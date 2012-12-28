Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
Общество
Выходные в Липецке: свеча памяти, гулянья в парках и футбольное «дерби» Черноземья
Общество
Свет МЖК и на Московской обещают дать через пару часов
Общество
Полицейские раскрыли кражу шести овец
Происшествия
Новый тренер МХК «Липецк» пришёл из «десантуры»
Спорт
При ремонте улицы Стаханова в Липецке оставили две полосы старого асфальта
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дождливо и до +22
Общество
Липчанка выиграла первенство России в толкании ядра с личным рекордом
Спорт
Читать все
Полицейские раскрыли кражу шести овец
Происшествия
Выходные в Липецке: свеча памяти, гулянья в парках и футбольное «дерби» Черноземья
Общество
Свет МЖК и на Московской обещают дать через пару часов
Общество
При ремонте улицы Стаханова в Липецке оставили две полосы старого асфальта
Общество
Липчанка выиграла первенство России в толкании ядра с личным рекордом
Спорт
Новый тренер МХК «Липецк» пришёл из «десантуры»
Спорт
Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дождливо и до +22
Общество
Читать все
Общество
485
сегодня, 17:27
2

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 5, 23, 23/1, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23/2, 25/1 по Боевому проезду, №№ 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а по улице Волгоградской, в частном секторе улиц Профсоюзной, Седова, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Красина. 

Подвоз воды для питья будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
0
0
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
26мрн
46 минут назад
С горячей водой форменное надувательство - первоначально отключили 28 мая на 2 недели, но до сих пор не включили ссылаясь на некие "ремонтные работы" (где их можно увидеть?!!). А вчера прислали уведомление, что включат не ранее 1 июля! т.е. воды не будет больше месяца!
Ответить
Клара
59 минут назад
А когда нам на Первомайской 57 горячую воду дадут? Обещали 26 мая,а уже скоро 26 июня.Интересно,а рядом в Администрации есть горячая вода?
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить