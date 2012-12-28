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Общество
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сегодня, 16:33
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ЛГТУ вошел в зеленую зону успеха
По версии Национального агрегированного рейтинга 2024.
«Липецкий Политех — единственный вуз региона, который продемонстрировал положительную динамику», — похвалились в вузе.
Липецкий государственный педагогический университет находится в 3-й лиге рейтинга, Елецкий государственный университет — в 4-й.
Национальный агрегированный рейтинг вузов готовит портал независимой оценки высшего образования best-edu.ru. Главная цель рейтинга — помочь абитуриентам выбрать достойный вуз в своем регионе. В рейтинге 686 вузов страны распределены на 10 лиг. В зеленую зону успеха попали чуть менее половины вузов (303), в желтую зону возможностей определены 38% (266), в тревожную зону попали 27 вузов.
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