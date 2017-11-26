Зима еще не началась, а уже задолбала

Итоги недели

На этой неделе выпал снег. С него и начнем.В понедельник GOROD48 сообщил, что- до этого он был заместителем председателя департамента дорог и благоустройства мэрии. А уже на следующий день бывший чиновник сдал экзамен на профпригодность - в Липецке выпал первый большой снег.Как она тонка, эта грань между «Ура, снег пошел!» и «Капец сколько снега навалило!» И в ночь со вторника на среду его, действительно, навалило. На город, по одним данным, выпала полумесячная норма осадков, по другим - месячная. Если такой снежный заряд ударит по городу в середине декабря, то нет никаких сомнений в том, что- на 16 декабря в Липецке назначено «Снеговик-шоу».Как муниципалитет встретил удар циклона - читайте в публикацииСводка от муниципального управления ГО и ЧС - как с фронта: в Липецке мокрый снег, налипавший на ветви, свалил порядка 40 деревьев. Несколько из них упали на автомобили, несколько - на дороги, а одно даже заблокировало движение трамваев (на этой неделе депутаты горсовета при уточнении бюджета этого года).Мокрый снег безжалостно рвал провода.- отключения энергии произошли в поселках Матырский, Дачный, Новая жизнь, в районах НЛМК, Ниженки, Сокола, в селе Сселки.- как МУПа «Липецкпассажиртранс», так и частных перевозчиков. И хотя в мэрии говорят, что это количество составляет всего 5% от всего подвижного состава, не выход в рейс даже этого количества автотранспорта заставил горожан больше обычного ждать утренней «маршрутки» на остановках. Те же, что вышли на линии, плелись как черепахи. Поэтому настроение многих липчан, опоздавших на работу, было испорчено. Особенно туго пришлось жителям микрорайона «Елецкий». Из-за забитого частными автомобилями разворотного кольца на конечной остановке ряда маршрутов муниципальная техника вообще не смогла работать. Также проблема с транспортом возникла в Сселках.В мэрии сообщили, что уже в ночь на улицы вышло 70 единиц муниципальной техники. Первыми пошли трактора с лопатами, за ними - пескоразбрасыватели. Уже в первой половине дня от снега были очищены дороги в центре города, все спуски, подъезды к мостам. Во второй половине среды муниципалы начали убирать снег в микрорайонах и на окраинах - в Сырском Руднике, Сселках, Желтых Песках.Как обычно, зима застала врасплох управляющие компании. Утром рискнувшие выехать в город из микрорайонов автомобилисты дружно откапывали свои машины. Но никто не чистил проходы между домами и межквартальные проезды. Липчане пробивались через снежную целину к остановкам, детсадам и школам самостоятельно. Особенно сложно приходилось мамам, не перешедшим на зимний детский транспорт - они с трудом толкали коляски по снежной целине. И только к обеду некоторые управляющие компании вывели во дворы тракторы. Впрочем, весьма часто техника была бессильна: в заставленных автомобилями местах трактора не могли работать из-за опасений повредить движимое имущество липчан.В четверг мэрия сообщила, что. И тут же выяснилось, что. Мол, вовремя не убранный после его применения снег и наледь превращают дороги в стиральные доски. В мэрии, впрочем, обвинения отметаю, мол, «Бионорд» - это отечественная разработка для борьбы с гололедицей, отлично зарекомендовал себя в Москве.. В высшей школе получают, по данным Росстата, в среднем 39 696 рублей, медики - 37 545. В хвосте - соцработники с их 19 662 рублей доходов и работников учреждений культуры с зарплатой, не дотягивающей до 21 тысячи (а они еще поют и танцуют!).Читатели GOROD48 дружно возмутились этой цифирью.: «Учитель 1 категории, ставка 8200 руб (с налогами). Делайте выводы сами о зарплатах в школе».: «ставка врача от 7800 до 10080 р., работаю на 1.5 ставки, получаю 16000, и где эти 38000? Сколько главврач и его шушера приближенная получает? Ни стимулирующих ни компенсационных выплат. И это все больница ЛГБ-4 . Ни лекарств, ни оборудования».: «Более лживой информации я и не встречала. Не знаю как другие специалисты, а социальные работники получают 10 тысяч грязными, а ту сумму о которой вы пишите в 19,6 тысяч они должны были получать по майским Указам Президента РФ. Но чиновники эти самые Указы выполнить не в состоянии, поэтому тупо перевели социальных работников на 0,75 ставки, дабы если бы они работали на ставку, то майские Указы были бы выполнены. Люди возмущены, но вынуждены молчать…»Между тем. Правда, это сильно сказано: в испытывающие кадровый голод больницы привели студентов, которые будут выполнять работу санитаров (транспортировать больных, мыть пробирки и утки), участвовать в сопровождении массовых мероприятий, рассказывать населению о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.В этот четверг. Он упал в проход между сидениями и перестал подавать признаки жизни. Водитель высадил пассажиров на площади Мира, вызвал «скорую» и полицию. Но все было тщетно. В комментариях к этой новости назвавшие себя очевидцами читатели GOROD48 написали, что «скорая помощь» приехала к месту ЧП лишь через 40 минут после вызова. Впрочем,. По словам и.о. руководителя ведомства, врачебная бригада прибыла по вызову через 10 минут.Но вернемся к нашим зарплатам:. Располагаемые денежные доходы жителей региона, по предварительным данным, уменьшились на 3,2%. И вот результат: траты липчан на приобретение недвижимости сократились аж на 42,9% по сравнению с прошлым годом.Кстати, в этом году доходы россиян, по данным аналитиков, упали ниже уровня 2011 года. И о восстановлении в ближайшие годы речи, понятно, не идет. По последним данным, за чертой бедности (то есть с доходами ниже прожиточного минимума) находится 21,5 млн россиян (для сравнения: в 2010 году таких граждан было 17,7 млн человек). Весной этого года вице-премьер Ольга Голодец удивилась тому, что бедными в России являются работающие люди. Члены правительства в шоке: 5 миллионов россиян получают зарплату ниже МРОТ, менее 7800 рублей. Да нам пора равняться на Китай, где МРОТ в три раза больше российского!Заканчивает финансовую тему сообщение о прошедших публичных слушаниях по проекту городского бюджета на 2018 год. Общий объем его доходов - 10,4 млрд рублей. Собственные доходы муниципалитета - 4,3 млрд рублей - составят поступления от трех налогов: земельного, НДФЛ и дохода на имущество физлиц. Остальной навар - субсидии, субвенции и дотации из вышестоящих бюджетов. Расходы городской казны запланированы в размере 10,9 млрд рублей. Дефицит в 472 млн рублей мэрия будет погашать за счет банковских заимствований и дополнительных бюджетных поступлений.На этих слушаниях вновь, как и в прошлом году, отметился «раб Божий Владимир», липчанин Владимир Станский (см.). Он возмутился тем, что ни он, ни «сыны Отечества» не имеют возможности участвовать в распределении бюджета. Явный «царебожник», Станский предложил убрать ограждение у мемориального комплекса площади Героев, «чтобы не прятать от людей храм Божий», не выбрасывать бордюры при ремонтах дорог, а просто их шлифануть и поставить на место, передать Дворцы спорта с баланса муниципалитета в частные руки, так как их воспитанники не дают результатов, а ДС «Спартак» отдать авиацентру, чтобы «офицеры на своих широких крыльях вынесли на новый уровень воспитание подрастающего поколения».- Господи, спаси царя! - этими словами «раб Божий» закончил свое выступление.А кто спасет героиню публикацииВ областном суде вынесли решение по иску обкома КПРФ к управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Коммунисты пытались опротестовать повышение стоимости проезда за наличный расчет в общественном транспорте с 17 до 22 рублей, но у них ничего не получилось.- Нельзя сказать, что это решение было неожиданным. Мы и предполагали, что в Липецкой области не будет дана объективная оценка нашим аргументам. А они были весомыми. И по ходу заседания мы не услышали внятных ответов ответчика на наши вопросы. Но мы рук не опускаем. Будем оспаривать вынесенное решение в Верховном суде, - сказал один из истцов, второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.А этой неделе председатель городского департамента транспорта Александр Алынин сообщил, что. Действительными желто-зеленые проездные будут до 1 июля. Между 15 января и 1 июля старые транспортные карты можно будет поменять на новые в МУП «ЛГТК» и в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области». Вот только зачем эта канитель? Не проще ли выкатать до конца старую карту и купить новую, фиолетовую, за 80 рублей в одном из многочисленных мест, где это можно сделать.Уже в конце этого года горожане смогут оценить комфортабельность поездок в новых автобусах марки VOLGABUS, которых МУП «Липецкпассажиртранс» купило аж 40 штук в лизинг на 5 лет. А- для помощи коммерсантам из городского и областного бюджета выделены 60 млн рублей.- В 2018 году мы хотели бы купить 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города 150 электробусов.А к. К этой дате проектный институт определится с потребностями города в рельсовом транспорте. Обдумывание вариантов в мэрии оценили в 50,2 млн рублей.- Если говорить о рельсовом транспорте, то в работе такие варианты как воздушное метро, монорельс, скоростной трамвай, - сообщил Александр Алынин.Чиновник сообщил об ориентировочной цене замены существующей трамвайной сети на новую, предназначенную для скоростного трамвая, - 7,6 млрд рублей. Для сравнения - собственные доходы муниципального бюджета на 2018 год вдвое меньше обозначенной суммы.Каким бы ни был городской рельсовый транспорт будущего, администрация городам и области намерена развивать его посредством концессии. Но горожане разгорячились:, который мог бы соединить город с Грязями.В пятницу в Липецке случился переполох. Еще бы, ведь! ЧП случилось в средней школы № 35 села Сселки. Масла в огонь подлило сообщение, чтов областную больницу. У детей - паника, судороги, рвота, головокружение, учащенное сердцебиение.GOROD48 тут же сделал репортаж из больницы (см.). Одна из версий случившегося - некое мобильное приложение для телефонов, от которого дети чуть не сошли с ума. И в самом деле,под названием «Ультразвук». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на перемене ученик восьмого класса включал это приложение и, кстати, тоже был госпитализирован.Впрочем, исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков сказал, что. На сегодняшний день обстоятельство, отправившее детей в больницу, остается загадкой.- В школьных воде и воздухе санитарные медики не нашли никаких токсических примесей. Нет и пищевого фактора - дети еще не успели отобедать в школьной столовой. Остаются некие иные факторы, над которыми ломают головы специалисты, - сказал Юрий Шуршуков (см.).- Центральный Совет чувашских старейшин (???) опубликовал открытое письмо к президенту, почему-то предложив главе государства сделать наш регион резервацией для не желающих учить в школах чувашский язык!А вот и еще один парадокс. Оказывается,. Об этом в преддверии День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности СМИ заявил вице-губернатор Николай Тагинцев.Читатели GOROD48 все как один в этом усомнились: «зарплата селян в 30 тыс. немного не дотягивает до зарплат горожан в 35 тыс.»: «А разве Липецкая область не занимает 1-е место по развитию всего?! Это же локомотив экономики не только России, но и всего мира! Сельское хозяйство расцвело так, что даже не снилось ни Европе, ни Америке. Сейчас вот воздушное метро построим и приступим к развитию подземного земледелия и подводного скотоводства. Мясомолочное животноводство лучше всего развивать в подводных условиях. Буренки будут пастись на речном дне, одновременно обеспечивая граждан молоком с высоким содержанием йода и расчищая русла рек от водорослей».Также читатели GOROD48 удивились, зачем: «вы еще Путину денег соберите и подарков на Новый Год».: «у моряков-подводников зарплата по 300 000 тыс и льготы и пенсия в 35 лет. Это они должны липчанам подарки дарить»: «Как говорил один липчанин, заменит много шоколадок на Новый Год».«Один липчанин», это, конечно, Олег Королев (см.). Он сообщил в своем Твиттере, что, по данным ученых, «одна улыбка по силе положительного влияния на мозг заменяет 2000 плиток шоколада!!! Улыбайтесь...».