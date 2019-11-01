Происшествия

36 минут назад

Разбившаяся в Военном городке девочка будет жить

7 649
#несчастный случай
Разбившаяся в Военном городке девочка будет жить

15-летнюю школьницу вывели из комы.

Состояние 15-летней школьницы, упавшей в минувшее воскресенье в пролом перекрытия недостроенного здания рембазы в Военном городке с шестого этажа на пятый, пошло на поправку.

- Пациентку вывели из комы. Девочка уже в сознании, но находится под действием медикаментов, оглушающих сознание. В скором времени ей предстоит перенести ряд операций по пластике черепа, - сообщили GOROD48 в областной детской больнице.

Состояние пациентки по прежнему тяжелое, но стабилизированное. У пострадавшей при падении с высоты разбита голова и таз. Девочке предстоит длительное лечение, но уже можно сказать, что она будет жить. А ведь в этот понедельник врачи не давали такой гарантии.

Напомним, что после того, как произошло это ЧП глава Липецка Евгения Уваркина решила обратиться к собственнику объекта, Министерству обороны РФ, с просьбой профинансировать снос здания рембазы.
7 649
#несчастный случай

Комментарии (8)

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Гостья

12 секунд назад
В нашем классе девочки либо по заброшкам лазиют,либо дома с мальчиками волшебство творят пока родителей нет и не знаешь что лучше...а этот несчастный случай жуткое стечение обстоятельств....
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Школьник

4 минуты назад
Я знаю, что все комментаторы это одни только школьники! Интересно, из каких школ вы все тут пишите?
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Оля

6 минут назад
Как овощ? Вряд ли восстановится. Вроде уже 15 лет, зачем ее туда понесло?
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Гога

10 минут назад
Будет жить... В инвалидной коляске.
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весёлый

14 минут назад
Это вот селфи и виновата во всём ,надо в школах предупреждать ,проводить классные часы
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весёлый

16 минут назад
Слава Богу живая!
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Налогоплательщик

18 минут назад
Что теперь толку от её жизни? Родит ли кому-нибудь? Изобретёт ли колесо? Судя по досугу, вряд ли
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НЕ ПАТРИОТ

20 минут назад
... "Будет жить"... Вопрос в том, как? Дурёха!
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