Первый снегопад: жертвы и герои

Дерево прервало трамвайное движение, а обычные горожане помогали муниципалам убирать последствия разгулявшейся стихии.

Сегодня ночью на Липецк выпала половина месячной нормы осадков. Но транспортного коллапса, как в других городах Центральной России, попавшей в плен циклона, у нас не случилось.Сводка от муниципального управления ГО и ЧС - как с фронта.0:58. На Осеннем проезде, 2 упало дерево.01:46. Дерево упало на автомобиль улице Жуковского, 10.04:20. По улице Ибаррури, 6 упало дерево.04:30. Дерево упало на на газопровод у дома по улице Салтыкова-Щедрина, 160. К счастью, ствол не перебил трубу.04:49. Дерево упало между подъездами дома по улице Фрунзе, 49, частично перекрыв движение во дворе.06:25. По улице Металлургов в районе остановки «Коксохим» деревом перекрыло дорогу.06:30. Около магазина по улице Юбилейная, 1 упало дерево, которое заблокировало проезд.06:45. По улице Октябрьская, 1 в районе магазина «Турист» дерево упало на линии электропередач. На ликвидацию порыва направлены работники МКП "Липецкгорсвет".06:46. Дерево упало на провода у дома по улице Звездная, 10/1. Линию электроснабжения восстанавливают городские энергетики.06:47. На проспекте Мира 1а дерево упало на припаркованный автомобиль.06:56. На остановку «Арктическая» на улице Студеновской упало дерево, задев по пути провода.07:00. На пересечении улиц Октябрьская – Литаврина упавшим деревом перекрыто движение.07:44. Дерево упало на автомобиль на улице Ушинского, 13.07:48. На улице Энергостроителей, 20 упавшим деревом повреждена машина.07:53. На улице Терешковой, 25 дерево упало на автомобиль.07:55. На улице Физкультурная, 14 упавшее дерево придавило автомобиль.08:01. По улице Нижней Луговая, 1 дерево упало у входа в детсад №39. К счастью, никто не пострадал.- Городские спасатели выезжали на несколько адресов, чтобы убрать упавшие деревья, которые перегораживали проезд и которые повредили линии электропередач. В данный момент они работают над устранением последствия падений дерева на пересечении улиц Октябрьской и Литаврина, - прокомментировал ситуацию руководитель городского управления ГО и ЧС Николай Новиков.По причине порыва проводов нарушено электроснабжение в ряде домов по улицам Физкультурная, Молодежная, Сельскохозяйственная, Моршанская, Российская, площади Мира, улицам Левобережной, Октябрьской, проезда Осеннего. По этим адресам работают аварийные бригады АО "ЛГЭК".В 5.00 упавшим деревом было перекрыто движение трамваев, которые перевозили работников Новолипецкого комбината к 6-й домне. К 8.00 пути были расчищены, и трамваи пошли вновь.Чтобы не допустить срыва трамвайного движения, в 2.00 на пути вышел грейдер и полностью очистил рельсы от снега. По словам председателя департамента дорог и благоустройства мэрии Алексея Бахтина, очистить пути от упавших веток помогали обычные горожане, оставшиеся неравнодушными к тому, что видели.Впрочем, из-за снегопада на маршруты не вышли 26 автобусов - как МУПа "Липецкпассажиртранс", так и частных перевозчиков. И хотя в мэрии говорят, что это количество составляет всего 5% от всего подвижного состава, не выход в рейс даже этого количества автотранспорта заставил горожан больше обычного ждать утренней "маршрутки" на остановках. Поэтому настроение многих липчан, опоздавших на работу, было испорчено.- Валидол! Нитроглицерин! - в душном, забитом как сельдью бочке салоне "газенвагена" 352-го маршрута стало дурно пожилой женщине. Лишь тогда теплолюбивые пассажиры открыли две небольших форточки и впустили в автобус свежий воздух. Автобус из 28-го микрорайона полз по забитой частным автотранспортом дороге в центр города 50 минут, а не обычные полчаса.- А вот жителям микрорайона "Елецкий" вообще пришлось туго, - комментирует ситуацию Алексей Бахтин. - Из-за забитого автомобилями разворотного кольца на конечной остановке ряда маршрутов муниципальная техника вообще не смогла работать. То есть частные машины парализовали возможность убрать снег, тем самым принеся массу неприятностей людям, вовремя не попавшим на работу. В следующий раз мы будем вынуждены призвать на помощь сотрудников ДПС, чтобы те помогали нам освобождать от частного транспорта остановку общественного. Также проблема с транспортом возникла в Сселках.По словам председателя департамента дорог и благоустройства, новый руководитель МБУ "Управление благоустройства г.Липецка" Алексей Востриков, назначенный на должность в этот понедельник, успешно прошел "боевое крещение".- Уже в ночь на улицы вышло 70 единиц муниципальной техники. Первыми пошли трактора с лопатами, за ними - пескоразбрасыватели. Первые делали обвалку - отжимали снег с проезжей части к обочинам, вторые разбрасывали новый для Липецка противогололедный реагент. Поэтому горожане могли удивиться тому, почему тающий снег не имеет привычного грязно-оранжевого оттенка, - говорит Алексей Бахтин.В настоящий момент очищены центр города, все спуски, подъезды к мостам. Мы уже приступаем к вывозу снега из центра. Тяжелая техника постепенно перемещается к окраинам города. К 12 часам муниципалы начнут убирать снег в Сырском Руднике, Сселках, Желтых Песках.- Есть проблемы с частным сектором. В этом году их будут убирать частные организации и даже обычные люди, у которых есть техника. Эти работы будут оплачиваться из городского бюджета, - заметил чиновник.Как обычно, зима застала врасплох управляющие компании. Сегодня утром рискнувшие выехать в город из микрорайонов автомобилисты дружно откапывали свои машины. Но никто не чистил проходы между домами и межквартальные проезды. Поэтому липчане пробивали себе через 15-сантиметровый слой снега и завалы у подъездов дорогу к остановкам, детсадам и школам самостоятельно. Особенно сложно приходилось мамам, не перешедшим на зимний детский транспорт (на санки) - они с трудом толкали коляски по снежной целине.- Есть восемь жилых районов, где, по нашим данным, управляющие компании еще не приступали к работе по очистке дворовых территорий и межквартальных проездов. Я лично выеду во все, чтобы увидеть, как там обстоят дела, - говорит председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.По словам Евгения Лепекина, с утра некоторые управляющие компании все же приступили к работе по очистке снега. Во дворах появились 20 тракторов, и вскоре ожидаются еще десять.- В 17.00 руководители всех 54 управляющих организаций города приглашены на совещание по очистке города от снега. И такие встречи будут ежедневными. Если до какого-то руководителя не дойдут слова, то к ним уже завтра придут члены административных комиссий и начнут нещадно штрафовать за отсутствие реальной работы. Также особенное внимание мы уделим так называемым белым пятнам - местам стыков зон ответственности управляющих компаний и муниципальных организаций. Карту проблемных мест мы составили, и теперь проконтролируем работу по очистке снега в них. Также в департаменте создана выездная группа специалистов, которая начала объезд адресов по жалобам горожан, - сказал Евгений Лепекин.Председатель городского департамента ЖКХ также, как и его коллега, председатель департамента дорог и благоустройства, сетует на автовладельцев, машины которых мешают убирать снег из межквартальных проездов и дворов. В заставленные автомобилями места просто невозможно загнать трактор из-за опасений повреждения личного имущества липчан. Особенно сложно убирать снег в 15-м и 23-м микрорайонах, во всех новых жилых массивах, в поселке Сырский Рудник, в центре города.