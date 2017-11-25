Общество

46 минут назад

В Липецкой области многодетная мать грозит покончить жизнь самоубийством

13 4858
#пожар #
В Липецкой области многодетная мать грозит покончить жизнь самоубийством

У женщины сгорел дом, и ей с детьми негде жить.

Жительница села Озерки Тербунского района, мать пятерых детей, обратилась к блогеру и благотворителю, создателю проекта «Жизнь ДД» Максиму Данилову.  Она рассказала ему о своей беде.

«Семья живет в Липецкой области. Два года назад в селе Озерки Тербунского района на  Запрудной улице в доме под номером 9 произошел пожар. Сгорело все кроме одной комнаты, где и вынуждены жить дети с мамой», - говорится на сайте проекта.

- В администрации говорят, что поставят нас на очередь как молодую семью, но на счету должно быть 759 т.р.,  муж должен отработать на ферме, и лет через 10 мы получим жилье, — рассказала женщина. —   Муниципального жилья нет, ведь как погорельцам нам ничего не положено кроме 10 тысяч рублей. Одни обещания и больше ничего! На деле уже скоро 2 года, как сгорел дом.  А мы, можно сказать, бомжуем. Скоро на улице будем. Мне еще сказали,  что детей в кризисный центр отправят.

Муж покинул семью сразу же, как сгорел дом, оставив ее одну со всеми возникшими проблемами.  В доме невыносимо холодно, жить в нем невозможно, но погорельцам некуда пойти. От администрации кроме 10 тысяч рублей никакой помощи больше не было.

- Вы не представляете, как мне тяжело! Мне уже не хочется жить! Сил совсем не осталось, — заключила отчаявшаяся мать.

В сообществе проекта социальной сети "ВКонтакте" женщина оставила видеообращение к блогеру, в котором высказывает намерения покончить жизнь самоубийством. 

Максим Данилов собрался приехать в Озерке, чтобы помочь женщине.

Максим Данилов стал известен как блогер и благотворитель благодаря тому, что, как сказано на страничке проекта "ВКонтакте", смог изменить свою жизнь. "Он пил, принимал наркотики и воровал. Оказавшись на волоске от смерти, он понял, что можно жить по-другому. Случайная встреча со студентом петербургской семинарии Дмитрием Морозовым, бывшим военным врачом, а ныне — иеромонахом Виталием, изменила все. Максим пришел к вере и понял, что хочет также помогать людям. Тогда он запустил свой социальный проект, который поддержали президент РФ Владимир Путин, известные журналисты и артисты.

«Жизнь ДД» начал свою работу в 2015 году. За это время участники успели помочь сотням людей, оказавшимся в трудных ситуациях. 

"Мы хотим показать, что не все чиновники злые. Есть чиновники и отзывчивые, с которыми просто нужно научиться разговаривать", говорится на страничке проекта.


 

13 4858
#пожар #

Комментарии (13)

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ЧИНУШИ

2 минуты назад
Это твари такие что они только Путина слушают.Значит через интернет и телевидение надо к нему обращает ься.До выборов а то потом и не вспомнят.
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Настя

4 минуты назад
Наташа, Данилов хороший, рот закрыла. Данилов много кому помог его вся страна боится.
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с

10 минут назад
Кураковау в Аду поджарят
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Наташа

11 минут назад
Да уж. Этот аферист Данилов благотворитель, прославился на первом канале. Там благотворительностью не пахнет, аферист. Что же земляки тербунские помочь не могут, я думаю дома то там не такие уж и дорогие. Вот бы добровольно-принудительно на помощь с зарплат сотрудников администрации перечисли ли бы на помощь, как сделали после гибели Пешкова. Просто вычли на помощь семье один день заработка.
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Настя

15 минут назад
Как я рада, давно хотела максима увидеть в живую я его фонатка.
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Липецк

17 минут назад
Слепые чиновники, слепой глава администрации, слепые участковые, слепые инспектора по делам несовершеннолетних, все слепые......... что бы многодетную семью "заметили" нужно кому то умереть?
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Алексей

17 минут назад
Гореть в аду тем властям которые могут помочь,но не хотят
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Нонка

19 минут назад
Нет ну че -займитесь семьей помогите бабе Средь всех ужасов еще и этот -где страна где благотварители Король давай -будь человеком не сиди сиднем
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это

24 минуты назад
ужасы капитализма в России . Давайте скинемся всей областью и купим им дом . пишите номер карточки
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Наивная

31 минуту назад
1, не даст. Он же усе законно получил...а женщину жалко...счас опека засуетится и отберут бедняжек из дома, от материнского любящего сердца в казенные стены...а помочь...кто поможет??? Труд этой женщины стоит копейки, она же не миллер или сечин с васильевой...
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