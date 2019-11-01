Новости в instagram

53 минуты назад

«Шабаш начался!»

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#соцсети #хэллоуин
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Хэллоуин в Instagram липчан.

В западном мире ночь на 1 ноября считается ночью всех святых. Россиянам этом праздник известен как Хэллоуин. В нашем обществе маскарад и страшилки не несут религиозного компонента, скорее, Хэллоуин — повод для веселья и воспоминаний о том, как правильно вызывать Пиковую Даму. Хэллоуин в Липецке проходит со всеми яркими атрибутами — тыквами, страшным макияжем и маскарадом. О том, как липчане примерили на себя жуткие образы — в обзоре Instagram.


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#хэллоуин

Публикация от Ekaterina.zapevalova (@zapevalova.ekaterina_91)





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Публикация от Владимир (@___vovucha___)















850
#соцсети #хэллоуин
1

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