1 апреля Липецку нарисуют новые трамваи

К этой дате проектный институт определится с потребностями города в рельсовом транспорте.

Как уже сообщал GOROD48, департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка объявил тендер на разработку стратегии комплексного развития транспортной системы города Липецка с учетом сообщения с прилегающими территориями на всех видах транспорта. Обдумывание оценили в 50,2 млн рублей.



Работа специалистов будет разбита на три этапа и продлится до 1 апреля 2018 года. Инженеры разработают программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецка на период до 2028 года. Общий план должен быть рассчитан на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города Липецка, предупреждения пробок с учетом изменения транспортных потребностей города, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду. В рамках работы будет создана комплексная схема организации транспортного обслуживания населения, просчитаны предложения по формированию и корректировке первоочередных направлений развития наземного городского пассажирского транспорта города.



- Если говорить о рельсовом транспорте, то в работе такие варианты как воздушное метро, монорельс, скоростной трамвай, - сообщил сегодня на брифинге в мэрии председатель городского дептранса Александр Алынин.



Он же сообщил об ориентировочной цене замены существующей трамвайной сети на новую, предназначенную для скоростного трамвая, - 7,6 млрд рублей.



Для сравнения - собственные доходы муниципального бюджета на 2018 год вдвое меньше обозначенной суммы.



Каким бы ни был городской рельсовый транспорт будущего, администрация городам и области намерена развивать его посредством концессии. То есть частный инвестор за свой счет построит инфраструктуру того же скоростного трамвая и закупит вагоны, а после определенного концессионным соглашением срока, в течении которого отобьет затраты и получит прибыль, передаст существующее предприятие муниципалитету.