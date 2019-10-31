Хэллоуин: шесть мрачных легенд липецкого фольклора о потустороннем

Сегодня - Хэллоуин - день, в который стираются границы между мирами и на землю лезет всякая нечисть. Есть места, в которых истончается грань между мирами и в Липецкой области. Предания о случавшейся чертовщине, необъяснимом, потустороннем, до сих пор хранят местные жители.







Воскресший липчанин



Эту историю рассказывают друг другу в Липецке уже несколько десятков лет. А случилась она где-то в конце 60-х-начале 70-х годов. По улице Ленина шла похоронная процессия – хоронили мужчину, смерть которого зафиксировали врачи. При жизни усопший был непростой, работал то ли в системе торговли, то ли во властных структурах. Людей на похороны собралось много. Оркестр играл похоронный марш, и вдруг раздались жуткие крики: мертвец начал ворочаться в гробу, а потом и вовсе сел в нем. Те, кто нес гроб на плечах, этого не видели, но видели все остальные. Люди бросились наутек кто куда, крича от ужаса. Те, кто нёс гроб стали его опускать на землю, и тут покойник вылез из домовины. Здоровенные мужики, как говорят, попадали в обмороки. А покойный осматривался вокруг и не мог понять, что происходит… По легенде, мужчина вышел из глубокой комы. Это, якобы подтвердили потом врачи. Воскресший будто бы жил еще долго, а может, жив и поныне. К этой теме возвращались журналисты в конце 80-х годов, когда исчезла советская цензура, они искали врачей, самого героя страшилки, но, увы, никого не нашли.



Кстати, видимо, после этого на липецких кладбищах появились торчащие из могил трубы. Многие боялись, что их умершие родственники на самом деле впали в летаргический сон, и с помощью таких труб спасали их от возможного удушья.







Ведьмины камни



Если, не доезжая до села Масловка Данковского района свернуть налево сразу возле дороги-плотины, и ехать по накатанной грунтовке вдоль русла реки Паники, то через 3-4 километра обязательно упрешься в речную запруду. Слева окажется холм, на котором разбросаны огромные камни.











Место это считается зловещим из-за старой легенды. По рассказам местных жителей, лет сто или чуть больше назад, в деревушке неподалеку от «сада камней» жила молодая парочка - Анютка и Ваня. Они были влюблены и встречались возле этих самых камней. Дело шкло к свадьбе, но родители Ивана приглядели ему невесту богатую, и «обженили» против желания сына. Анютка же пришла к месту их свиданий и бросилась с камней вниз по склону. Девушка разбилась насмерть. Иван тосковал по своей первой любви, часто приходил к камням, и однажды встретил там свою Анютку. Он бросился к ней, но вместо ног у девушки были дьявольские копыта. Анютка, из-за греха самоубийства, стала оборотнем.







С тех пор и место это считается дьявольским. Ни жители Масловки, ни окрестных Требунок, Бигильдино, практически никогда не приходят сюда, несмотря на то, что камни эти на склоне холма является особо-охраняемой природной территорией, внесенной во все туристические каталоги. Данковчане называют этот уголок «Дурные камни», или «Чертовы», или же «Ведьмины».



Воловские ведьмы и черти



Возле села Замарайка Воловского района есть местечко под названием Идолки. Исстари известны Идолки как место ведьминских шабашей и всякой чертовщины. Однажды здесь повторился сюжет гоголевской «Ночи перед Рождеством». Только наоборот. Черт катался на человеке.



Крестьянин Иван по прозвищу Мистёрч возвращался в деревню через замарайские Идолки и вдруг ему на плечи прыгнуло нечто. По бокам Ивана били обросшие шерстью ноги с копытами, когтистая лапа впивалась ему в волосы. Поднимая голову, Мистёрч видел рога, свиное рыло с торчащими клыками. Гонял чёрт на Иванушке до пенья первых петухов, а потом спрыгнул и исчез.





Замарайка. Идолки



Рассказывают в Замарайке и о местном солдате, служившим в Закарпатье. После демобилизации решил он остаться там немного подзаработать. Поселился в квартире местной женщины. Однажды его в прямом смысле бес попутал - прокрался в комнату хозяйки с греховными помыслами, дело-то молодое, дембельское! И видит дембель: хозяйка натерлась какой-то мазью, прочла заговор и вылетела в трубу. Иван запомнил заговор, тоже намазался мазью и полетел вслед за ней. Из Закарпатья они быстро долетели до мест знакомых солдату с детства – к замарайским Идолкам. А там - в самом разгаре ведьмин шабаш. Солдат встретил на сборище местную колдунью Парашу, которая узнала его и очень удивилась. Но заметила его и закарпатская ведьма. Она тут же прочитала заговор, и оказались они там, откуда прилетели. Вскоре солдат уехал из Украины домой, встретил в родном селе колдунью Парашу, которая запретила рассказывать кому-либо о встрече на Идолках. И хранил он эту тайну почти всю жизнь, раскрыв ее лишь перед смертью.



Еще одна ведьминская история произошла с жителем Замарайки Кузьмой. Он был трудолюбив, но как ни старался – с трудом сводил концы с концами. Однажды на постой к Кузьме попросился торговец из Тулы. Увидев бедность Ивана, спросил: «Что ж, хозяин, хватает ли тебе хлеба от новины до новины?». «Нет», - ответил Кузьма. А гость ему говорит: «Из хлеба твоего вынута спарина». И дал ему совет, что нужно сделать.



Ранней весной срезал Кузьма ракитку-однолетку, как было нужно по обряду, сделал сверху расщеп и стал ждать. Как только заколосилась рожь, и наступило полнолуние, пошел он ночью в поле, с помощью ракитовой рогульки выдернул пучок ржи и понес его домой. За спиной раздавались свист и улюлюканье, Кузьму окликали, звали по имени-отчеству, просили обернуться, но он не поддавался на уговоры, помня наказ гостя: «Обернешься, разорвет тебя нечистая сила на мелкие клочья!»



Не помня себя от страха, прибежал он домой, закрыл за собой дверь на засов. Пучок ржи, как было ему велено, положил на печь и прикрыл горшком. Стала рожь на печи томиться. В это же время ни с того ни с сего заболела в селе женщина, Аннушка, знахарка занимающаяся ворожбой, проще говоря – колдунья. И спустя некоторое время умерла она в страшных муках. Положили ее в гроб, стали читать псалтырь. Кузьма захотел проверить, не обряд ли повлиял на события? Он приподнял на печи горшок, под которым томился заговоренный пучок ржи. И тут же колдунья встала из гроба, обвела всех угрюмым взглядом, села на пол начала наматывать саван на руку. Кузьма услышал про это, и снова накрыл подвядший пучок ржи горшком.



Аннушка рухнула замертво. Похоронили ее, а Кузьма снял с печи высохший пучок ржи и закопал. Но ведьма еще долго не давала покоя семье Кузьмы. Являлась по ночам, шумела, гремела в доме посудой, а во дворе разной утварью. Успокоилась лишь после того, как священник отслужил по ней молебен и воткнул в могилу осиновый кол.



Ведьма и тулупник



«Дореволюционная Россия была страной кустарей-одиночек. Каждый столяр, медник, печник, извозчик, кухарка, молочница, зеленщица и т.п. имели свой кусок хлеба. Было много ручной работы, и около неё кормилось много работников. Существовала даже такая практика, что человек на зиму нанимался шить тулупы для всей семьи, и он жил в избе заказчиков пока не закончит работу»,



Однажды такой тулупник пришел в дом жительницы Дикинской слободы, или, нынешнего липецкого района Дикое. Снял мерки с хозяйки, и приступил к работе. В одну из ночей тулупник, которому женщина стелила на лавке, проснулся и увидел следующую картину: женщина разделась донага и натирает тело какой-то мазью. Затем, что-то пробормотала, залезла в печь и… Тулупник повернувшись, посмотрел в окошко избы, и увидел, как его заказчица вылетела в печную трубу на метле и умчалась ввысь.



Ни жив, ни мертв, тулупник наспех собрал свои пожитки и бросился из этого дома наутек. Но ведьма однажды его нашла на базаре, где он торговал тулупами и изделиями из кож, и приказала об увиденном молчать под угрозой смерти. Рассказал эту историю тулупник внукам лишь в самой старости.



Главное фото: vix.com



Эту историю рассказывают друг другу в Липецке уже несколько десятков лет. А случилась она где-то в конце 60-х-начале 70-х годов. По улице Ленина шла похоронная процессия – хоронили мужчину, смерть которого зафиксировали врачи. При жизни усопший был непростой, работал то ли в системе торговли, то ли во властных структурах. Людей на похороны собралось много. Оркестр играл похоронный марш, и вдруг раздались жуткие крики: мертвец начал ворочаться в гробу, а потом и вовсе сел в нем. Те, кто нес гроб на плечах, этого не видели, но видели все остальные. Люди бросились наутек кто куда, крича от ужаса. Те, кто нёс гроб стали его опускать на землю, и тут покойник вылез из домовины. Здоровенные мужики, как говорят, попадали в обмороки. А покойный осматривался вокруг и не мог понять, что происходит… По легенде, мужчина вышел из глубокой комы. Это, якобы подтвердили потом врачи. Воскресший будто бы жил еще долго, а может, жив и поныне. К этой теме возвращались журналисты в конце 80-х годов, когда исчезла советская цензура, они искали врачей, самого героя страшилки, но, увы, никого не нашли.Кстати, видимо, после этого на липецких кладбищах появились торчащие из могил трубы. Многие боялись, что их умершие родственники на самом деле впали в летаргический сон, и с помощью таких труб спасали их от возможного удушья.Если, не доезжая до села Масловка Данковского района свернуть налево сразу возле дороги-плотины, и ехать по накатанной грунтовке вдоль русла реки Паники, то через 3-4 километра обязательно упрешься в речную запруду. Слева окажется холм, на котором разбросаны огромные камни.Место это считается зловещим из-за старой легенды. По рассказам местных жителей, лет сто или чуть больше назад, в деревушке неподалеку от «сада камней» жила молодая парочка - Анютка и Ваня. Они были влюблены и встречались возле этих самых камней. Дело шкло к свадьбе, но родители Ивана приглядели ему невесту богатую, и «обженили» против желания сына. Анютка же пришла к месту их свиданий и бросилась с камней вниз по склону. Девушка разбилась насмерть. Иван тосковал по своей первой любви, часто приходил к камням, и однажды встретил там свою Анютку. Он бросился к ней, но вместо ног у девушки были дьявольские копыта. Анютка, из-за греха самоубийства, стала оборотнем.С тех пор и место это считается дьявольским. Ни жители Масловки, ни окрестных Требунок, Бигильдино, практически никогда не приходят сюда, несмотря на то, что камни эти на склоне холма является особо-охраняемой природной территорией, внесенной во все туристические каталоги. Данковчане называют этот уголок «Дурные камни», или «Чертовы», или же «Ведьмины».Возле села Замарайка Воловского района есть местечко под названием Идолки. Исстари известны Идолки как место ведьминских шабашей и всякой чертовщины. Однажды здесь повторился сюжет гоголевской «Ночи перед Рождеством». Только наоборот. Черт катался на человеке.Крестьянин Иван по прозвищу Мистёрч возвращался в деревню через замарайские Идолки и вдруг ему на плечи прыгнуло нечто. По бокам Ивана били обросшие шерстью ноги с копытами, когтистая лапа впивалась ему в волосы. Поднимая голову, Мистёрч видел рога, свиное рыло с торчащими клыками. Гонял чёрт на Иванушке до пенья первых петухов, а потом спрыгнул и исчез.Рассказывают в Замарайке и о местном солдате, служившим в Закарпатье. После демобилизации решил он остаться там немного подзаработать. Поселился в квартире местной женщины. Однажды его в прямом смысле бес попутал - прокрался в комнату хозяйки с греховными помыслами, дело-то молодое, дембельское! И видит дембель: хозяйка натерлась какой-то мазью, прочла заговор и вылетела в трубу. Иван запомнил заговор, тоже намазался мазью и полетел вслед за ней. Из Закарпатья они быстро долетели до мест знакомых солдату с детства – к замарайским Идолкам. А там - в самом разгаре ведьмин шабаш. Солдат встретил на сборище местную колдунью Парашу, которая узнала его и очень удивилась. Но заметила его и закарпатская ведьма. Она тут же прочитала заговор, и оказались они там, откуда прилетели. Вскоре солдат уехал из Украины домой, встретил в родном селе колдунью Парашу, которая запретила рассказывать кому-либо о встрече на Идолках. И хранил он эту тайну почти всю жизнь, раскрыв ее лишь перед смертью.Еще одна ведьминская история произошла с жителем Замарайки Кузьмой. Он был трудолюбив, но как ни старался – с трудом сводил концы с концами. Однажды на постой к Кузьме попросился торговец из Тулы. Увидев бедность Ивана, спросил: «Что ж, хозяин, хватает ли тебе хлеба от новины до новины?». «Нет», - ответил Кузьма. А гость ему говорит: «Из хлеба твоего вынута спарина». И дал ему совет, что нужно сделать.Ранней весной срезал Кузьма ракитку-однолетку, как было нужно по обряду, сделал сверху расщеп и стал ждать. Как только заколосилась рожь, и наступило полнолуние, пошел он ночью в поле, с помощью ракитовой рогульки выдернул пучок ржи и понес его домой. За спиной раздавались свист и улюлюканье, Кузьму окликали, звали по имени-отчеству, просили обернуться, но он не поддавался на уговоры, помня наказ гостя: «Обернешься, разорвет тебя нечистая сила на мелкие клочья!»Не помня себя от страха, прибежал он домой, закрыл за собой дверь на засов. Пучок ржи, как было ему велено, положил на печь и прикрыл горшком. Стала рожь на печи томиться. В это же время ни с того ни с сего заболела в селе женщина, Аннушка, знахарка занимающаяся ворожбой, проще говоря – колдунья. И спустя некоторое время умерла она в страшных муках. Положили ее в гроб, стали читать псалтырь. Кузьма захотел проверить, не обряд ли повлиял на события? Он приподнял на печи горшок, под которым томился заговоренный пучок ржи. И тут же колдунья встала из гроба, обвела всех угрюмым взглядом, села на пол начала наматывать саван на руку. Кузьма услышал про это, и снова накрыл подвядший пучок ржи горшком.Аннушка рухнула замертво. Похоронили ее, а Кузьма снял с печи высохший пучок ржи и закопал. Но ведьма еще долго не давала покоя семье Кузьмы. Являлась по ночам, шумела, гремела в доме посудой, а во дворе разной утварью. Успокоилась лишь после того, как священник отслужил по ней молебен и воткнул в могилу осиновый кол.«Дореволюционная Россия была страной кустарей-одиночек. Каждый столяр, медник, печник, извозчик, кухарка, молочница, зеленщица и т.п. имели свой кусок хлеба. Было много ручной работы, и около неё кормилось много работников. Существовала даже такая практика, что человек на зиму нанимался шить тулупы для всей семьи, и он жил в избе заказчиков пока не закончит работу», пишет сетевой писатель Александр Пятков.Однажды такой тулупник пришел в дом жительницы Дикинской слободы, или, нынешнего липецкого района Дикое. Снял мерки с хозяйки, и приступил к работе. В одну из ночей тулупник, которому женщина стелила на лавке, проснулся и увидел следующую картину: женщина разделась донага и натирает тело какой-то мазью. Затем, что-то пробормотала, залезла в печь и… Тулупник повернувшись, посмотрел в окошко избы, и увидел, как его заказчица вылетела в печную трубу на метле и умчалась ввысь.Ни жив, ни мертв, тулупник наспех собрал свои пожитки и бросился из этого дома наутек. Но ведьма однажды его нашла на базаре, где он торговал тулупами и изделиями из кож, и приказала об увиденном молчать под угрозой смерти. Рассказал эту историю тулупник внукам лишь в самой старости.