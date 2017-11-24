Происшествия

сегодня, 14:52

Родители пострадавших школьников: «Мы в ужасе»

10 25495
#госпитализация детей
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Родители пострадавших школьников: «Мы в ужасе»

У детей - головокружение, рвота, конвульсии, панические атаки, учащенное сердцебиение.

У областной детской больницы, куда сегодня доставили 28 учеников школы №35 Липецка, дежурят родные детей. Евгения Зайцева — тётя одной из пятиклассниц.

— Мне позвонила сестра, попросила срочно забрать племянницу из школы, - рассказала GOROD48 Евгения Зайцева. — Сестра сказала, что позвонила учительница, сказала, что у всех тошнота рвота, что дети никакие… Я побежала в школу. Сразу подумала, что ротавирус — но он же не может сразу случиться у всех, вирус распространяется постепенно. Прихожу в медпункт — дети все валяются! Все ревут, бледные, некоторые совсем плохие. Кого-то тошнит, у большинства голова болит. Рвало не всех! Учительница мне рассказала, что старшеклассники включили какой-то ультразвук в телефоне. Он пищал. Учительница увидела это, поругалась на школьников, вышла за журналом, а буквально через 5 минут всем детям уже было плохо. Кто-то даже бился в конвульсиях. 

По словам Евгении Зайцевой, класс  небольшой, в нём около 15-17 детей. Племянницу Евгении положили в отделение неврологии. Но окончательный диагноз детям ещё не поставлен.

—  В больнице детей осмотрели педиатр, невролог, им сделал ЭКГ, —  отметила Евгения Зайцева. 

На глазах корреспондента GOROD48 трех детей завозили в больницу на носилках в недвижимом состоянии с тряпкой на лице и телом, обёрнутым фольгой. Сначала в больницу привозили только детей из 5 "Б" класса. Потом стали поступать и из 5 "А". Как сообщили GOROD48 сотрудники Центра медицины катастроф, доставляющие детей в больницу, всего пострадавших около 30, по состоянию на 13.30 шестеро детей ещё были по пути в больницу, остальных уже доставили туда. 

Алла Москалёва —   мама ученика 5 "А" класса.

—  Сразу нам всем сказали, что это массовое отравление, —  рассказала GOROD48 Алла Москалёва. — Мы в ужасе, понять не можем, что происходит. Нам сказали, если можете, срочно приезжайте в больницу и всё!  

Ещё одной маме Елене Токаревой о случившемся сообщил классный руководитель. 

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#госпитализация детей
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Комментарии (11)

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456546

8 секунд назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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5

6 минут назад
ЛогГоризонт, Гугел нам поможет, почитай еще, ты пока мало прочитал.
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Александр

7 минут назад
По-моему, тут уже панические атаки не у детей, а у родителей. И да, если про ультразвук сказала училка... Это забавно. Не начать ли расследование с этой врушки?
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ЛогГоризонт

10 минут назад
5, для инфразвука нужна специальная аппаратура.телефон на это не способен
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5

19 минут назад
ёпт, инфразвук а что ты скажешь на это, умник.
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ёпт

22 минуты назад
Гость, Это не фольга, это покрывала такие, чтобы дети не мёрзли. А вообще, хватит позориться, откровенный бред писать и панику сеять. 10 раз уже про эту пищалку написали. Ну нельзя журналистам быть такими тёмными. К слову, ультразвук через стены не проходит и его не слышно. Он безопасен. Опасен только при высоких мощностях. Телефон не может выдать ультразвук высокой мощности. То, что в телефонах и пищит это просто противный звук. Школьники чем-то траванулись. Чем? должны вскором выяснить
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Чужие

27 минут назад
если излучение из космоса, то надо обертывать голову фольгой
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Гость

30 минут назад
Почему фольга? Зачем? Как? Объясните...
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сёрфер

33 минуты назад
Рик и Карл, вот оно и началось) надо срочно искать ферму или тюрьму)
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Рик и Карл

39 минут назад
На глазах корреспондента GOROD48 трех детей завозили в больницу на носилках в недвижимом состоянии с тряпкой на лице и телом, обёрнутым фольгой - зомби 100% вирус зомби
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