Собрание в большом дворе: Подзоров разбирался в содержании детских площадок

19 июня на детской площадке на Неделина, 57 жители нескольких соседних домов обсуждали со своим депутатом Игорем Подзоровым проблемы квартала.



Встреча с депутатом началась со слов благодарности: недавно по наказам избирателей установлены пандусы в первом и втором подъездах дома №57 по Неделина.— Мы на этом не остановимся: в третьем и четвёртом подъездах живут молодые семьи c маленькими детьми, и в ближайшее время будут сделаны пандусы и там, — пообещал Игорь Подзоров.Подзоров рассказал о проделанной работе в округе за последние пять лет и о ближайших планах. Из позитивных новостей — уже 1 июля начнется ремонт проезда на проспекте Победы — от дома №3 до дома №25. Во дворах на Мичурина, 34, 36 и 38 перед Днём города и Днём металлурга откроют новую детскую площадку. Заработает освещение на подходах к гимназии №64, детским садам №130 и №122 (теперь это прогимназия).На встрече вместе с Игорем Подзоровым был и его коллега Александр Мишин — начальник цеха по ремонту металлургического оборудования НЛМК — крупнейшего цеха комбината.Кроме того, депутат привлек к разговору и руководство двух новых обслуживающих окрестные дома управляющих компаний. К прежним «управляшкам» - УК «Вариант» и УК «Спутник» — у жителей было очень много нареканий.Двор на Неделина, 55 благоустроен в 2024 году по муниципальной программе «Мой двор» благодаря стараниям инициативной липчанки Анны Щукиной. Но теперь жильцы жалуются, что не убирают ни его, ни детскую площадку. Пока площадка остаётся на балансе города, управляющая компания её не приняла. И жильцам нужно коллективно решать этот вопрос.Владимир Домашенкин из дома на Неделина, 57 также рассказал о «бесхозной» детской площадке. В этом дворе четыре года назад установлены спортивные тренажеры, а в 2022 году отремонтированы лавочки. Но у жильцов всё равно есть нарекания, и не только к покосу травы и уборке: например, они просят убрать зону с кустами и лавочками, где собирается молодёжь, и сделать на ее месте парковку. Игорь Подзоров посоветовал участие в программе «Мой двор».— Уже несколько наших дворов успешно поучаствовали в этой программе: Неделина, 55, проспект Победы, 25, Мичурина, 38А, Балакирева, 1, Гоголя, 38, — сказал Игорь Подзоров. — Здесь первое и очень важное — договориться с соседями, и вскоре появятся и благоустроенная территория, и места для спокойного отдыха, и турники для молодежи.Общение по всем вопросам ЖКХ выдалось детальным и продуктивным. Кто-то жаловался на текущую крышу, кто-то — на жуткий запах из подвала, кто-то — на старые трубы и на отложенный капремонт. Даже летом были обращения по отоплению — мол, зимой в комнатах — не выше +18 градусов, а все жалобы в контролирующие органы не дают результатов.Одна из жительниц попросила предоставить ей доступ к крану из подвала, чтобы поливать палисадник. Оказывается, в районе много активисток-цветочниц - сейчас проходит соответствующий городской конкурс, и они готовят свои заявки.Как всегда, одними вопросами дворов встреча не обошлась. Было много нареканий на закрытую поликлинику №1.— Две недели назад говорил с министром здравоохранения Липецкой области Анной Марковой. Идёт процесс с подрядчиком в Арбитражном суде. Когда он окончится, ремонт возобновит новый подрядчик. До конца года поликлинику надеются открыть, — доложил Игорь Подзоров.В очередной раз сетовали на пруд и бурьян на месте кинотеатра «Спутник». Игорь Подзоров уже говорил на эту тему с мэром Романом Ченцовым — тот пообещал встретиться с собственником участка и обговорить наведение порядка: для начала, срубить деревья и облагородить территорию.Некоторые интересовались, каким образом можно ускорить капремонт дома. Игорь Подзоров поделился реальным случаем из 18-го округа: перенести сроки капремонта удалось жильцам дома на Папина, 1В. Нужно собрать подписи жильцов, оплатить и заказать экспертизу технического состояния дома и направить её в ФКР. А из тех домов, где капремонт уже идёт, у Игоря Подзорова спрашивали, как проверить — всё ли делается согласно проекту? Сейчас утепляют торцы — а вдруг должны весь дом? А батареи точно правильно срезали? Во всех вопросах Игорь Подзоров старался детально разобраться и помочь.— Спасибо за всё, приятно с вами работать, — искренне поблагодарили липчане Игоря Подзорова в конце встречи.