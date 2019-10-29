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«Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»

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#ГДМ "Октябрь"
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«Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»

Обсуждая будущее «Октября», в горсовете процитировали Фаину Раневскую.

Как уже писал GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина решила безвозмездно передать здание ГДМ «Октябрь» и занимаемый им земельный участок в государственную собственность Липецкой области для дальнейшего закрепления в оперативное управление ОБУК «Театр танца «Казаки России». Сегодня сделку о передаче здания на площади Петра Великого, 6 обсудили в Липецком горсовете.

К депутатам обратилась заместитель председателя департамента культуры и туризма администрации Липецка Ирина Маркова. В обосновании сделки чиновница сослалась на то, что здание 1990 года постройки физически и морально устарело, а город нуждается в современном зрительном зале на 1000 мест для проведения современных культурно-массовых мероприятий. На сегодня износ «Октября» превышает 60%. Его балансовая стоимость - 22 395 555 рублей 40 копеек. Площадь земельного участка - 8986 кв.м.

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Депутат Александр Попов поинтересовался отсутствием некоторых документов по сделке.

- Я лично не против «Казаков России». Но мне стыдно за Липецк перед соседями. Все звезды приезжают в «Эвент холл» в Воронеж. А у нас такого многофункционального здания нет, - пожаловался коллегам депутат от фракции ЛДПР.

- У области возможностей намного шире, чем у нас. У нас к сделке вопросов нет. А Липецку такого объекта, о котором вы сказали, нет. У нас нет здания с залом на тысячу мест, - сказала Ирина Маркова.

- Предполагается глубокая реконструкция здания «Октября». В нем должен быть зал на тысячу мест. В меньший зал известные исполнители просто не едут, - поддержал коллегу первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.

- Принять участие в федеральных программах реконструкции «Октября» муниципалитет не может. Деньги федеральный центр выделяет только субъекту. Речь идет о том, чтобы передать объект области, чтобы его реконструировать и привести в нормальный вид. Такая суть! - объяснил непримиримым коллегам депутат от «ЕР» Анатолий Давыдов.

С Давыдовым согласились не все.

- Это - бал среди чумы! У нас во многих старых школах окна до сих пор деревянные стоят! - возмутилась депутат Валентина Пересыпкина.

- Миллиард восемьсот миллионов! Да, нам нужен современный кино-концертный зал. Да, «Казаки России» - достойнейший коллектив, который висит между небом и землей. Но эта цифра из чего сложилась? - вступила в схватку самый богатый депутат горсовета, Вера Урываева. - Не правильнее ли построить новое здание под ККЗ? А помещение «Октября» надо оставить под Городской Дворец молодежи. Ведь сколько бабушку не крась, она все равно останется старой женщиной. Вот Фаина Раневская как-то сказала: «Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая».

Но вопрос в мэрии уже решили. По словам начальника городского управления имущественных и земельных отношений Веры Андреевой, «Октябрь» готовится к передаче администрации области с 1 января. ГДМ к этому времени переедет по новому адресу - на площадь Героев в здание, которое ранее занимал муниципальный институт права и экономики. А первый вице-мэр Михаил Щербаков заметил, что сейчас мэрия ведет переговоры с субъектом, чтобы этим зданием несколько раз в год муниципалитет мог пользоваться бесплатно.

- Население нам скажет спасибо, если мы приведем объект в надлежащее состояние, - отметила Ирина Маркова.

Также на сегодняшней сессии парламентарии проголосовали за передачу трех спортшкол олимпийского резерва - №№ 5,10 и 13 - как имущественных комплексов в областную собственность. В этих школах готовят легкоатлетов, стрелков, гребцов, байдарочников и яхтсменов. Школы являются основными базами для подготовки спортсменов сборной команды Липецкой области, а также кандидатов в составы различных сборных команд Российской Федерации. Многие воспитанники зачислены в переменный состав Центра спортивной подготовки школы высшего спортивного мастерства региона, являются победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.
14 923
#ГДМ "Октябрь"
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Комментарии (14)

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Гы

9 минут назад
митяй, не позорься. Липецк город миллионик?
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Так и не понял

12 минут назад
что решили в этом здании разместить? Дворец молодёжи это только одно название было. Какие-то мутные непонятные личности там тусили. А надо, чтобы для всех. Казакам отдать тоже слишком жирно
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Профессор кислых щей

20 минут назад
Там будет ТРЦ
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Алкаш

20 минут назад
Снести. А на его месте построить новый очередной храм. Строить храм за счёт бюджета области, а потом передать попам.
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к их е.. ной матери

22 минуты назад
Пяреживаю, собрать их там и спалить!
ответить

Mamon

30 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Ф. Раневская

31 минуту назад
Не люблю, когда аллюминевый тазик корчит из себя хрустальную вазу. Наша администрация - дырявый тазик... А понтов!
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тигрица багира

32 минуты назад
Для "Казаков России" в своё время реставрировали старый кинотеатр "Октябрь". И чем это закончилось? Правильно. Отобрали под "Юнион". Также и здесь. Отремонтируют и ещё куда-нибудь приспособят.
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Ревизорро

32 минуты назад
Фраза заголовка точно про нашего мэра))
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спутник?

35 минут назад
а что стало с кинотеатром Спутник
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