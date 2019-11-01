«Шабаш начался!»

Хэллоуин в Instagram липчан.

В западном мире ночь на 1 ноября считается ночью всех святых. Россиянам этом праздник известен как Хэллоуин. В нашем обществе маскарад и страшилки не несут религиозного компонента, скорее, Хэллоуин — повод для веселья и воспоминаний о том, как правильно вызывать Пиковую Даму. Хэллоуин в Липецке проходит со всеми яркими атрибутами — тыквами, страшным макияжем и маскарадом. О том, как липчане примерили на себя жуткие образы — в обзоре Instagram.