасаться.
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ЖОРА

25 минут назад
почему этой мрази всего 8 лет его нужно просто на кол посадить и все
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для ГОРОД48

25 минут назад
ЗАЧЕМ ВЫ ТАКОЕ ПИШИТЕ???????? МЕРЗОСТЬ ВСЯКУЮ ПУБЛИКУЕТЕ.
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Мария

26 минут назад
Охренеть.... Вот тебе и "цветы жизни", и "стакан воды в старости". Надеюсь, на зоне его прикончат.
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