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В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей
5 849,6 миллионов рублей потратили липчане на общепит в январе-сентябре — на 6,6% больше, чем год назад, сообщает Росстат. Только в сентябре жители Липецкой области потратили на кафе, столовые и рестораны на 15,1% больше, чем в августе.
По объемам трат первое место оказалось у столицы — москвичи оставили в кафе и ресторанах 146,5 миллиардов рублей. Жители Московской области оставили в заведениях общепита 95,7 миллиардов рублей, Санкт-Петербурга — 65,8 миллиардов рублей. На последнем месте по объему трат как и год назад остаются жители Ингушетии — за девять месяцев они оставили в заведениях общепита 326,4 миллиона рублей, на 7,7% меньше, чем год назад.
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