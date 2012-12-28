62-летний липчанин тушил пожар в сарае и попал в реанимацию

У мужчины обожжен 21% поверхности тела.

В областной ожоговый центр поступил 62-летний мужчина с ожогами 21% тела. 10 марта он пострадал при пожаре в сарае.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, по предварительным данным, зять мужчины курил у сарая, оставил непогашенный окурок, и начался пожар. Тесть бросился спасать имущество и тушить пламя.В результате мужчина получил ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног и ожог дыхательных путей. Пациент находится в реанимации.