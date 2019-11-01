В Липецкой области рабочего убил робот-упаковщик

Судить будут мастера цеха, где произошла трагедия

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мастера цеха ООО «ЯрСтрой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).



По данным следствия, 15 июля 2019 года мастер цеха железобетонных изделий ООО «ЯрСтрой», будучи ответственным за безопасность работников, дал указание оператору пульта управления контролировать линию бетоноформовочной машины. Выполняя порученное задание, оператор прошел в зону работы машины, ограждение которой вопреки требованиям безопасности отсутствовало. 33-летний мужчина оказался зажатым между формовочной площадкой и движущейся частью «робота-упаковщика», в результате получил смертельную травму.



Следствие считает, что между допущенными мастером цеха нарушениями требований охраны труда, установленных нормативно-правовыми актами и организационно-распорядительными документами, и смертью работника, имеется прямая причинно-следственная связь.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал. Вместе с тем его вина подтверждается собранными следствием доказательствами, в числе которых показания свидетелей, протоколы осмотров места происшествия и предметов, результаты судебных экспертиз, а также иные материалы уголовного дела. В установленный законом двухмесячный срок материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

