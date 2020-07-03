Сегодня в Липецке: наконец-то стоящий квиз, «Ночь в архиве» и даже учителя за отмену ЕГЭ

Рассказываем всё самое интересное про наступивший вторник.

Гололёд

Днём температура составит от 0 до +2 градусов, а ночью столбик вновь опустится примерно до 10 градусов мороза. Всё, что подтает за день, замёрзнет в тёмное время суток, оттого на улицах не прекращается гололёд.







Осадков сегодня вновь не ожидается. Будет облачно с прояснениями.

Отключение воды

С 9:30 и до окончания ремонтных работ прикроют холодную воду на улице Кузнечной, 1, 6, 8, 10, 10а, 12; а также на площади Театральной, 3.

С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц Ильича, 48; Юношеской, 50 ст7, 50а, 50 ст9, 50 ст10; переулка 1-го Театрального, 1а. В селе Косырёвка в это время закрутят вентили на улицах Ленина, 1а, 1б; Новой, ст.1, 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21; Орловская, 42, 42а, Советской, 61а.







Кроме того, с 10:00 перекроют воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Новосёлов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Линейном, Моторном, Парковом, Садовом, Сосновом, Спортивном, Театральном, на проезде Ильича. В селе Косырёвка без воды оставят улицы Ленина и Советскую.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Московской, Ново-Весовой, Пестеля, Ударников, Юношеской, в переулках Дружном, Клеверном, Чистом, в садоводчествах «Горняк». «Дачный-3», а с 10:00 до 13:00 – на проспекте Мира.







С 9:00 до 17:00 ожидается отключение света до 3-х часов на улицах Ивовой, Лозовой, Радужной, Черешневой, Череповецкой, Шаумяна, в садоводчествах «Дачный-1» и «Металлург-3», Монтажник.

Пробки

Наш девиз – ни дня без заторов, тем более что по сегодняшним дорогам многие предпочитают не ехать, а красться. Выручат «Яндекс-карты» и аналогичные приложения, которые могут подсказать, где пробки меньше.

Поэтический спектакль (12+)

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого сегодня в 19:00 представит поэтический спектакль «Всё начинается с любви».







В основу постановки легли стихи и песни о любви 1960-70-х годов. В роли чтеца выступит 23-летний уроженец Нововоронежа Евгений Чурилов.

Интеллектуальный квиз (12+)

Липчан уже не удивишь квизами, но большинства из них цель одна – выкачать из игроков побольше денег, организаторов обвиняют в соцсетях уже чуть ли не в крохоборстве. Альтернативу предлагает Липецкая областная универсальная научная библиотека. В храме знаний в 14:00 пройдёт «Мысли вслух». Гостей ждут шесть раундов вопросов, в котором им придется проявить знания из области кино, литературы и не только. Чтобы победить в борьбе, участникам придется проявить знания, смекалку, эрудицию и сплоченность.



Фото vk.com/lib48ru



Стоимость всего пара сотен рублей с человека без дополнительных навязанных услуг.

«Ночь в архиве» (16+)

Театрализованный проект пройдёт в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35) в 16600 и соберёт участников из липецких школ, ссузов и вузов. Особенностью квеста станет полная темнота, в которой командам приходится ориентироваться только при помощи фонариков. Побродить по тёмным коридорам и хранилищам городского архива, познакомиться с политическими деятелями прошлого и даже встретить жуткого призрака – всё это возможно во время квеста.







Концерт (6+)

Сходить сегодня можно и на концерт в Детскую музыкальную школу №5 (ул. Гагарина. 101, корп. 2). В 15:00 здесь начнётся отчётный концерт воспитанников отделения народных инструментов.







Вход свободный.

ФОТО

Фото vk.com

Русский народны конкурс

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) объявил о старте конкурса «Наши традиции»







Для участия нужно снять репортаж об обряде или ритуале, показать, как изготавливаются старинные предметы быта, элементы одежды. А можно исполнить народную песню, танец или сыграть на музыкальном инструменте. Видеоматериалы нужно направить на электронную почту tnk.ocknt48@mail.ru с пометкой: Конкурс «Наши традиции». Ролики принимаются до 30 марта.

Липчане против ЕГЭ

61% липчан отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. В поддержку ЕГЭ высказались 19% опрошенных.

Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет - 75%. Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет - 23%. Среди родителей 10- и 11-классников 73% хотят отмены ЕГЭ, а придерживаются противоположной точки зрения – 18%.







Учителя критикуют ЕГЭ чуть реже. Но и среди них за отмену высказались 58% респондентов.

Зачем липчанам «вышка»

66% липчан считают, что иметь высшее образование престижно, выяснили в SuperJob.

Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины - 70 и 62% соответственно. Больше всего же сторонников этой точки зрения — среди тех, кто закончил вуз - 76% против 56% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений.

Большинство респондентов – 52% считает, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 33% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания. 8% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.

Дорогие липчане! Надеемся, что полученное образование помогает вам в вашей профессии и в жизни. А ещё палочками-выручалочками в этой жизни могут стать ум и информация. Последнюю вы всегда можете почерпнуть на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. Все самые главные и интересные новости вы всегда прочитаете у нас т.е. получите всё необходимую информацию, которая сейчас так ценится. Ждём вас на электронных станицах 24/7.