ЛГТУ вошел в зеленую зону успеха

По версии Национального агрегированного рейтинга 2024.

Липецкий государственный технический университет вошел в 2-ю лигу Национального агрегированного рейтинга российских вузов 2024. Политех оказался в числе 19% университетов страны, улучшивших свое положение в рейтинге. В прошлом году университет находился в 3-й лиге, а в 2022 году — в 4-й.«Липецкий Политех — единственный вуз региона, который продемонстрировал положительную динамику», — похвалились в вузе.Липецкий государственный педагогический университет находится в 3-й лиге рейтинга, Елецкий государственный университет — в 4-й.Национальный агрегированный рейтинг вузов готовит портал независимой оценки высшего образования best-edu.ru. Главная цель рейтинга — помочь абитуриентам выбрать достойный вуз в своем регионе. В рейтинге 686 вузов страны распределены на 10 лиг. В зеленую зону успеха попали чуть менее половины вузов (303), в желтую зону возможностей определены 38% (266), в тревожную зону попали 27 вузов.