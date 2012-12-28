Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
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сегодня, 12:11
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Между Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Собственник гектара земли сейчас придает этому земельному участку товарный вид: сносит аварийные здания и вырубает деревья и поросль.
— На прошлой неделе мы добились приостановки строительства торговых павильонов предпринимателем Усовым между нашим домом, торговым центром «Победа» и магазином «Пятерочка». Мы попросили чиновников учесть наши предложения по использованию этой территории в рекреационных целях или же под памятник Ульяне Громовой. В городской администрации взяли паузу на обсуждение наших предложений и стройку прекратили. Но вдруг бульдозер появился с другой стороны нашего дома! Он снес часть забора, который отделял двор от бывшего мясокомбината, снес какие-то строения и деревья, сгребает весь мусор в кучи. Такое ощущение, что собственники этой территории планируют ее под застройку, — сообщили нам жильцы двух домов.
В департаменте градостроительства и архитектуры мэрии говорят, что собственник этого земельного участка еще не обращался с запросом на получение градостроительного плана — это первый документ, от которого пляшет застройщик. Но в Генплане Липецка этот участок площадью 10,1 тысячи квадратных метров относится к зоне Ж-4, в которой возможно жилищное строительство.
А кто же собственник участка? Оказалось, что рынок «Спутник» выкупили два известных липецких предпринимателя — Владимир Чеботарев (учредитель ООО «Чорон», «Вега», «Липецкглавснаб», «Ривьера») и Анатолий Давыдов (учредитель ООО «Компания Центрснаб», «АБК», «Мелиоводстрой», «Промаренда», «Липецк-Книппинг», «Большой Трубный»). Они уже реорганизовали ряд помещений бывшего мясокомбината в торговый комплекс площадью 10 000 кв.м. под дискаунтеры «Маяк» и «Чижик» и готовятся к строительству еще одной торговой площадки под крышей такой же площади в течение ближайших пары лет. Но 10 тысяч квадратных метров территории, о которых GOROD48 рассказали жители домов на улице Ульяны Громовой, по данным GOROD48, принадлежат предпринимателю Дмитрию Кандаурову. Видами деятельности его ИП являются покупка и продажа земельных участков, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества, покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества, подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
Найти контракты Дмитрия Кондаурова нам не удалось. Но, судя по видам деятельности его ИП, вполне возможно, что расчищенный участок отойдет под возведение жилья или коммерческого объекта.
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