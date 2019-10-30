Общество
59 минут назад
Ленин с площади Соборной переедет в лес на ЛТЗ
96 2462
Так указано в техзадании конкурса проектов благоустройства этого общественного пространства.
Как уже сообщал GOROD48, мэрия Липецка объявила конкурс проектов благоустройства площади Соборная. Примечательно, что в техзадании конкурса сказано о том, что благоустройство предусматривает освобождение площади от памятника Ленина. Памятник переедет в лесополосу за городским ДК в поселок тракторостроителей, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, будет создан музей советской эпохи.
- Такого не должно случится! - прокомментировал GOROD48 ситуацию второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.
По мнению депутата, скульптура Ленина - памятник регионального значения. И он абсолютно не мешает благоустройству площади, на которой памятник вождю мирового пролетариата впервые появился в 1957 году, в 40-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции (в 1982 году этого Ленина заменили на другого, работы скульптора Льва Кербеля).
- Ленин - великая историческая фигура. Прятать Ленина в лесу абсолютно непозволительно! Это политически близоруко и недальновидно. Мы будет протестовать против этого. Если мы не защитим памятник в кабинетах, будет защищать его на улицах.
Летом этого года, кстати, мэрия с четвертого раза определила наконец-то подрядчика на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция Соборной площади». Победителем закупки стал проектный институт «Липецкгражданпроект». За свои услуги учреждение получит 1,6 млн рублей. В обязанности подрядчика включили переосмысление дизайнерского проекта КБ STRELKA. Задумки КБ нужно вписать в реалии Липецка. Там хотят поставить ротонду, создать парковку на 97 машин, провести масштабное озеленение с созданием буфера из деревьев для зоны отдыха. Проектировщики должны предусмотреть размещение био – туалета, формирование пространств совместного использования, устройство поднятых на уровень тротуара пешеходных переходов, деление тротуара на функциональные зоны, новый стиль фонарей для наружного освещения и размещение 127 малых архитектурных форм.
Итак, конкурс состоялся. Интересно, заплачены ли мэрией деньги «Липецкгражданпроекту», специалистам которого давалось 140 дней на работу по проектированию новой площади Соборной, если городская администрация вчера объявила на это новый конкурс?
P.S. В одном из коридоров областной администрации, кстати, давно висит картина маслом, которую мы поставили в анонс новости. На ней нет памятника Ленину!
- Такого не должно случится! - прокомментировал GOROD48 ситуацию второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.
По мнению депутата, скульптура Ленина - памятник регионального значения. И он абсолютно не мешает благоустройству площади, на которой памятник вождю мирового пролетариата впервые появился в 1957 году, в 40-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции (в 1982 году этого Ленина заменили на другого, работы скульптора Льва Кербеля).
- Ленин - великая историческая фигура. Прятать Ленина в лесу абсолютно непозволительно! Это политически близоруко и недальновидно. Мы будет протестовать против этого. Если мы не защитим памятник в кабинетах, будет защищать его на улицах.
Летом этого года, кстати, мэрия с четвертого раза определила наконец-то подрядчика на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция Соборной площади». Победителем закупки стал проектный институт «Липецкгражданпроект». За свои услуги учреждение получит 1,6 млн рублей. В обязанности подрядчика включили переосмысление дизайнерского проекта КБ STRELKA. Задумки КБ нужно вписать в реалии Липецка. Там хотят поставить ротонду, создать парковку на 97 машин, провести масштабное озеленение с созданием буфера из деревьев для зоны отдыха. Проектировщики должны предусмотреть размещение био – туалета, формирование пространств совместного использования, устройство поднятых на уровень тротуара пешеходных переходов, деление тротуара на функциональные зоны, новый стиль фонарей для наружного освещения и размещение 127 малых архитектурных форм.
Итак, конкурс состоялся. Интересно, заплачены ли мэрией деньги «Липецкгражданпроекту», специалистам которого давалось 140 дней на работу по проектированию новой площади Соборной, если городская администрация вчера объявила на это новый конкурс?
P.S. В одном из коридоров областной администрации, кстати, давно висит картина маслом, которую мы поставили в анонс новости. На ней нет памятника Ленину!
96 2462
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