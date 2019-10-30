Житель Ельца изнасиловал мать напильником

Пожилая женщина скончалась от разрывов кишечника.

Елецким городским судом вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, то есть по ст. 111 ч. 4 УК РФ.



43-летний Юрий К. жил на пенсию матери - своей семьи он не имел. Преступление совершил в апреле нынешнего года. Мужчина был пьян. Его недовольство вызвала болезнь матери, страдавшей энкопрезом (недержанием кала). Он стал на нее кричать. В ответ женщина обвинила сына в своем заболевании. Выйдя из себя, Юрий нанес 70-летней женщине не менее 29 ударов руками в область головы и туловища (позже медики сочли эти телесные повреждения неопасными для жизни и здоровья). После, желая наказать мать, с помощью напильника жестоко надругался над престарелой женщиной.



В материалах уголовного дела сказано следующее:



«Далее он нашел в квартире какой-то предмет, какой точно не помнит - это мог быть напильник… Когда он подходил, (потерпевшая) находилась на полу, головой к дивану, ногами в сторону балкона. Затем он со злости вставил в ее анальное отверстие предмет примерно на 15-20 см, после чего несколько раз провернул его по часовой или против часовой стрелки, точно не помнит. Когда он вынул этот предмет, дернув его на себя, с данным предметом из заднего прохода вылезла еще часть прямой кишки. После этого он прошел в ванную комнату, тщательно промыл данный предмет теплой водой с мылом при помощи губки и куда-то положил его...»



Кстати, он сам и вызвал медиков. Потерпевшую доставили в ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», где она от полученных телесных повреждений через несколько дней скончалась.



В ходе предварительного следствия и суда обвиняемый вину признал, заявив, что раскаивается в содеянном.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, суд признал ельчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Примечательно, что в последнее время 8 лет лишения свободы - стандартный срок для убийц матерей (если вбить в поисковик GOROD48 словосочетание «убил мать», то можно прочитать несколько одинаково закончившихся криминальных историй).