Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет
Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
К оплате за проезд в 1000 рублей привело тестирование обновленного программного обеспечения
Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
Общество
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42 минуты назад
Липецкая вечЁрка: 1 000 рублей за проезд, двойное убийство и рецепты блинов
Сегодня, 12 марта, за проезд в городском транспорте у липчан неожиданно начали списывать по 1 000 рублей, начался суд над обвиняемым в двойном убийстве, совершенном 23 года назад, и липчане пекут блины и делятся их рецептами.
Сначала в областном управлении дорог и транспорта рассказали, что это водителя автобуса ошибся при выборе маршрута в терминале, а чуть позже выяснилось, что сбой произошел из-за тестирования обновленного программного обеспечения автовокзала и автостанций Липецкой области.
Переплаченное пассажирам обещали вернуть на банковскую карту.
— Во ворочают! Ещé надо с них отсудить тыщ по 10 за моральный ущерб (после прихода смс у людей был стресс) и непредвиденные поездки в Липецктранспорт, и написание заявлений. — предложил Мужик с Липецка.
— Хоть раз бы ошиблись в сторону людей, а не свою. — пожелал Вася.
— Это за бесплатный проезд на выборы авансом взяли! — предположил НЛМК.
Сегодня, кстати, депутаты горсовета решили, что 16 и 17 марта, в дни выборов президента, проезд в Липецке будет бесплатным. Чтобы получить билет, необходимо приложить карту к терминалу оплаты. При этом тариф в указанные дни будет 0 рублей, деньги взиматься не будут.
В Октябрьском суде сегодня в третий раз начался уголовный процесс по обвинению Алексея Фомина в расправе над женой и падчерицей, которая произошла... 23 года назад. Весной прошлого года дело прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения подсудимого к ответственности. Однако после вмешательства прокуратуры, дело вернулось на новое рассмотрение.
59-летний Алексей Фомин уже живет в Подмосковье, второй раз женился и воспитывает 12-летнюю дочь от нового брака.
11 мая 2001 года Алексей Фомин лично явился в милицию и сообщил о бесследном исчезновении жены Людмилы и ее 14-летней дочери Виктории. По его словам, жена увезла дочь на первомайские праздники к подруге в село Пластинки Усманского района.
Фомина тогда опросили дважды: в мае и в июне. И все. Милиция и прокуратура почему-то утратили к нему интерес, хотя у силовиков была масса улик в отношении отца семейства.
Однако осенью 2020 года Алексей Фомин вдруг дал признательные показания: прошел тестирование на полиграфе, рассказал, как убил жену и девочку. Он показал оперативникам, где закопал тела, но в указанном месте останков не нашли. Не нашли и орудие убийства. А Алексей Фомин заявил тогда GOROD48, что написал явку с повинной вынуждено, ее выбили сотрудники уголовного розыска.
Первый уголовный процесс закончился тем, что его приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство жены, но за истечением срока давности освободили от ответственности. Во время второго процесса судья прекратила дело. Теперь третья попытка.
— Интересно, каково его нынешней жене и дочери узнать, что она столько лет с таким мужем прожила? — полюбопытствовал комментатор.
— Эт ток у нас может такое быть, что бы через 20 лет вспомнить о делах, Экюль Поваро нервно курит в сторонке, — удивился да уж.
На масленичной неделе GOROD48 спросил у липчан их фирменные рецепты блинов.
А в Липецком колледже индустрии сервиса сегодня и вовсе устроили блинный день. Студенты и их родители готовили вместе. Несмотря на то, что рецепт на всех был один, блины получились разными.
В Липецке становится все теплее и теплее. Завтра, по прогнозам синоптиков столбики термометров могут подняться до +3 градусов, правда, ночью, по-прежнему, холодно: от -8 до -10 градусов.
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