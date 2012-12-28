Липецкая вечЁрка: 1 000 рублей за проезд, двойное убийство и рецепты блинов

Сегодня, 12 марта, за проезд в городском транспорте у липчан неожиданно начали списывать по 1 000 рублей, начался суд над обвиняемым в двойном убийстве, совершенном 23 года назад, и липчане пекут блины и делятся их рецептами.