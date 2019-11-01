Общество

12 минут назад

В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей

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#статистика #траты #кафе #ресторан
В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей

5 849,6 миллионов рублей потратили липчане на общепит в январе-сентябре — на 6,6% больше, чем год назад, сообщает Росстат. Только в сентябре жители Липецкой области потратили на кафе, столовые и рестораны на 15,1% больше, чем в августе. 

В среднем по стране рост трат на общепит был экономнее — на 4,7%. Падение отмечалось лишь в девяти регионах. Самыми бережливыми оказались жители Ненецкого автономного округа, чьи траты на общепит сократились за год на 11,2%. Заметно выросла эта статья расходов в Чукотском автономном округе (+30,5%), Адыгее (+18,1%) и Тыве (+13,4%). 

По объемам трат первое место оказалось у столицы — москвичи оставили в кафе и ресторанах 146,5 миллиардов рублей. Жители Московской области оставили в заведениях общепита 95,7 миллиардов рублей, Санкт-Петербурга — 65,8 миллиардов рублей. На последнем месте по объему трат как и год назад остаются жители Ингушетии — за девять месяцев они оставили в заведениях общепита 326,4 миллиона рублей, на 7,7% меньше, чем год назад. 

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#статистика #траты #кафе #ресторан

Комментарии (2)

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гость

9 минут назад
Самое страшное что в этих столовых -забегаловках Граждане России оставляют свое Здоровье, сокращая свою жизнь !.
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гость

10 минут назад
Самое страшное что в этих столовых -забегаловках Граждане России оставляет свое Здоровье, сокращая свою жизнь !.
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