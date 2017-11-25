Происшествия
23 минуты назад
В облздраве отрицают вину медиков «скорой помощи» в смерти пассажира «маршрутки»
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По словам и.о. руководителя ведомства, врачебная бригада прибыла по вызову через 10 минут.
Как уже сообщал GOROD48, в четверг вечером в автобусе 306-го маршрута на площади Мира в Липецке стало плохо пассажиру. Мужчина упал в проход между сидениями и скончался.
Из комментариев очевидцев следовало, что «скорая помощь» прибыла к потерявшему сознание мужчине через 40 минут после вызова.
- Ответственно заявляю, что медики прибыли по указанному им адресу ровно через 10 минут после получения вызова диспетчером «скорой помощи», - прокомментировал ситуацию и.о. начальника областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
Скончавшемуся мужчине было 30 лет. Судебные медики пока не установили причину смерти пассажира «маршрутки».
Из комментариев очевидцев следовало, что «скорая помощь» прибыла к потерявшему сознание мужчине через 40 минут после вызова.
- Ответственно заявляю, что медики прибыли по указанному им адресу ровно через 10 минут после получения вызова диспетчером «скорой помощи», - прокомментировал ситуацию и.о. начальника областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
Скончавшемуся мужчине было 30 лет. Судебные медики пока не установили причину смерти пассажира «маршрутки».
7 501
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Сю
40 минут длЯ липецкой скорой это
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