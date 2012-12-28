Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
Общество
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сегодня, 17:27
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 22 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды для питья будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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