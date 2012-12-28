Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Квадракоптер сняли с дерева: опасности он не представляет
Происшествия
«Счастливый берег»: еду привозят, но нужны ветеринары
Общество
В Задонском районе «Лексус» догнал «ГАЗель»
Происшествия
Концерт певицы Анны Асти в Липецке отменили из-за «голой вечеринки»
Культура
Почти на двух десятках улиц отключат электричество
Общество
Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
«Мусор в голове — мусор в унитазе»: липчанам напомнят об этом в коммунальных платежках
Общество
В четверг мужская часть мэрии Липецка выйдет на первый субботник по уборке города
Общество
По Липецком женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку
Происшествия
Читать все
Мэр Липецка хочет увеличить штрафы за парковки на газонах и у контейнерных площадок
Общество
К выборам президента в Липецке напечатаны 899 300 бюллетеней
Общество
Между Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Общество
В хорошие руки: собак из приюта «Счастливый берег» собираются раздать за год
Общество
Две банки с дрожжами под видом чая обернулись штрафом в 3000 рублей
Происшествия
Какими качествами должен обладать чиновник?
Говорит Липецк
Выезд с улицы Стаханова на улицу Водопьянова перекроют на 34 часа
Общество
Трюк в стиле Ван Бастена не прошёл – «Металлург» сыграл «по нулям»
Спорт
За неделю в Липецкой области от COVID-19 погибли четыре человека
Коронавирус
Грязинец задолжал по алиментам на трёх детей более 170 000 рублей
Общество
Читать все
Общество
1110
сегодня, 12:11
13

Между Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?

Собственник гектара земли сейчас придает этому земельному участку товарный вид: сносит аварийные здания и вырубает деревья и поросль.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы домов №2 и №2а по улице Ульяны Громовой с жалобой на возможное появление рядом с ними жилого комплекса на месте пустыря у рынка «Спутник».

На прошлой неделе мы добились приостановки строительства торговых павильонов предпринимателем Усовым между нашим домом, торговым центром «Победа» и магазином «Пятерочка». Мы попросили чиновников учесть наши предложения по использованию этой территории в рекреационных целях или же под памятник Ульяне Громовой. В городской администрации взяли паузу на обсуждение наших предложений и стройку прекратили. Но вдруг бульдозер появился с другой стороны нашего дома! Он снес часть забора, который отделял двор от бывшего мясокомбината, снес какие-то строения и деревья, сгребает весь мусор в кучи. Такое ощущение, что собственники этой территории планируют ее под застройку, — сообщили нам жильцы двух домов.

bb254fa5-c5b9-459c-839e-c8cf334d8603.jpg

70749b05-2fcc-442c-983f-fe56a04204d8.jpg

86b9a8d9-9d00-40b8-8e83-d5cfd86816db.jpg

ba37c5fe-1618-4853-abe0-e5aa9508169f.jpg

В департаменте градостроительства и архитектуры мэрии говорят, что собственник этого земельного участка еще не обращался с запросом на получение градостроительного плана — это первый документ, от которого пляшет застройщик. Но в Генплане Липецка этот участок площадью 10,1 тысячи квадратных метров относится к зоне Ж-4, в которой возможно жилищное строительство.

карта.jpg

А кто же собственник участка? Оказалось, что рынок «Спутник» выкупили два известных липецких предпринимателя — Владимир Чеботарев (учредитель ООО «Чорон», «Вега», «Липецкглавснаб», «Ривьера») и Анатолий Давыдов (учредитель ООО «Компания Центрснаб», «АБК», «Мелиоводстрой», «Промаренда», «Липецк-Книппинг», «Большой Трубный»). Они уже реорганизовали ряд помещений бывшего мясокомбината в торговый комплекс площадью 10 000 кв.м. под дискаунтеры «Маяк» и «Чижик» и готовятся к строительству еще одной торговой площадки под крышей такой же площади в течение ближайших пары лет. Но 10 тысяч квадратных метров территории, о которых GOROD48 рассказали жители домов на улице Ульяны Громовой, по данным GOROD48, принадлежат предпринимателю Дмитрию Кандаурову. Видами деятельности его ИП являются покупка и продажа земельных участков, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества, покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества, подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Найти контракты Дмитрия Кондаурова нам не удалось. Но, судя по видам деятельности его ИП, вполне возможно, что расчищенный участок отойдет под возведение жилья или коммерческого объекта.
торговля
строительство
1
2
7
1
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дело не хитрое
8 минут назад
Построят, если захотят.
Ответить
Обыватель
16 минут назад
Сделайте сквер с фонтаном. Борцы с сухостоем вырубили всю зелень городе. Нет деревьев - нет проблем.
Ответить
Не зря
21 минуту назад
Когда город будет думать о людях. Осваивайте окраины. Зделайте зелёную зону.
Ответить
Гость
29 минут назад
Не удивлюсь, если на крыше моего дома начнут строить новую высотку... Алчность и страх превратили в нежитей и барыг и чиновников
Ответить
город
30 минут назад
удивительно и удивительнее))) в военном городке быстро нашли объект культурного наследия в виде разрухи, а здесь завтра и дома начнут сносить и никто не видит, никто не слышит))))
Ответить
Правда
31 минуту назад
Одни собственники,которые в своё время отжали участки.
Ответить
Не эксперт
34 минуты назад
Еще один ТЦ?
Ответить
Товарищ Дедушка Батонов
35 минут назад
Пусть строят. Отличный райончик будет. Я там потом себе квартирку куплю.
Ответить
Липчанин
37 минут назад
Для многоэтажки самое то, центр , вот кто на опытной селится тех да, жалко)
Ответить
Один
41 минуту назад
Чем заброшенный пустырь лучше возведенных домов?
Ответить
Animal Planet.
33 минуты назад
Лучше там сделать прогулочную аллею,и посадить деревья! Задрали уже город уродовать высотками. Правильно кто-то написал в комментах что Липецк-это город который был.
Ответить
Липчанин
36 минут назад
Бабки недовольные будут всегда.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru