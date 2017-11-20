Общество

сегодня, 11:40

1 апреля Липецку нарисуют новые трамваи

8 800
#метро #трамвай
1 апреля Липецку нарисуют новые трамваи

К этой дате проектный институт определится с потребностями города в рельсовом транспорте.

Как уже сообщал GOROD48, департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка объявил тендер на разработку стратегии комплексного развития транспортной системы города Липецка с учетом сообщения с прилегающими территориями на всех видах транспорта. Обдумывание оценили в 50,2 млн рублей.

Работа специалистов будет разбита на три этапа и продлится до 1 апреля 2018 года. Инженеры разработают программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецка на период до 2028 года. Общий план должен быть рассчитан на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города Липецка, предупреждения пробок с учетом изменения транспортных потребностей города, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду. В рамках работы будет создана комплексная схема организации транспортного обслуживания населения, просчитаны предложения по формированию и корректировке первоочередных направлений развития наземного городского пассажирского транспорта города.

- Если говорить о рельсовом транспорте, то в работе такие варианты как воздушное метро, монорельс, скоростной трамвай, - сообщил сегодня на брифинге в мэрии председатель городского дептранса Александр Алынин.

Он же сообщил об ориентировочной цене замены существующей трамвайной сети на новую, предназначенную для скоростного трамвая, - 7,6 млрд рублей.

Для сравнения - собственные доходы муниципального бюджета на 2018 год вдвое меньше обозначенной суммы.

Каким бы ни был городской рельсовый транспорт будущего, администрация городам и области намерена развивать его посредством концессии. То есть частный инвестор за свой счет построит инфраструктуру того же скоростного трамвая и закупит вагоны, а после определенного концессионным соглашением срока, в течении которого отобьет затраты и получит прибыль, передаст существующее предприятие муниципалитету.
8 800
#метро #трамвай

Комментарии (8)

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водитель со стажем.....

12 минут назад
Трамвай не нужен! Очень много места отнимает рельсовое полотно. Убрать трамвай, дорога расшириться, пробок не будет. Формула проста!
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Вита

29 минут назад
А обдумывать они летят на Мальдивы???))
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Вовка в Тридевятом царстве

39 минут назад
Требую убрать трамвайные рельсы с Октябрьского моста.
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Повелитель таджиков

сегодня, 13:00
"Обдумывание оценили в 50,2 млн рублей" Всё государство в одной фразе. "
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создавать умели только в СССР

сегодня, 12:49
при тербунских пустобрехах хана трамваю ,как и троллейбусу.
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маразм крепчал

сегодня, 12:47
". ...То есть частный инвестор за свой счет построит инфраструктуру того же скоростного трамвая и закупит вагоны, а после определенного концессионным соглашением срока, в течении которого отобьет затраты и получит прибыль, передаст существующее предприятие муниципалитету."... это ради чего частник будет строить , ждать 10-15 лет пока трамвай окупится ,для того ,что бы передать его муниципалитету . это на какой планете такие мегамеценаты водятся ?
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липчанин

сегодня, 12:41
50 лямов за проект, еще несколько ярдов на модернизацию, все ясно... все как всегда, распилы! учтите, никто за вас голосовать не пойдет, ворье! народ вы уже достали!
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липчанин

сегодня, 12:37
придурки! нам не нужны новые трамваи! Сделайте так: ликвидируйте пути рельсовые, отсыпьте щебнем и положите дорожное полотно. Купите 10 электробусов и пустите их именно по этому маршруту. Вот и экологично будет и маршруты неизменятся, что позволит людям пользоваться привычными маршрутами. По этим путям разрешить ездить только автобусам и электробусам, пожарным и скорым с полицией. Будет что то вроде выделенки. За езду другого транспорта штраф 2000 р и будет норм. Обычные рядовые граждане избавятся от простоя в пробках.
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