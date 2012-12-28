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сегодня, 16:33
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ЛГТУ вошел в зеленую зону успеха

По версии Национального агрегированного рейтинга 2024.

Липецкий государственный технический университет вошел в 2-ю лигу Национального агрегированного рейтинга российских вузов 2024. Политех оказался в числе 19% университетов страны, улучшивших свое положение в рейтинге. В прошлом году университет находился в 3-й лиге, а в 2022 году — в 4-й.

«Липецкий Политех — единственный вуз региона, который продемонстрировал положительную динамику», — похвалились в вузе.

Липецкий государственный педагогический университет находится в 3-й лиге рейтинга, Елецкий государственный университет — в 4-й.

Национальный агрегированный рейтинг вузов готовит портал независимой оценки высшего образования best-edu.ru. Главная цель рейтинга — помочь абитуриентам выбрать достойный вуз в своем регионе. В рейтинге 686 вузов страны распределены на 10 лиг. В зеленую зону успеха попали чуть менее половины вузов (303), в желтую зону возможностей определены 38% (266), в тревожную зону попали 27 вузов.
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Комментарии (1)

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Обезьяна с гранатой
12 минут назад
Это наверное чьи то грезы? Все высокобальники и не очень сматываются в мск, спб
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