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сегодня, 16:40
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54-летний липчанин избил жену до полусмерти из-за воспитания дочери

Женщина попала в реанимацию, но простила мужа. Ему дали три года условно.

Октябрьский районный суд вынес приговор 54-летнему липчанину за жестокое избиение жены. Мужчину осудили по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Этот семейный конфликт разыгрался 28 мая прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пьяный мужчина приехал к жене на работу и на пороге квартиры на 11-м этаже дома №28 по улице Свиридова между ними разыгрался конфликт по поводу воспитания дочери: мужчина считал, что женщина мало времени уделяла ее воспитанию. В адрес друг друга муж и жена высказывали нецензурные оскорбления. А когда жена оскорбила мужчину, он начал её избиение.

В результате на лестничной площадке мужчина нанес жене несколько ударов по ребрам, позвоночнику, в левый глаз и в грудь. От первого удара женщину отбросило на косяк двери, а после остальных ударов она упала, и дальше находилась без сознания. После чего двое рабочих оттащили мужчину от жены и вывели его из подъезда. Позднее от дочери подсудимый узнал, что жена находится в больнице.

Женщину госпитализировали в городскую больницу №4 «Липецк-Мед». После осмотров нейрохирурга, хирурга и реаниматолога она была помещена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Ей диагностировали тупую травму грудной клетки: переломы 8-11 ребер справа со смещением отломков, ушиб правого легкого, пневмогемоторакс справа, перелом поясничных позвонков, множественные гематомы на руках и ногах, закрытую черепно-мозговую травму: ушибы, кровоподтеки и ссадины, кровоизлияния на оболочке левого глаза, перелом гайморовой пазухи со смещением отломков, кровоизлияния в мозжечке, ушиб головного мозга. Здоровью женщины был причинён тяжкий вред.

Вину мужчина признал. Сейчас брак между супругами расторгнут, но они помирились и продолжают общаться и жить вместе. Муж принес свои извинения, и обеспечивает ее и дочь.
конфликт
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
5 минут назад
Сначала воспитал жену, теперь до дочери очередь дойдёт
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не эксперт
44 минуты назад
смехота
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Не нормальная!
сегодня, 17:00
Чуть жизни не лишилась и простила, да ещё и живут вместе
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Annie
сегодня, 16:53
В следующий раз значит до смерти изобьет. Раз в это раз до полусмерти.
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Иван
сегодня, 16:50
Бьет, значит любит
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