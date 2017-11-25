В Липецкой области многодетная мать грозит покончить жизнь самоубийством

У женщины сгорел дом, и ей с детьми негде жить.

Жительница села Озерки Тербунского района, мать пятерых детей, обратилась к блогеру и благотворителю, создателю проекта «Жизнь ДД» Максиму Данилову. Она рассказала ему о своей беде.

«Семья живет в Липецкой области. Два года назад в селе Озерки Тербунского района на Запрудной улице в доме под номером 9 произошел пожар. Сгорело все кроме одной комнаты, где и вынуждены жить дети с мамой», - говорится на сайте проекта.

- В администрации говорят, что поставят нас на очередь как молодую семью, но на счету должно быть 759 т.р., муж должен отработать на ферме, и лет через 10 мы получим жилье, — рассказала женщина. — Муниципального жилья нет, ведь как погорельцам нам ничего не положено кроме 10 тысяч рублей. Одни обещания и больше ничего! На деле уже скоро 2 года, как сгорел дом. А мы, можно сказать, бомжуем. Скоро на улице будем. Мне еще сказали, что детей в кризисный центр отправят.

Муж покинул семью сразу же, как сгорел дом, оставив ее одну со всеми возникшими проблемами. В доме невыносимо холодно, жить в нем невозможно, но погорельцам некуда пойти. От администрации кроме 10 тысяч рублей никакой помощи больше не было.

- Вы не представляете, как мне тяжело! Мне уже не хочется жить! Сил совсем не осталось, — заключила отчаявшаяся мать.

В сообществе проекта социальной сети "ВКонтакте" женщина оставила видеообращение к блогеру, в котором высказывает намерения покончить жизнь самоубийством.

Максим Данилов собрался приехать в Озерке, чтобы помочь женщине.



Максим Данилов стал известен как блогер и благотворитель благодаря тому, что, как сказано на страничке проекта "ВКонтакте", смог изменить свою жизнь. "Он пил, принимал наркотики и воровал. Оказавшись на волоске от смерти, он понял, что можно жить по-другому. Случайная встреча со студентом петербургской семинарии Дмитрием Морозовым, бывшим военным врачом, а ныне — иеромонахом Виталием, изменила все. Максим пришел к вере и понял, что хочет также помогать людям. Тогда он запустил свой социальный проект, который поддержали президент РФ Владимир Путин, известные журналисты и артисты.



«Жизнь ДД» начал свою работу в 2015 году. За это время участники успели помочь сотням людей, оказавшимся в трудных ситуациях.

"Мы хотим показать, что не все чиновники злые. Есть чиновники и отзывчивые, с которыми просто нужно научиться разговаривать", говорится на страничке проекта.





