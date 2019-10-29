Общество
сегодня, 12:36
«Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»
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Обсуждая будущее «Октября», в горсовете процитировали Фаину Раневскую.
Как уже писал GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина решила безвозмездно передать здание ГДМ «Октябрь» и занимаемый им земельный участок в государственную собственность Липецкой области для дальнейшего закрепления в оперативное управление ОБУК «Театр танца «Казаки России». Сегодня сделку о передаче здания на площади Петра Великого, 6 обсудили в Липецком горсовете.
К депутатам обратилась заместитель председателя департамента культуры и туризма администрации Липецка Ирина Маркова. В обосновании сделки чиновница сослалась на то, что здание 1990 года постройки физически и морально устарело, а город нуждается в современном зрительном зале на 1000 мест для проведения современных культурно-массовых мероприятий. На сегодня износ «Октября» превышает 60%. Его балансовая стоимость - 22 395 555 рублей 40 копеек. Площадь земельного участка - 8986 кв.м.
Депутат Александр Попов поинтересовался отсутствием некоторых документов по сделке.
- Я лично не против «Казаков России». Но мне стыдно за Липецк перед соседями. Все звезды приезжают в «Эвент холл» в Воронеж. А у нас такого многофункционального здания нет, - пожаловался коллегам депутат от фракции ЛДПР.
- У области возможностей намного шире, чем у нас. У нас к сделке вопросов нет. А Липецку такого объекта, о котором вы сказали, нет. У нас нет здания с залом на тысячу мест, - сказала Ирина Маркова.
- Предполагается глубокая реконструкция здания «Октября». В нем должен быть зал на тысячу мест. В меньший зал известные исполнители просто не едут, - поддержал коллегу первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
- Принять участие в федеральных программах реконструкции «Октября» муниципалитет не может. Деньги федеральный центр выделяет только субъекту. Речь идет о том, чтобы передать объект области, чтобы его реконструировать и привести в нормальный вид. Такая суть! - объяснил непримиримым коллегам депутат от «ЕР» Анатолий Давыдов.
С Давыдовым согласились не все.
- Это - бал среди чумы! У нас во многих старых школах окна до сих пор деревянные стоят! - возмутилась депутат Валентина Пересыпкина.
- Миллиард восемьсот миллионов! Да, нам нужен современный кино-концертный зал. Да, «Казаки России» - достойнейший коллектив, который висит между небом и землей. Но эта цифра из чего сложилась? - вступила в схватку самый богатый депутат горсовета, Вера Урываева. - Не правильнее ли построить новое здание под ККЗ? А помещение «Октября» надо оставить под Городской Дворец молодежи. Ведь сколько бабушку не крась, она все равно останется старой женщиной. Вот Фаина Раневская как-то сказала: «Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая».
Но вопрос в мэрии уже решили. По словам начальника городского управления имущественных и земельных отношений Веры Андреевой, «Октябрь» готовится к передаче администрации области с 1 января. ГДМ к этому времени переедет по новому адресу - на площадь Героев в здание, которое ранее занимал муниципальный институт права и экономики. А первый вице-мэр Михаил Щербаков заметил, что сейчас мэрия ведет переговоры с субъектом, чтобы этим зданием несколько раз в год муниципалитет мог пользоваться бесплатно.
- Население нам скажет спасибо, если мы приведем объект в надлежащее состояние, - отметила Ирина Маркова.
Также на сегодняшней сессии парламентарии проголосовали за передачу трех спортшкол олимпийского резерва - №№ 5,10 и 13 - как имущественных комплексов в областную собственность. В этих школах готовят легкоатлетов, стрелков, гребцов, байдарочников и яхтсменов. Школы являются основными базами для подготовки спортсменов сборной команды Липецкой области, а также кандидатов в составы различных сборных команд Российской Федерации. Многие воспитанники зачислены в переменный состав Центра спортивной подготовки школы высшего спортивного мастерства региона, являются победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.
К депутатам обратилась заместитель председателя департамента культуры и туризма администрации Липецка Ирина Маркова. В обосновании сделки чиновница сослалась на то, что здание 1990 года постройки физически и морально устарело, а город нуждается в современном зрительном зале на 1000 мест для проведения современных культурно-массовых мероприятий. На сегодня износ «Октября» превышает 60%. Его балансовая стоимость - 22 395 555 рублей 40 копеек. Площадь земельного участка - 8986 кв.м.
Депутат Александр Попов поинтересовался отсутствием некоторых документов по сделке.
- Я лично не против «Казаков России». Но мне стыдно за Липецк перед соседями. Все звезды приезжают в «Эвент холл» в Воронеж. А у нас такого многофункционального здания нет, - пожаловался коллегам депутат от фракции ЛДПР.
- У области возможностей намного шире, чем у нас. У нас к сделке вопросов нет. А Липецку такого объекта, о котором вы сказали, нет. У нас нет здания с залом на тысячу мест, - сказала Ирина Маркова.
- Предполагается глубокая реконструкция здания «Октября». В нем должен быть зал на тысячу мест. В меньший зал известные исполнители просто не едут, - поддержал коллегу первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
- Принять участие в федеральных программах реконструкции «Октября» муниципалитет не может. Деньги федеральный центр выделяет только субъекту. Речь идет о том, чтобы передать объект области, чтобы его реконструировать и привести в нормальный вид. Такая суть! - объяснил непримиримым коллегам депутат от «ЕР» Анатолий Давыдов.
С Давыдовым согласились не все.
- Это - бал среди чумы! У нас во многих старых школах окна до сих пор деревянные стоят! - возмутилась депутат Валентина Пересыпкина.
- Миллиард восемьсот миллионов! Да, нам нужен современный кино-концертный зал. Да, «Казаки России» - достойнейший коллектив, который висит между небом и землей. Но эта цифра из чего сложилась? - вступила в схватку самый богатый депутат горсовета, Вера Урываева. - Не правильнее ли построить новое здание под ККЗ? А помещение «Октября» надо оставить под Городской Дворец молодежи. Ведь сколько бабушку не крась, она все равно останется старой женщиной. Вот Фаина Раневская как-то сказала: «Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая».
Но вопрос в мэрии уже решили. По словам начальника городского управления имущественных и земельных отношений Веры Андреевой, «Октябрь» готовится к передаче администрации области с 1 января. ГДМ к этому времени переедет по новому адресу - на площадь Героев в здание, которое ранее занимал муниципальный институт права и экономики. А первый вице-мэр Михаил Щербаков заметил, что сейчас мэрия ведет переговоры с субъектом, чтобы этим зданием несколько раз в год муниципалитет мог пользоваться бесплатно.
- Население нам скажет спасибо, если мы приведем объект в надлежащее состояние, - отметила Ирина Маркова.
Также на сегодняшней сессии парламентарии проголосовали за передачу трех спортшкол олимпийского резерва - №№ 5,10 и 13 - как имущественных комплексов в областную собственность. В этих школах готовят легкоатлетов, стрелков, гребцов, байдарочников и яхтсменов. Школы являются основными базами для подготовки спортсменов сборной команды Липецкой области, а также кандидатов в составы различных сборных команд Российской Федерации. Многие воспитанники зачислены в переменный состав Центра спортивной подготовки школы высшего спортивного мастерства региона, являются победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.
14 923
Гы
Так и не понял
Профессор кислых щей
Алкаш
к их е.. ной матери
Mamon
Ф. Раневская
тигрица багира
Ревизорро
спутник?