Родители пострадавших школьников: «Мы в ужасе»

У детей - головокружение, рвота, конвульсии, панические атаки, учащенное сердцебиение.

У областной детской больницы, куда сегодня доставили 28 учеников школы №35 Липецка, дежурят родные детей. Евгения Зайцева — тётя одной из пятиклассниц.

— Мне позвонила сестра, попросила срочно забрать племянницу из школы, - рассказала GOROD48 Евгения Зайцева. — Сестра сказала, что позвонила учительница, сказала, что у всех тошнота рвота, что дети никакие… Я побежала в школу. Сразу подумала, что ротавирус — но он же не может сразу случиться у всех, вирус распространяется постепенно. Прихожу в медпункт — дети все валяются! Все ревут, бледные, некоторые совсем плохие. Кого-то тошнит, у большинства голова болит. Рвало не всех! Учительница мне рассказала, что старшеклассники включили какой-то ультразвук в телефоне. Он пищал. Учительница увидела это, поругалась на школьников, вышла за журналом, а буквально через 5 минут всем детям уже было плохо. Кто-то даже бился в конвульсиях.

По словам Евгении Зайцевой, класс небольшой, в нём около 15-17 детей. Племянницу Евгении положили в отделение неврологии. Но окончательный диагноз детям ещё не поставлен.

— В больнице детей осмотрели педиатр, невролог, им сделал ЭКГ, — отметила Евгения Зайцева.



На глазах корреспондента GOROD48 трех детей завозили в больницу на носилках в недвижимом состоянии с тряпкой на лице и телом, обёрнутым фольгой. Сначала в больницу привозили только детей из 5 "Б" класса. Потом стали поступать и из 5 "А". Как сообщили GOROD48 сотрудники Центра медицины катастроф, доставляющие детей в больницу, всего пострадавших около 30, по состоянию на 13.30 шестеро детей ещё были по пути в больницу, остальных уже доставили туда.

Алла Москалёва — мама ученика 5 "А" класса.

— Сразу нам всем сказали, что это массовое отравление, — рассказала GOROD48 Алла Москалёва. — Мы в ужасе, понять не можем, что происходит. Нам сказали, если можете, срочно приезжайте в больницу и всё!

Ещё одной маме Елене Токаревой о случившемся сообщил классный руководитель.