Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет
Происшествия
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31 минуту назад
62-летний липчанин тушил пожар в сарае и попал в реанимацию
У мужчины обожжен 21% поверхности тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, по предварительным данным, зять мужчины курил у сарая, оставил непогашенный окурок, и начался пожар. Тесть бросился спасать имущество и тушить пламя.
В результате мужчина получил ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног и ожог дыхательных путей. Пациент находится в реанимации.
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