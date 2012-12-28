На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 5, 23, 23/1, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23/2, 25/1 по Боевому проезду, №№ 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а по улице Волгоградской, в частном секторе улиц Профсоюзной, Седова, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Красина.Подвоз воды для питья будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.