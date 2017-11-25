Происшествия

23 минуты назад

В облздраве отрицают вину медиков «скорой помощи» в смерти пассажира «маршрутки»

7 501
#скорая помощь
2
В облздраве отрицают вину медиков «скорой помощи» в смерти пассажира «маршрутки»

По словам и.о. руководителя ведомства, врачебная бригада прибыла по вызову через 10 минут.

Как уже сообщал GOROD48, в четверг вечером в автобусе 306-го маршрута на площади Мира в Липецке стало плохо пассажиру. Мужчина упал в проход между сидениями и скончался.

Из комментариев очевидцев следовало, что «скорая помощь» прибыла к потерявшему сознание мужчине через 40 минут после вызова.

- Ответственно заявляю, что медики прибыли по указанному им адресу ровно через 10 минут после получения вызова диспетчером «скорой помощи», - прокомментировал ситуацию и.о. начальника областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

Скончавшемуся мужчине было 30 лет. Судебные медики пока не установили причину смерти пассажира «маршрутки».
7 501
#скорая помощь
2

Комментарии (7)

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Tt

3 минуты назад
Юра, здабол хренов!!! Шоб она к тебе так же быстро приехала! А ещё лучше к твоей патронессе!!!
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666

9 минут назад
у меня прабабушки стало плохо звоню в скорою бабушка умирает они мне 100 вопросов от того сколько ей лет до какие препараты она принимает и группа ее крови ужас мы живем на Сырском Руднике и честно говоря ждали скорую не меньше чем пол часа а то и те же 40 мин.Прабабушка жива давление упало а вот так если что серьезно за это время и молодые могут умереть не то что пожилые.
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Сю

10 минут назад
Ппц вруны, я там была и все видела. Мало того что они поздно приехали, так они действовали как черепахи, еле передвигались, и спасать не спешили, стояли что то думали, медлили...
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40 минут длЯ липецкой скорой это

14 минут назад
нормулёк, эту службу уничтожили модернизаторы тербунаторы
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Хз

14 минут назад
Когда же куда скорая через 10 минут приезжала?!! Очередное враньё!
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007

20 минут назад
было бы удивительно если бы они признали свою вину....
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кокс

21 минуту назад
удивился бы если бы они признали вину.
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