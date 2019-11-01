Происшествия
36 минут назад
Разбившаяся в Военном городке девочка будет жить
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15-летнюю школьницу вывели из комы.
Состояние 15-летней школьницы, упавшей в минувшее воскресенье в пролом перекрытия недостроенного здания рембазы в Военном городке с шестого этажа на пятый, пошло на поправку.
- Пациентку вывели из комы. Девочка уже в сознании, но находится под действием медикаментов, оглушающих сознание. В скором времени ей предстоит перенести ряд операций по пластике черепа, - сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Состояние пациентки по прежнему тяжелое, но стабилизированное. У пострадавшей при падении с высоты разбита голова и таз. Девочке предстоит длительное лечение, но уже можно сказать, что она будет жить. А ведь в этот понедельник врачи не давали такой гарантии.
Напомним, что после того, как произошло это ЧП глава Липецка Евгения Уваркина решила обратиться к собственнику объекта, Министерству обороны РФ, с просьбой профинансировать снос здания рембазы.
- Пациентку вывели из комы. Девочка уже в сознании, но находится под действием медикаментов, оглушающих сознание. В скором времени ей предстоит перенести ряд операций по пластике черепа, - сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Состояние пациентки по прежнему тяжелое, но стабилизированное. У пострадавшей при падении с высоты разбита голова и таз. Девочке предстоит длительное лечение, но уже можно сказать, что она будет жить. А ведь в этот понедельник врачи не давали такой гарантии.
Напомним, что после того, как произошло это ЧП глава Липецка Евгения Уваркина решила обратиться к собственнику объекта, Министерству обороны РФ, с просьбой профинансировать снос здания рембазы.
7 649
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