Общество

59 минут назад

Ленин с площади Соборной переедет в лес на ЛТЗ

96 2462
#памятник Ленину
3
Ленин с площади Соборной переедет в лес на ЛТЗ

Так указано в техзадании конкурса проектов благоустройства этого общественного пространства.

Как уже сообщал GOROD48, мэрия Липецка объявила конкурс проектов благоустройства площади Соборная. Примечательно, что в техзадании конкурса сказано о том, что благоустройство предусматривает освобождение площади от памятника Ленина. Памятник переедет в лесополосу за городским ДК в поселок тракторостроителей, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, будет создан музей советской эпохи.

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- Такого не должно случится! - прокомментировал GOROD48 ситуацию второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.

По мнению депутата, скульптура Ленина - памятник регионального значения. И он абсолютно не мешает благоустройству площади, на которой памятник вождю мирового пролетариата впервые появился в 1957 году, в 40-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции (в 1982 году этого Ленина заменили на другого, работы скульптора Льва Кербеля).

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- Ленин - великая историческая фигура. Прятать Ленина в лесу абсолютно непозволительно! Это политически близоруко и недальновидно. Мы будет протестовать против этого. Если мы не защитим памятник в кабинетах, будет защищать его на улицах.

Летом этого года, кстати, мэрия с четвертого раза определила наконец-то подрядчика на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция Соборной площади». Победителем закупки стал проектный институт «Липецкгражданпроект». За свои услуги учреждение получит 1,6 млн рублей. В обязанности подрядчика включили переосмысление дизайнерского проекта КБ STRELKA. Задумки КБ нужно вписать в реалии Липецка. Там хотят поставить ротонду, создать парковку на 97 машин, провести масштабное озеленение с созданием буфера из деревьев для зоны отдыха. Проектировщики должны предусмотреть размещение био – туалета, формирование пространств совместного использования, устройство поднятых на уровень тротуара пешеходных переходов, деление тротуара на функциональные зоны, новый стиль фонарей для наружного освещения и размещение 127 малых архитектурных форм.

Итак, конкурс состоялся. Интересно, заплачены ли мэрией деньги «Липецкгражданпроекту», специалистам которого давалось 140 дней на работу по проектированию новой площади Соборной, если городская администрация вчера объявила на это новый конкурс?

P.S. В одном из коридоров областной администрации, кстати, давно висит картина маслом, которую мы поставили в анонс новости. На ней нет памятника Ленину!
96 2462
#памятник Ленину
3

Комментарии (96)

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Местные рабы !

2 минуты назад
Чему радуетесь ,власть думает уже о повышении пенсионного возраста для женщин до 65 лет ,вам было мало прошедшего повышения ,ну так радуйтесь дурачки !
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Ветеран ВС СССР

2 минуты назад
Давно Ильичу пора в лес..
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Имя

5 минут назад
Да, это идет борьба за то, чтобы всю память у народа стереть, о том, что еще недавно, 30 лет назад мы не были рабами. Чтобы мы не мешали пилить бюджеты и вывозить за границу. Чтоб богатые жили хорошо а мы не претендовали, и не дай бог - не стали раскачивать лодку и задавать вопросы.
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житель.

5 минут назад
идиоты тупые! лучше б протестовали против повышения цен на всё что угодно, протестовали ради повышения зарплаты и снижения налогов.а это. кому он нужен этот ленин. хватит жить прошлым. тут как бы будущее на носу и настоящее которое уже на последнем издохе. а они всё пекутся о том чего давно нет
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МИРОТВОРЕЦ

6 минут назад
я ОДНОГО не пойму , не ужели это действительно ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ требующие самого скорейшего решения ? что за бред ?? столько всего действительно важного и нужного для людей , конкретных людей не выдуманных , а они парки в плитку закатывают , ленина передвигают ! АЛЛЕ люди проснитесь уже ! СЛУГИ народа забили болт на всех и на все !
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На кол

6 минут назад
Дырявых едирастов!
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гость

6 минут назад
Неплохо придумали, памятник ворам и казнокрадам надо поставить , в музее воровства и казнокрадства .
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Миллиардер Уваркина

7 минут назад
хочет войти в историю области и России,убрав памятник Ленина из центра города .Мы вернем Ленина на место ,вечных режимов не бывает!Демократы только и могут ломать да переносить и вывозить !
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гость

7 минут назад
как липецкий КПРФ поведёт себя , такие и будут выборы , власть по полной будет эту ситуацию использовать .
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Группа "Губы"

8 минут назад
В перипетии жизни передряг Мы не поём других куплетов Мы ненавидим [СУКА] коммуняк Мы обожаем поэтов Уберите Ленина! Положите Пушкина! Ленин с мавзолея - НА! Пушкину Есенина! Пушкину Есенина! Ленин с мавзолея - НА! Уберите Ленина! Положите Пушкина!
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